Красивые поздравления с 34 годовщиной свадьбы на 11 июня: стихи и открытки

Спустя 34 года со дня создания семьи супруги отмечают Янтарную свадьбу.

Далеко не каждой паре удается сохранить свой союз до этого момента. Поэтому годовщина празднуется широко и с размахом.

Ее название говорит о том, что отношения мужа и жены прошли испытание временем, и стали крепкими и надежными. Ведь для того чтобы получить янтарь, также уходит много лет.

Поздравления

Тридцать четыре - пора лучезарная,

Свадьба прекрасная, свадьба янтарная!

Названа так годовщина не зря:

Яркая, будто бы блеск янтаря!

Тридцать четыре - ведь это немало,

Пусть же янтарь превратится в кораллы!

На этом закончим словесный поток,

Тост поднимаем и наш поздравок!

Вашей семье ровно 34!

Дружно живете вы в счастье и мире,

Мы продолжать в том же духе желаем,

Это удастся легко вам - мы знаем!

Пусть только радуют дети, а внуки

Пусть избавляют задорно от скуки,

Чтобы в глазах ваших радость читалась,

Жизнь звонким смехом всегда наполнялась!

Янтарной свадьбы аромат,

Сегодня в воздухе витает -

Как будто солнечным теплом,

Влюбленных души согревает.

Вы вместе рядом столько лет,

Друг друга нежностью ласкали,

Что вдруг янтарные цветы -

Еще живей и ярче стали!

Чтоб из смолы родился цвет янтарный,

Порою нужно больше сотни лет.

Так ваши жизни обрели вкус пряный,

Прожив, ценя союз, ценя совет.

34 года крепкой датой

Внесли цвет меда, солнце янтаря.

Любовь связала вместе вас когда-то,

И показало время, что не зря.

Янтарная свадьба. Тридцать четыре

По жизни годов Вы идете,

Счастливее всех семья Ваша в мире,

В согласье, любови живете.

Желаем и дальше по жизни всегда

С любовью идти Вам святою,

Чтоб были совместной Вашей жизни года

Не меньше столетья длиною!