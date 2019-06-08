Нежные поздравления с 31 годовщиной свадьбы на 8 июня: стихи и открытки

Любовь и тепло, солнце и счастье – символы этой красивой свадьбы. Потому Смуглую свадьбу называют Солнечной. Кстати, очень интересно и то, почему 31 годовщина свадьбы – Смуглая. Источников по этой теме немного, но вот что нам удалось узнать.
Когда пара только женится, она еще молодая-зеленая. Но, если супругам удаётся прожить вместе 31 год, они ‘загорают’. Их палит солнце, обдувают ветры жизненных невзгод, отношения закаляются. Они становятся теплыми и очень прочными.
Поздравления
Смуглая свадьба - прекрасная дата,
Душа в душу у Вас получается жить.
Будьте добры, поделитесь секретом,
Как, спустя годы, любовь сохранить.
Для внуков Вы - радость и детям - отрада,
Желаю я Вам прожить вместе 100 лет.
Будьте всегда Вы красивою парой,
Живите успешно, не знайте Вы бед.
Солнечная свадьба - что может быть ярче!
Так пусть же любовь ваша будет лишь жарче.
Пусть пыл не угаснет в любовных утехах,
Пусть поводов будет больше для смеха.
Вы прожили вместе 31 долгий год,
Так пусть же всегда и во всем вам везет.
Пусть солнце всегда согревает теплом,
А люди вас радуют только добром.
Тридцать один год как песня
Прозвучали интересно!
С годовщиной поздравляем
Друг для друга быть желаем
Вечной преданной опорой,
Вдохновением, бесспорно,
Половинкою второй
И счастливою звездой!
Солнечная свадьба, 31 год
И загар, супруги,
Смуглый вам идет.
Если в жизни тучи
Солнце закрывают,
Света и тепла
От любви хватает.
Пусть любовь, как солнце,
В жизни вам сияет,
Нежностью и лаской
Семью пусть согревает.
Много вы в семейной жизни
Покорили уж вершин.
Стаж у брака ведь солидный
Вместе вы 31.
Будьте счастливы, ребята,
Я скажу вам "Так держать!".
Снизойдет за силу чувства
На вас Божья благодать.