Поздравления с 21 годовщиной свадьбы своими словами на 29 мая

Опаловую свадьбу супруги празднуют ровно через 21 год после вступления в брак.

Каждая годовщина брака – по-настоящему уникальный период в жизни супругов. На каждом из этапов отношений мужа и жену ожидают радостные и грустные моменты, трудности и радости и множество вопросов, на которые нужно совместно отыскать ответ.

Опаловая свадьба – "совершеннолетние" семьи. 21 год считается возрастом зрелости, по достижению которого человек способен самостоятельно оценивать события, происходящие, как в его жизни, так и в жизни окружающих его людей.

Опаловой свадьбу именуют в честь камня, который обладает множеством уникальных качеств. Опал – символ гарантии и верности. Он щедро дарит хозяину вечную любовь, доверие, счастье, требуя взамен совсем немного – ухода.

Опаловую свадьбу празднуют редко, но если эта дата выделена отдельно, то сделано это, вероятно, для того, чтобы заострить внимание на зрелости брака.

Опаловая свадьба празднуется супругами наедине, без приглашенных гостей. Это может быть ужин в ресторане, ужин при свечах дома, возможно, это просто тихий вечер, проведенный за воспоминаниями о лучших моментах совместной жизни за чашкой чая.

Поздравления

Годовщина свадьбы – это повод вновь почувствовать себя молодоженами. Сегодня посмотрите свадебные фотографии, вспомните какими красивыми и счастливыми вы были в день бракосочетания! И вы поймете, что ваши чувства с того дня не угасли, а стали глубже и сильнее! Пусть же в вашей семье всегда царит взаимопонимание, уважение и, конечно, ее величество — Любовь!

Сегодня ваша любовь переливается опалом, сегодня вы отмечаете 21 год совместной жизни. Поздравляю с опаловой свадьбой и хочу пожелать новых витков счастья на вашем пути, новых оборотов успеха и удач. Живите в полном благополучии и абсолютном взаимопонимании, цените друг друга и продолжайте наполнять очаг семьи своей любовью, нежностью и радостью.

Если два человека живут вместе столько же, сколько вы, значит и их чувства сильные невероятно. Двадцать первую годовщину, вашу годовщину, называют Опаловой Свадьбой, и это означает, что ваша любовь столь же неотразима, как и опалы. С праздником вас и долгой любви.

Пусть счастье как птица прилетит на крыльцо вашего дома и останется жить в нем навеки. Пускай время лишь укрепляет любовью ваши брачные узы. Не поддавайтесь ссорам, всегда находите компромисс. Я желаю вам абсолютного взаимопонимания. С годовщиной!

Вы прожили вместе уже 21 год и, несмотря на все испытания, пронесли огонь любви сквозь время, так позвольте в этот день пожелать вам долголетия, счастья и здоровья. Пускай в доме вашем всегда звенит детский смех, звучит музыка, и всегда будут рады друзьям.

Поздравляю вас с годовщиной свадьбы! Желаю вашей семье долгих лет, процветания, достатка и благополучия. Пусть жизненный путь ваш будет чист и светел, а ваши дети радуют вас своим щебетанием! А главное, чтобы вы любили друг друга и ценили каждую минуту прожитую вдвоем.

Поздравляю с 21-ой годовщиной совместной жизни. Опаловая свадьба — это радужная пора в вашей жизни, и вам желаю наслаждаться этим временем, не обременяя друг друга укорами и ссорами, а радуя и вдохновляя с каждым днем. Пусть полна будет казна семьи, пусть счастьем наполнен будет ваш дом, пусть в ритме одной песни бьются ваши сердца.

Между двумя людьми, как между двумя электродами, образуется некое поле. Ваше — очевидно положительное. Хочу поздравить вас с юбилеем этого замечательного явления! Пусть никакие аномалии жизни не смогут его нарушить!

Дорогие наши друзья, за столько лет совместной жизни вы смогли сохранить в душе своей теплый свет своей любви, и этой любовью полон ваш счастливый дом. Живите, также дружно и счастливо, чтобы ни беда, ни стихия не смогла разрушить ваш счастливый дом.