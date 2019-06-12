СМС-поздравления с 35 годовщиной свадьбы на 12 июня

Полотняную или коралловую годовщину празднуют через 35 лет со дня свадьбы.

Ее символ – скатерть из простого полотна, которая олицетворяет уют домашнего очага, мир и благополучие. Эта годовщина свадьбы отдает дань хозяйке дома, которой удается сохранять тепло взаимных чувств.

Кораллы олицетворяют собой здоровье и долгую совместную жизнь. Веточки их складываются из огромного количества маленьких известковых полиповых скелетов, которые селятся на камнях или водорослях. Иногда кораллы растут до такого размера, что получаются большие острова – так называемые коралловые рифы или атоллы. Это говорит о том, что семейная жизнь сложилась из тысяч дней, которые супруги провели вместе, дней, полных чувств и событий, пережитых вместе.

Поздравления

Поздравляем с коралловой свадьбой!

Уважение, гордость, почет!

Тридцать пять вы прожили недаром -

В виде деток и внуков отчет!

Пожелаем везенья, здоровья,

Чтоб еще ровно столько же лет

Жили вы с пониманьем, любовью

И не знали недугов и бед!

Есть для праздника причина,

Повод-то у вас немалый!

Это ваша годовщина,

Это свадьба из коралла.

Счастлив муж, супруга рада.

Тридцать пять, представьте только!

Что еще для счастья надо?

Поздравляем! Любим! Горько!

Коралловая свадьба, прекрасный юбилей,

Ни с чем другим сравнить ее нельзя,

Вы стали еще старше и мудрей,

Но так же счастьем светятся глаза.

Желаю вам на жизненном пути

Не знать обиды, горя и печали,

Все так же дальше об руку идти,

Друг друга крепко, нежно обнимая!

Прочнее прочных вы давно

Одно соткали полотно

За столько лет - за тридцать пять.

Давайте будем отмечать

Радость принесшую вам дату.

А жить желаем вам богато,

Во всём поддерживать друга,

Обид не помнить. Будет туго -

Карабкаться, но победить!

... коралл семьи своей растить.

Родные, вам напомним вновь:

У вас есть талисман - любовь!

Тридцать пять - не малый срок.

Восхищенья Вы достойны!

Знаем, что прожить в любви,

Еще столько же способны.

Поздравленья в этот день,

Вы сердечные примите.

Трудности не сломят Вас!

Надейтесь, верьте и любите!