Нежные поздравления с 31 годовщиной свадьбы на 8 июня: стихи и открытки

Тридцать первая годовщина в народе именуется как Смуглая свадьба.

Любовь и тепло, солнце и счастье – символы этой красивой свадьбы. Потому Смуглую свадьбу называют Солнечной. Кстати, очень интересно и то, почему 31 годовщина свадьбы – Смуглая. Источников по этой теме немного, но вот что нам удалось узнать.

Когда пара только женится, она еще молодая-зеленая. Но, если супругам удаётся прожить вместе 31 год, они ‘загорают’. Их палит солнце, обдувают ветры жизненных невзгод, отношения закаляются. Они становятся теплыми и очень прочными.

Поздравления

Смуглая свадьба - прекрасная дата,

Душа в душу у Вас получается жить.

Будьте добры, поделитесь секретом,

Как, спустя годы, любовь сохранить.

Для внуков Вы - радость и детям - отрада,

Желаю я Вам прожить вместе 100 лет.

Будьте всегда Вы красивою парой,

Живите успешно, не знайте Вы бед.

Солнечная свадьба - что может быть ярче!

Так пусть же любовь ваша будет лишь жарче.

Пусть пыл не угаснет в любовных утехах,

Пусть поводов будет больше для смеха.

Вы прожили вместе 31 долгий год,

Так пусть же всегда и во всем вам везет.

Пусть солнце всегда согревает теплом,

А люди вас радуют только добром.

Тридцать один год как песня

Прозвучали интересно!

С годовщиной поздравляем

Друг для друга быть желаем

Вечной преданной опорой,

Вдохновением, бесспорно,

Половинкою второй

И счастливою звездой!

Солнечная свадьба, 31 год

И загар, супруги,

Смуглый вам идет.

Если в жизни тучи

Солнце закрывают,

Света и тепла

От любви хватает.

Пусть любовь, как солнце,

В жизни вам сияет,

Нежностью и лаской

Семью пусть согревает.

Много вы в семейной жизни

Покорили уж вершин.

Стаж у брака ведь солидный

Вместе вы 31.

Будьте счастливы, ребята,

Я скажу вам "Так держать!".

Снизойдет за силу чувства

На вас Божья благодать.