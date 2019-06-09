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Милые поздравления с 32 годовщиной свадьбы в стихах и открытках

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Милые поздравления с 32 годовщиной свадьбы в стихах и открытках
16:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Годы летят так незаметно, и чем старше становится пара, тем быстрее и стремительнее, кажется, проносится время.

Число 32 непростое, оно символизирует обновление, перемены и единство различий. Это так точно! В 32 года совместной жизни супруги уже отлично поняли, что они – разные люди, хоть их и объединяет столько общего.

Но разности стали любимыми, отличия и недостатки приобрели свою прелесть, за все эти много лет жизни муж и жена научились безупречно друг друга ценить и понимать. Кризисы позади, а ревности и безосновательным претензиям уже нет места в семье.

Поздравления

Годовщина свадьбы — это

Торжество любви и счастья,

Пусть в дальнейшей вашей жизни

Будет все всегда блестяще!

Будьте весь свой век здоровы,

Предприимчивы, успешны!

Пусть все будущие годы

Протекают безмятежно!

Зачем жениться нужно?

Ну жили бы все дружно

Одной семьей большою,

Как будто пчелы в рое.

Нет, людям дай супруга!

И вы нашли друг друга!

Тридцать два года вместе

В одном печетесь тесте!

Жить в согласии – искусство!

Ваши искренние чувства

Словно сотканы из нитей

Романтических событий!

Друг для друга – дополненье,

Мыслей нежных отраженье!

Оттого ли, к вашей чести,

Тридцать два вы года вместе?!

Желаю в годовщины свадьбы,

Чтоб рядом были вы всегда.

Добра, взаимопонимания,

Чтоб не ругались никогда.

Желаю крепкого здоровья,

Совместных планов и побед.

Чтоб дом окутан был любовью,

Желаю долгих, добрых лет!

Поздравления с днем рождения на 9 июня: в прозе, стихах и открытках

С годовщиной поздравляю!

Долгих вместе лет желаю,

Пусть любовь из года в год

Лишь крепчает и растет!

Чтобы страсть и нежность были,

Чтоб в одной вы лодке плыли.

Будьте молоды всегда,

И не ссорьтесь никогда!

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