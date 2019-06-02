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Прикольные поздравления с днем рождения 2 июня в прозе и открытках

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Прикольные поздравления с днем рождения 2 июня в прозе и открытках
08:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Рожденные 2 июня созданы для общения: умные, обаятельные и популярные, они обладают широкими интересами, и мало что может пройти мимо них.

Общение - их сила и слабость. Рожденные 2 июня берут на себя роль беспристрастного наблюдателя, который принимает все, что видит, не включаясь в происходящее эмоционально, но иногда оказываются настолько поглощены событиями, что забывают проверить факты. Когда такое происходит, они попадают на крючок и начинают повторять самые абсурдные слухи.

Поскольку рожденные 2 июня ведут активный светский образ жизни, они рискуют набрать лишний вес - следствие бесконечных застолий. Вегетарианские блюда помогут избавиться от этой проблемы. Питаясь дома, рожденные 2 июня смогут контролировать потребление жиров. Что касается физических упражнений, рожденным 2 июня как нельзя лучше подойдут такие виды спорта, которые предполагают состязание один на один (теннис, к примеру), так как они помогают снять напряжение. Рожденные в этот день прекрасно осведомлены в вопросах здоровья и диеты и могут сами давать ценные советы окружающим, однако им не стоит проявлять излишнюю назойливость в этом плане, разумеется, если это не входит в сферу их профессиональной компетенции. Для разгрузки нервной системы идеально подойдут регулярные каникулы.

У рожденных 2 июня проблем и сложностей невпроворот. Однако это не так плохо, как может показаться, поскольку в решении проблем и преодолении препятствии они видят смысл жизни. Кстати, если дела идут слишком гладко, рожденные 2 июня специально пускаются в поиск проблем или попросту создают их сами, чтобы, забыв обо всем, броситься на их разрешение. Очень часто они выбирают для себя профессии, которые предполагают наличие головоломок. Женщины, родившиеся 2 июня, редко отдают предпочтение партнеру, который прост и доступен в общении. В самом деле, брак с проблемным человеком представляет бесконечную череду сражений, и именно это обстоятельство делает его желанным и привлекательным для них. К сожалению, такие женщины подвержены глубоким эмоциональным расстройствам, поскольку они никогда не довольствуются тем, что имеют.

Короткие поздравления с днем рождения в стихах

Поздравления

Поздравляю с днем старения... Ой, то есть с днем рождения. Пусть кости не ломит, пусть песок не сыпется с тебя, пусть по-прежнему радуют веселые анекдоты, летает высоко душа. Пусть зубы не болят от вкусного торта, а все свечи на нем с первой попытки задуются тобой. Пусть радуют страстные, горячие ночи и безумно счастливые дни.

Хэппи бездэй и пусть будет хэппи твой эври дэй. Кароче, улетного настроения, крепучего здоровья, громадного терпения, постоянного рвения, ни одного затмения и вечного бурления вулкана страстей.

Оригинальные поздравления с днем рождения

С днем рожденья. Не жди чудес, чуди самостоятельно: и сегодня, и завтра, и всегда. Желаю тебе жизни в кайф, постоянного фарта и креатива в каждом дне. Пусть сердечко бьется в ритме лав, пусть на твоем лице всегда будет сиять хэппи смайл!

Не буду желать ничего хорошего, только лучшего: успехов в делах, здоровья в семье, сердца, полного любви, глаз, светящихся от счастья, новых открытий, самых приятных эмоций. Пусть вся твоя жизнь будет сплошным праздником. С днем рождения!

Лучшие поздравления своими словами с днем рождения

В этот день твои глазенки увидели мир, а попа поняла, что ее ждут невероятные приключения. С днем рожденья тебя! Желаю вечного кайфа от жизни, любви и страсти без мордастей, поменьше проблемок и побольше деньжат!

Желаю тебе в день рождения кучу всего. И пусть в этой куче будет, богатство, счастье, удача, добро. еще желаю тебе лопату, чтобы грести в эту кучу постоянно все больше и больше житейских благ и полезных приобретений. И друзей тебе верных побольше, чтобы поддерживали тебя в трудных жизненных ситуациях и в шумных веселых застольях.

Оригинальные СМС поздравления с днем рождения

С днем рожденья. Желаю, чтобы этот год жизни обошелся без косяков и падений. Почаще мурчи и поменьше фырчи, влюбляйся с каждым днем и никогда не вздумай раскисать, смейся, мечтай и используй все свои таланты, возможности по полной программе. Удачи тебе и хэппи энда в каждой истории.

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