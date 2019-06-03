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Трогательные поздравления с 26 годовщиной свадьбы на 3 июня в прозе и открытках

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Трогательные поздравления с 26 годовщиной свадьбы на 3 июня в прозе и открытках
16:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Ровно через год после громкого Серебряного юбилея супруги отмечают Нефритовую свадьбу.

Это действительно важный праздник для многих пар, принимать поздравления в этот день всем им очень приятно.

Свое название годовщина получила не случайно. Нефрит известен своей прочностью, нарушить которую сложно и физическим, и химическим воздействием. По народной традиции в день этой годовщины муж и жена должны произнести те же клятвы в любви и верности, которые они говорили друг другу 26 лет назад. Замечательно, если супруг найдет возможность подарить любимой украшение из этого благородного минерала.

В день нефритовой свадьбы мужу и жене желательно обменяться не только клятвами, но и небольшими подарками в виде изделий из нефрита. Можно поздравить друг друга с годовщиной, вручив второй половинке нефритовый медальон или кольцо. Можно проявить фантазию и заказать у мастера оригинальное украшение или любую другую вещь с этим видом минерала.

Нефритовая свадьба – хороший повод собрать родных и друзей за одним столом. Можно устроить шикарный праздник или же уютный и тихий романтический ужин. Так как дата не является круглой, многие пары выбирают второй вариант и отмечают этот день вдвоем с любимым человеком: идут в ресторан, вместе смотрят дома кино или просто гуляют по городу. Во время прогулки вспомните, как вы познакомились, как планировали свою свадьбу, как проходили ваши первые семейные годы. Годовщина нефритовой свадьбы в будущем должна ассоциироваться у вас только с положительными эмоциями.

Поздравления

Дорогие мои, я поздравляю вас с 26-летием семейной жизни, с нефритовой годовщиной. Пусть для вас всегда горит зеленый свет нефрита на любых дорогах к счастью или благу. Желаю вам не утратить силы и искренности чувств, желаю по-прежнему ощущать необходимость присутствия друг друга в жизни, желаю светлого уюта и полного достатка в вашем доме.

Поздравляю от всего сердца с чудесной датой, с совместным 26-летием, с замечательной нефритовой свадьбой. Желаю вам жить долго и в достатке, копить своё счастье и не терять любовь, встречать новый день с оптимизмом и воодушевлением, вдохновлять друг друга и крепко ценить.

От души поздравляю вас с нефритовой свадьбой, с 26-летием семейной жизни. Нефрит нельзя расколоть на куски, и я желаю, чтобы, спустя столько лет, и ваша семья не могла расколоться ни под каким предлогом судьбы. Мира вам, счастья, здоровья и славных совместных побед, дорогие.

Поздравляю с нефритовой свадьбой, с 26-летием благополучной совместной жизни. Желаю, чтобы символ вашей годовщины — минерал нефрит — подарил зеленый свет надежды и счастье, верность и удачу, прочность и крепость чувств, бравое здоровье и совместный успех.

Поздравляю с 26-летием вашей семьи, с нефритовой свадьбой. Желаю, чтобы счастья значительно прибавилось и, чтобы в вашем доме всегда торжествовала радость. Как известно, нефрит практически невозможно расколоть, так пусть и вашу любовь невозможно будет разрушить ничем и никогда.

Хотим поздравить вас с днем свадьбы и пожелать, чтобы вы и дальше сохранили ту любовь и нежность, которая все эти годы была с вами. Чтобы вы продолжали находить компромиссы во всех спорных ситуациях, как делали это и раньше. И чтобы ваши дети были счастливы и создали такие же крепкие семьи, как и ваша.

Сегодня вы снова молодожены. Ваша семья еще молода, и впереди у нее долгая дорога к золотой свадьбе. Пускай путь вам освещают падающие звезды и выполняют все ваши желания. Мира, тепла и света вашему союзу, будьте счастливы!

Поздравляю с днем годовщины вашей свадьбы и пожелаю сохранять из года в год свою любовь и счастье, благополучие семьи и поддержку. Пусть вашу семейную жизнь наполняют здоровье, удача, успех, достаток, добрые люди и веселые друзья.

Нежные СМС-поздравления с 25 годовщиной свадьбы на 2 июня 

Поздравляю с днем годовщины вашей свадьбы и пожелаю сохранять из года в год свою любовь и счастье, благополучие семьи и поддержку. Пусть вашу семейную жизнь наполняют здоровье, удача, успех, достаток, добрые люди и веселые друзья.

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