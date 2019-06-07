Оригинальные поздравления в прозе с Днем рождения на 7 июня

Вы родились 7 июня, знак зодиака Близнецы. Будучи обаятельным собеседником, вы ладите с самыми разными людьми и можете оказывать на них влияние своими идеями.

Вы непостоянны, честолюбивы и стремитесь к успеху. Хорошее понимание людей и ситуаций, а также умение использовать предоставляющиеся возможности гарантиру­ют, что вы прекрасно воплотите свои мечты в реальность.

Лучше всего вы работаете, когда вас подталкивает мысль об ожидающем вас большом вознаграждении. При этом вели­кодушие — одна из ваших лучших черт.

Часто опережая свое время, вы раньше дру­гих замечаете изменения в обществе. Благо­даря своему быстрому уму и находчивости вы часто извлекаете выгоду из этих знаний.

Зарабатывание денег может отвлечь вас от всех остальных занятий, но вы поймете, что деньги не всегда приносят счастье, и осозна­ете, скольким вам приходится жертвовать в погоне за успехом.

Но ос­терегайтесь разбрасываться или оставлять работу незавершенной.

Вы дипломатичны и отличаетесь творчес­кими способностями. Врожденное чувство прекрасного или художественной оценки мо­жет побудить вас развивать свои таланты, если не для карьеры, то для отдыха. Вы также любите роскошь и хорошую жизнь, что осо­бенно стимулирует вашу деятельность.

После 14 лет вы обратите свое внимание на личные эмоции и на семью. Вы четче осознаете, насколько вам нужны уверенность в будущем и прочная основа в жизни.

В 44 года вы станете более уверены в себе и займетесь самовыражением; в вас пробудится стремление стать выдающейся общественной личностью. В 74 года вы начнете вырабатывать более аналитичный подход к жизни, много размыш­ляя, но оставаясь прагматиком.

С днем рождения! Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

Прими мои поздравления с днем рождения! В твой лучший день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь!

***

С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!

Поздравляю с Днём рождения! Желаю тебе хорошего настроения, огромного счастья, бесконечной любви, достатка в семье, карьерного роста, хороших друзей и, конечно же, здоровья тебе и всем, кто тебе дорог. Пусть мечты никогда не покидают тебя и превращаются в реальность.

***

Поздравляю с днем рождения! Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается и деньги прибавляются! Счастья, радости и душевной гармонии, блистательных удач, незабываемых впечатлений и головокружительных успехов, настоящей любви, верных друзей и яркой радуги эмоций!

Поздравляю с днем рождения! Желаю безмерного счастья, крепкого здоровья, настоящей любви, удачи, достатка, исполнения желаний! Пусть жизнь будет наполнена положительными эмоциями, верными друзьями, радостными днями. Ярких, светлых, счастливых тебе событий!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы вся жизнь была полна радости, счастья, здоровья, улыбок, любви и приятных сюрпризов. Пусть удача станет неотъемлемым спутником, а во всех начинаниях всегда сопутствует только успех. Больше силы, чувств и смелости, чтобы сбывались даже самые необычные желания!

Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

***

Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!

С днем рождения! Желаю добра, света, мира, улыбок, отличного настроения. Пусть всё плохое обходит стороной, жизненные невзгоды преодолеваются с легкостью, а каждый день будет наполнен радостью и счастьем. И конечно, светлой веры, огромной надежды, бесконечной любви.

***

Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе бежать навстречу заветным мечтам.