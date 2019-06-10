Поздравления с 33 годовщиной свадьбы на 10 июня: проза и открытки

Символичную годовщину семейной жизни - 33 года, называют Каменной/клубничной свадьбой.

На тридцать третий год со дня создания семьи отмечается каменная свадьба. Эта годовщина как нельзя лучше характеризует прочность отношений супругов. Каменные узы разрушить практически невозможно – к тридцать третьему году совместной жизни супруги становятся одним целым.

Интересно, что эту же годовщину принято называть Клубничной свадьбой, вероятно по той причине, что муж и жена сплелись друг с другом, подобно кустам клубники.

Поздравления

Поздравляю с необычной годовщиной, кто зовет ее каменной, а кто клубничной. За 33 совместно прожитых года вы сумели построить крепкую семью, наполнив ее счастьем, пониманием и благополучием. Так пускай же и дальше вам удается бережно хранить то, что имеете и дополнять это только хорошим. Пусть будет непробивным и каменным здоровье, пусть будет настроение клубничным, а самочувствие отличным.

Поздравляю с 33-летием совместной жизни, дорогие мои, с клубнично-каменой свадьбой вас. Пусть счастье вашей семьи будет насыщенным, сочным, сладким, спелым, как клубника, желаю вам благополучия и здоровья крепкого, как камень, желаю радостных и удачных долгих совместных лет жизни.

Поздравляю с тридцать третьей годовщиной свадьбы. Эту дату называют как "каменной", так и "клубничной". А это означает, что в этот день просто необходимо пожелать, чтобы любовь была крепче любого камня, но при этом оставалась нежной и сладкой, как клубника.

Клубничная свадьба это повод взглянуть на совместную жизнь по-новому: дети уже выросли и не требуют от вас поддержки, появилось много свободного времени. В эту пору в самый раз устроить очередной медовый месяц. Так позвольте вам пожелать осуществить это романтическое путешествие и пусть ни финансовые трудности, ни здоровье не помешают вам в этом.

Поздравляю с годовщиной свадьбы! 33 года вместе, плечо к плечу! Желаю, чтобы ваши клубничные отношения набирались нового вкуса, каменные стержни взаимного доверия только крепли! Пусть в вашей совместной жизни будет много добра, взаимности, нежности, достатка, поддержки и уюта! Счастья вам!