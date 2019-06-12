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Среда, 12.06.2019
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Оригинальные поздравления с днем рождения 12 июня в прозе и открытках

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Оригинальные поздравления с днем рождения 12 июня в прозе и открытках
08:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вы родились 12 июня, знак зодиака Близнецы. Обычно вас при­влекают люди острого ума, которые могут обеспечить вам интеллектуальную стимуля­цию.

Острота ума и хорошая инту­иция сочетаются в вас с меч­тательным и непостоянным характером. Вы постоянно на­ходитесь в движении, так как внутреннее беспокойство заставляет вас искать новые волнующие пути познания жизни. Так как вы исключительно быстро улавливаете суть ситуаций, вам быстро становится скучно и вы не любите рутину.

Вы дружелюбны и склонны к общению, в целом хорошо осознаете то впечатление, которое вы производите на людей, и поль­зуетесь любовью в обществе.

Вы чувствительны и наделены богатым воображением; вам надо иметь положи­тельную цель и оставаться целеустремлен­ным.

Вы получаете удовольствие от дебатов, и вас могут привлекать весьма необычные вещи. Вы проницательны и находчивы, в вас сочетаются идеализм и прагматизм.

Путеше­ствия могут сильно повлиять на вашу жизнь, возможно, вы будете жить и работать за границей.

Начиная с 9 лет вас будут занимать про­блемы дома и семьи. В вас пробудится по­требность в любви, понимании и эмоцио­нальной защищенности.

После 39 лет уверен­ность в собственных силах и понимание своих способностей резко возрастут. В 69 лет вам захочется улучшить свою жизнь и стать более аналитичным, практичным и вдумчи­вым.

 

От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю много солнечных и светлых дней, верных друзей рядом, новых свершений и прекрасных возможностей, сибирского здоровья, любви, достатка, удачи в любом деле! Счастливых событий, свершения всех планов и мечтаний!

Поздравления с днем рождения

Поздравляю с днем рождения! Искренне желаю самых лучших дней, приносящих с собой радужное настроение, удачу, любовь и бесконечное счастливое время. Пускай здоровье только крепнет, красота души не увядает, а жизнь преподносит чудесные подарки. Пусть живется просто как в сказке.

***

С днем рождения! Желаю круглосуточного счастья и вечной любви, нескучных будней и веселых праздников, успешной работы и хорошего отдыха, попутного ветра и солнечного настроения, неиссякаемого оптимизма и озорного смеха, смелых открытий и новых свершений, всегда хороших новостей и самых преданных друзей!

Поздравляю с днем рождения и от души желаю каждый день своей жизни встречать с улыбкой и невероятным ощущением счастья, всегда верить в себя и наслаждаться каждым мгновением. Пусть мечты твоего сердца исполняются, пусть вдохновение для души дарит любовь и удача.

***

С днем рождения! Желаю солнца, тепла, мира, веселья, денег, успехов во всех начинаниях, любви, благополучия, исполнения самых заветных желаний, здоровья и вдохновения! Пусть жизнь дарит много приятных сюрпризов, друзья всегда окружает тебя, а глаза искрятся от счастья!

Оригинальные поздравления в прозе с Днем рождения

Поздравляю с днем рождения! Желаю как можно больше счастливых моментов в жизни, чтобы каждый прожитый миг приносил удовольствие, чтобы близкие люди радовали вас чаще, чем обычно. А также желаю фортуны, повернутой к вам лицом, и чтоб все позитивные мысли, которые вас посещают, сбывались!

***

С днем рождения! Пусть ничто не мешает сбываться твоим мечтам. Пусть всегда будет повод улыбнуться, и это ободряет твой дух. Желаю быть в гармонии с собой, всегда иметь время на любимое занятие и единомышленников, которые поддержат тебя в любых начинаниях, даже в чудачествах. Удачи тебе, успеха и здоровья.

Поздравляю со знаменательной датой — днем рождения! Желаю всего самого наилучшего, наипрекраснейшего, чтобы всё в жизни складывалось легко, удачно и невероятно красиво. Чтобы дом был полной чашей, а семья — счастливейшими людьми. Чтобы все желания и мечты сбывались легко и на одном дыхании. Но самое главное, что просто необходимо пожелать, — это вечного здоровья, ведь без него ничего другого не будет!

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