Оригинальные поздравления с днем рождения 5 июня в прозе и открытках

Вы спо­собны быть настойчивым и старательным, успех будет вашим, если вы не позволите себе слишком заботиться о материальном.

Ваше упрямство, сильный и ре­шительный характер делают вас независимым и заставляют полагаться только на свои си­лы. Вы склонны к театральности и в то же время реалистичны и прагматичны — это идеальный характер для возможности сочетать дело с удовольствием.

Вы родились 5 июня, знак зодиака Близнецы. Вы благовоспитанны и общительны, лю­бите красоту и роскошь. Эта любовь может усилить ваши творческие способности и воз­будить интерес к музыке, изобразительному искусству и театру.

Но она же указывает на важность денег в вашем представлении о ми­ре и проявляется в превосходном умении заключать сделки и вести переговоры. Вам нравится общаться с людьми откровенно и прямо, но вы должны остерегаться прояв­лений резкости и властности.

Временами у вас бывают приливы энер­гии и мужества, что помогает вам быстро реагировать на ситуации и использовать все возможности. У вас блестящий педантичный ум, способный на глубокие мысли, и склон­ность к технике и исследованиям.

Но вы должны остерегаться ковар­ства, внезапных приступов гнева, упрямства, замкнутости и нигилистического отношения к жизни. К счастью, вы охотно трудитесь для преодоления препятствий.

В возрасте 16 лет важное место в вашей жизни начинают занимать домашние проблемы и уверенность в будущем. Вы бес­покоитесь о своей семье, вас тревожат собственные переживания и мысли о будущем.

Так продолжается до 46 лет, а затем начина­ется период силы и уверенности в себе, что дает вам возможность стать более общи­тельным и великодушным.

Поздравляя с днем рожденья,

Пожелать хочу веселья,

Не тужить и не грустить,

А всегда счастливо жить!

Радости, любви, достатка,

Чтоб тебе жилось лишь сладко!

Пусть здоровье лишь крепчает,

А задор не угасает!

Поздравляю с днем рождения!

Желаю счастья и любви

Удачи, радости, веселья

И исполнения мечты.

Здоровья крепкого желаю

На много-много лет вперед.

Пусть ангел ваш вас охраняет

И все невзгоды заберет.

Всего хорошего желаю,

Всех благ, успеха, доброты.

Тебя сегодня поздравляю!

Пусть будет всё, что хочешь ты.

Тебе желаю в день рождения:

Пусть будет светлым этот год,

Пусть посещает вдохновение,

А солнце спрячет от невзгод.

Желаю сказочных моментов,

Сюрпризов, дней без суеты,

Любви безумной, комплиментов,

Чудес, улыбок, красоты.

Пусть звезды станут талисманом,

Пусть распускаются цветы,

Пусть счастье льется океаном,

Пусть исполняются мечты!

Желаю радостных мгновений,

Событий ярких и смешных,

Возможностей и вдохновения,

Улыбок добрых, озорных.

Здоровья чтоб на жизнь хватало,

Успехов чтоб не перечесть.

В твой день рождения желаю

Всех благ, что в этом мире есть.

С днем рождения поздравляю

И от всей души желаю

Быть всегда на позитиве,

В банке были чтоб активы!

Жизнь была сплошною сказкой,

Полной чашей — милый дом,

С радостью, любовью, лаской,

Чтобы жилось прекрасно в нём!

Пусть здоровье и веселье

Будут рядышком всегда.

И не только в день рождения,

А на долгие года!

От души хочу поздравить

С днем рождения тебя,

Пожелаю в этот праздник

Много радости, добра.

Жизнь твоя пусть будет яркой,

Будь с улыбкою всегда.

Ты иди по жизни смело,

Не волнуйся никогда.

Пусть мечты твои и цели

Все сбываются всегда.

Напоследок пожелаю

Я здоровья и тепла.

***

Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри.

Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят

Мечты, добро и красоту.

Желаю тебе много-много добра,

Сундук золотишка, мешок серебра,

Счет в банке швейцарском, да можно — в любом.

И полною чашей пусть будет твой дом!

Здоровья покрепче, терпения — тоже,

Пусть будет всегда настроенье хорошим.

Удачи, любви и, конечно, везения —

Всего я желаю в твой день. С днем рождения!

Поздравляю с днем рождения!

Счастья, жизни долгих лет,

Пусть исполнятся стремления,

А в глазах не гаснет свет.

В сердце пусть сияет радость,

Жизнь к победам вдохновит

И большой успех приманит,

И мечты осуществит!