СМС-поздравления с 35 годовщиной свадьбы на 12 июня

Ее символ – скатерть из простого полотна, которая олицетворяет уют домашнего очага, мир и благополучие. Эта годовщина свадьбы отдает дань хозяйке дома, которой удается сохранять тепло взаимных чувств.
Кораллы олицетворяют собой здоровье и долгую совместную жизнь. Веточки их складываются из огромного количества маленьких известковых полиповых скелетов, которые селятся на камнях или водорослях. Иногда кораллы растут до такого размера, что получаются большие острова – так называемые коралловые рифы или атоллы. Это говорит о том, что семейная жизнь сложилась из тысяч дней, которые супруги провели вместе, дней, полных чувств и событий, пережитых вместе.
Поздравления
Поздравляем с коралловой свадьбой!
Уважение, гордость, почет!
Тридцать пять вы прожили недаром -
В виде деток и внуков отчет!
Пожелаем везенья, здоровья,
Чтоб еще ровно столько же лет
Жили вы с пониманьем, любовью
И не знали недугов и бед!
Есть для праздника причина,
Повод-то у вас немалый!
Это ваша годовщина,
Это свадьба из коралла.
Счастлив муж, супруга рада.
Тридцать пять, представьте только!
Что еще для счастья надо?
Поздравляем! Любим! Горько!
Коралловая свадьба, прекрасный юбилей,
Ни с чем другим сравнить ее нельзя,
Вы стали еще старше и мудрей,
Но так же счастьем светятся глаза.
Желаю вам на жизненном пути
Не знать обиды, горя и печали,
Все так же дальше об руку идти,
Друг друга крепко, нежно обнимая!
Прочнее прочных вы давно
Одно соткали полотно
За столько лет - за тридцать пять.
Давайте будем отмечать
Радость принесшую вам дату.
А жить желаем вам богато,
Во всём поддерживать друга,
Обид не помнить. Будет туго -
Карабкаться, но победить!
... коралл семьи своей растить.
Родные, вам напомним вновь:
У вас есть талисман - любовь!
Тридцать пять - не малый срок.
Восхищенья Вы достойны!
Знаем, что прожить в любви,
Еще столько же способны.
Поздравленья в этот день,
Вы сердечные примите.
Трудности не сломят Вас!
Надейтесь, верьте и любите!