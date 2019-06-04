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Лучшие поздравления в прозе с Ураза-байрам 2019

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Лучшие поздравления в прозе с Ураза-байрам 2019
13:34 Сегодня Телеграф

В праздничный день принято посещать своих родителей, больных, дарить им подарки, ходить на кладбища для поминовения усопших.

Ураза Байрам (Ид уль-фитр, Рамадан Байрам) — один из крупнейших праздников Ислама, завершающий священный месяц Рамадан. Его еще называют праздником разговения. Для правоверных мусульман в этот день предписывается предаваться праздничному настроению, вкушать питье и пищу. Запрещено соблюдать пост в праздничный день.

Согласно истории Ислама в этот день Бог ниспослал пророку Мухаммеду самые первые стихи Корана. Празднование продолжается в течение трех дней.

 

Поздравляю с праздником Ураза Байрам и от чистого сердца желаю, чтобы Аллах услышал все молитвы, чтобы на столе никогда не было пусто, чтобы в доме постоянно царила атмосфера счастья и блага, чтобы сердце всегда с радостью встречало гостей, чтобы в душе навечно поселился уют, чтобы всегда удавалось продолжать свой путь милосердным и добрым человеком.

В светлый праздник Ураза Байрама прошу принять искренние поздравления и пожелания всего доброго, радостного и красивого. Пусть мир царит в семье, пусть все родные будут здоровы, пусть на столе всегда будет праздник, пусть твои руки делают добрые дела, пусть Аллахом будут услышаны все молитвы твоей души. Также желаю достатка, любви и счастья.

***

Поздравляю с Ураза Байрам. Желаю чистой совести, чистых помыслов, чистых надежд. Пусть Аллах укроет от бед тебя и твою семью, пусть доброта твоего сердца поможет близким и хорошим людям, пусть в твоём доме всегда будет праздник — праздник любви, уважения, счастья и доброй радости.

Всех поздравляю с праздником. Пускай благополучие спустится с небес на ваши дома. Пускай на столах у вас всегда будет изобилие, а в душе всегда звучит радость. Счастья вашим домам, мира в ваши души и тепла в ваши сердца. Пускай будут здоровы все ваши близкие, пускай счастливыми растут ваши дети и удачным будет ваш жизненный путь.

***

Поздравляю со светлым праздником Ураза Байрам! Желаю Вам мира, благополучия и любви. Пусть стол ваш в этот день будет полон вкусных лакомств, а душа — счастья! Процветайте и живите долго, пусть всегда дети будут здоровы и веселы. С праздником разговения!

Желаю Вам в этот праздничный день укрепить свой иман. Да прибудет с Вами защита и милость Всевышнего. Пусть в Ваших сердцах укрепится вера. Желаю Вам всегда следовать по дороге предписанной нам Всевышним, пусть Ваши поступки всегда приносят благоденствие (суап) для Ваших близких. Мирного неба над головой, яркого солнца и детского смеха, доносящегося ото всюду.

***

Поздравляю с праздником Ураза Байрам и от чистого сердца желаю распахнуть двери к новому счастью, открыть свою душу для новых благих дел, никогда не забывать о милосердии и чести, всегда идти по жизни с доброй надеждой и чистой совестью.

Знаменательные события в истории: 4 июня 2019 года

Наступил Ураза Байрам. Так пусть же в вашей жизни вместе с праздником наступит светлая полоса счастья и добра. Желаю вечного здоровья для близких и родных людей, желаю духовного роста и душевного веселья. Пусть Ураза Байрам принесет уважение окружающих, поддержку, понимание и любовь.

***

Ид мубарак. Желаю счастливого праздника Ураза Байрам. Пусть чистота твоих мыслей и доброта твоего сердца откликнется в радости и благополучии твоей жизни. Желаю здоровья всей твоей семье, верных друзей и искренней любви. Пусть Аллах дарует силы и терпение, а также светлую надежду и отраду души.

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