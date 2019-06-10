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Оригинальные поздравления с днем рождения 10 июня в прозе и открытках

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Оригинальные поздравления с днем рождения 10 июня в прозе и открытках
08:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вы родились 10 июня, знак зодиака Близнецы. Вы обаятельный, прекрасный собеседник с даром убеждения.

У вас блестящий ум и большие возможности для достижений и материального успеха. Вы убедительны и интересуетесь людьми, а также умеете работать с педан­тичной точностью.

Вы хотите независимо­сти, способны учиться на собственном опыте и часто становитесь экспертом в какой-то области.

При необходимости у вас появляется множество творческих идей. Обычно вы общительны, обладаете чувством прекрасного и художественным вкусом.

Это наделяет вас любовью к роскоши и умением работать в коллективе. Деньги имеют важ­ное значение в вашей жизни, и вы охотно и много трудитесь, чтобы заработать.

Задача состоит в том, чтобы привести ваше желание работать и быть жестким и обязательным в равновесие с жаждой удовольствий, любви и непосредственности.

Когда вы дисциплинируете свой огромный потенциал и направите свою неугомонность в творческое русло, то, в конце концов, добье­тесь результатов в своей всепоглощающей борьбе с жизненными трудностями.

После 11 лет в вашей жизни важное место займут проблемы, связанные с домом, род­ными и уверенностью в будущем. Так будет продолжаться до 41 года, когда вы вступите в период растущей уверенности, авторитета, силы и самовыражения. В 71 год вы разовье­те более аналитический, педантичный и праг­матичный взгляд на жизнь.

 

Поздравляю с днем рождения! Искренне желаю самых лучших дней, приносящих с собой радужное настроение, удачу, любовь и бесконечное счастливое время. Пускай здоровье только крепнет, красота души не увядает, а жизнь преподносит чудесные подарки. Пусть живется просто как в сказке.

Прикольные поздравления с днем рождения

С днем рождения! Желаю круглосуточного счастья и вечной любви, нескучных будней и веселых праздников, успешной работы и хорошего отдыха, попутного ветра и солнечного настроения, неиссякаемого оптимизма и озорного смеха, смелых открытий и новых свершений, всегда хороших новостей и самых преданных друзей!

***

Поздравляю с днем рождения и от души желаю каждый день своей жизни встречать с улыбкой и невероятным ощущением счастья, всегда верить в себя и наслаждаться каждым мгновением. Пусть мечты твоего сердца исполняются, пусть вдохновение для души дарит любовь и удача.

С днем рождения! Желаю солнца, тепла, мира, веселья, денег, успехов во всех начинаниях, любви, благополучия, исполнения самых заветных желаний, здоровья и вдохновения! Пусть жизнь дарит много приятных сюрпризов, друзья всегда окружает тебя, а глаза искрятся от счастья!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю как можно больше счастливых моментов в жизни, чтобы каждый прожитый миг приносил удовольствие, чтобы близкие люди радовали вас чаще, чем обычно. А также желаю фортуны, повернутой к вам лицом, и чтоб все позитивные мысли, которые вас посещают, сбывались!

Оригинальные поздравления в прозе с Днем рождения

С днем рождения! Пусть ничто не мешает сбываться твоим мечтам. Пусть всегда будет повод улыбнуться, и это ободряет твой дух. Желаю быть в гармонии с собой, всегда иметь время на любимое занятие и единомышленников, которые поддержат тебя в любых начинаниях, даже в чудачествах. Удачи тебе, успеха и здоровья.

***

Поздравляю со знаменательной датой — днем рождения! Желаю всего самого наилучшего, наипрекраснейшего, чтобы всё в жизни складывалось легко, удачно и невероятно красиво. Чтобы дом был полной чашей, а семья — счастливейшими людьми. Чтобы все желания и мечты сбывались легко и на одном дыхании. Но самое главное, что просто необходимо пожелать, — это вечного здоровья, ведь без него ничего другого не будет!

Желаю, чтобы в твоей жизни был только позитив, а рядом находились верные друзья. Пускай тебя всегда переполняет неисчерпаемая энергия для осуществления всех твоих желаний. Пусть вся жизнь будет безоблачной и яркой, а в доме царят уют, мир, любовь и счастье. Если говорить короче, то от всей души желаю тебе прожить жизнь так, как будто побывать в сказке. С днем рождения!

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