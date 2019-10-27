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Красивые поздравления с днем рождения на 27 октября в прозе

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Красивые поздравления с днем рождения на 27 октября в прозе
09:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

У вас богатая фантазия и хорошо развитое воображение.

Вам присуще редкое сочетание решительности, личного обаяния и проницательности, позволяющее совмещать деловитость с развлечениями.

Вы родились 27 октября, знак зодиака Скорпион. Время от времени ваши эмоции могут ощутимо меняться. Поэтому вам следует развивать самодисциплину и контролировать чувства, отыскав для них позитивное направление. Найдя сферы для творческого самовыражения, вы сможете избежать излишней траты времени.

Вы — человек мужественный и обаятельный, настоящий борец, не боящийся трудностей. Эта внутренняя сила позволяет вам преодолевать препятствия. Обычно вы дружелюбны, но сдержанны.

Хотя иногда вами овладевает внутренняя тревога, вы кажетесь спокойным и собранным. Боритесь со сменой настроений: ведь ваша неустойчивость может оттолкнуть окружающих.

Энергия, обаяние и щедрость людей, родившихся 27 октября, неизменно привлекают людей.

Но при этом вы производите противоречивое впечатление: кто-то считает вас замкнутым, а кто-то — добрым и приятным в общении. Для многих вы остаетесь загадкой, потому что они не в силах охватить мысленным взором все противоречия вашей натуры.

До 25 лет вас волнует сознание собственной власти. Вы пытаетесь обуздать эмоции. В 26 лет у вас исчезнет боязнь риска, и вы начнете искать новые возможности. Вас потянет путешествовать, либо же вы захотите пополнить объем своих знаний.

После 56 лет у вас выработается более реалистический взгляд на жизнь, а также обнаружится стремление к порядку, и вы сможете полностью реализовать свой потенциал.

Поздравления

Как огромное космическое пространство, пусть счастье твое будет таким же бесконечным, сколько в нем звезд, желаю столько же радостных событий, успешных начинаний, приятных жизненных сюрпризов. Пусть со Дня рождения воплощаются все сокровенные желания, исполнит звездные мечты, подарит энергию космоса и невероятную свободу чувств, стремлений и поступков.

Пусть сложится все у тебя в судьбе, как в детской старой сказке: добро всегда одолевает зло, все старания вознаграждаются половиной царства, а мечты, даже самые фантастические, воплощаются в жизнь. С днем рождения!

Я хочу поздравить тебя с днем рождения! Пожелать простого человеческого счастья и неземной любви. Пусть на тебя всегда неожиданно нападают деньги, и не вздумай отбиваться. Пусть твои желания плачут от твоих возможностей, и не кидайся их успокаивать. Пусть твои цели сами тебя догоняют, а мечты обалдевают от твоих фантазий. Я желаю тебе испытать невероятные подъемы и такие успехи, от которых дух захватит.

С днем рождения! От всей души поздравляю тебя! Желаю тебе здоровья и счастья! Чтобы в жизни и в работе тебе сопутствовала удача! Всегда оставайся такой, какая ты есть. Сколько в тебе положительной энергии и человеческих достоинств!!! Твоя интуиция и обаяние, делает тебя особенной. У тебя очень много других замечательных качеств. Береги все это. Оставайся всегда таким же душевным человеком! Пусть жизненные обстоятельства складываются так, чтобы этот список только пополнялся. Желаю тебе ЛЮБВИ, Любви с большой буквы. Любви взаимной, Любви чистой, Любви красивой и , конечно же, СЧАСТЛИВОЙ!!!!

А пусть сегодня подует ветер добрых перемен и ярким светом счастья прольются в твоей жизни лучи солнца. С днём рождения тебя. Желаю не знать, что такое «невозможно» и «больно», желаю сохранять покой души и надежду сердца, желаю не торопиться жить, а наслаждаться каждой подаренной минутой счастья, каждым мигом любви, добра и красоты.

Говорят, что долгая и счастливая жизнь, строится на мудрых поступках. Поэтому пожелаю Тебе, чтобы хороших поступков было больше и мудрость процветала!

Говорят, что скромность украшает, а я желаю, чтоб этой скромности в твоей жизни было поменьше. Пусть нескромным будет твое счастье, и, конечно же, доход, пусть бурной и совсем не скромной будет любовь, и сегодняшние подарки пусть также будут нескромными.

Ты же знаешь, что не только в день рождения, но и в любой другой день я желаю тебе только от чистого сердца и очень искренне всего самого прекрасного и жизнерадостного!!! Любви, ярких, незабываемых встреч, верных друзей, праздничного настроения, исполнения заветных желаний и творческих свершений! С Днем Рождения!

Поздравляю с днем рождения! Желаю алмазного здоровья, светлых и солнечных дней, успехов во всех начинаниях и делах, финансовой стабильности и независимости, семейного уюта и тепла, мира в душе и любви в сердце.

Желаю тебе дожить до ста лет, пусть мотор в твоей груди работает без перебоев и без ремонтов, пусть жизнь твоя будет широкой и ровной трассой без ухабов и рытвин. Желаю также, чтоб не заносило тебя на крутых поворотах, чтобы ты всегда крепко держал руль своей жизни в твердых руках. Удачной и счастливой тебе дороги!

Поздравляю тебя с днем рождения и желаю цвести, как роза, как тюльпан, всегда быть такой же нежной, как их лепестки. Чтобы жизнь в тебе била ключом, а лучше вулканом. Будь сильной и могучей, как сосна, чтобы тебе были нипочем ни ураган, ни шторм, ни сильный холод, ни зной. Живи, не зная гроз и бед, хотя бы еще 100 лет!

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