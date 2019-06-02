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Нежные СМС-поздравления с 25 годовщиной свадьбы на 2 июня

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Нежные СМС-поздравления с 25 годовщиной свадьбы на 2 июня
16:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

25 лет - солидный стаж для семейной жизни.

Серебряная свадьба наступает, когда супруги пересекают рубеж 25 лет совместной жизни. Эти двадцать пять лет говорят супругам о том, что множество подводных рифов семейной жизни были преодолены, что все эти долгие годы любовь разжигалась с разной силой, что союз двух сердец сохранил себя и теперь может переходить в новую, более качественную стадию.

Плечом к плечу провела семейная пара четверть века, этот рубеж, к сожалению, подвластен не всем, поэтому 25 лет символизирует благородный драгоценный металл – серебро.

Поздравления

С красивою, чудесной годовщиной!

Вы вместе 25 прекрасных лет.

Пусть ваша жизнь останется счастливой,

И сбережете радости секрет!

Как прежде, рука об руку шагайте

По жизненному длинному пути,

Друг друга уважайте, обожайте,

Чтобы любовь от разных бурь спасти!

Как быстро годы пролетают -

Их не вернуть и не догнать.

У вас серебряная свадьба,

Вы вместе ровно двадцать пять!

Вы - нам пример для подражания,

Вам позавидует любой.

Теперь вам главного желаем -

Дожить до свадьбы золотой!

Вы вместе путь прошли немалый,

До серебра дошли вдвоем,

Поднимем же скорей бокалы,

Чтоб счастья полон был ваш дом!

Желаю вам без напряжения

Теперь до золота домчать!

И лишь большое наслаждение

Всегда от жизни получать!

Четверть века вы прожили

Лишь в согласии, в любви.

С годовщиной поздравляем.

Этот праздник на двоих!

Пусть серебряная свадьба

Вам подарит лишь покой.

Вам желаем много счастья

И дожить до золотой!

Серебряная свадьба

Чиста, как звон ручья,

До сотни лет хотя бы

Вам жить желаю я.

Такой же крепкой парой,

Прекрасною семьей

В любви дожить до самой

До свадьбы золотой!

Прикольные поздравления с днем рождения 2 июня в прозе и открытках

Счастье к вам с улыбкою идет,

Серебром усыпана дорога,

Вместе вы уж двадцать пятый год,

Повидали в жизни этой много.

Пусть и дальше будете идти

Вы, держась уверенно за руки,

И не будет в жизненном пути

Неудачи, горя и разлуки!

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