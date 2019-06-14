Красивые поздравления в прозе с днем рождения на 14 июня

Вы родились 14 июня, знак зодиака Близнецы. У вас объективный и изобретательный ум, способный быстро переходить от вспы­шек гениальности к упрямству.

Вы приятный блестящий собе­седник с оригинальным подхо­дом к жизни. Обычно вы каже­тесь веселым и дружелюбным, но вы обладаете и более серьезной стороной, которую можно с уверенностью использо­вать для решения проблем.

Сильная потреб­ность в самовыражении может проявиться в общественной деятельности или привести вас к искусству или литературе.

К счастью, ваши мысли могут опережать свое время, хотя иногда они противоречат общеприня­тым.

Ваш живой ум и творческая искра делают вас очень привлекательным, но ос­терегайтесь склонности к беспокойству и не­решительности, которые могут ввергнуть вас в уныние.

Так как вас могут интересовать различ­ные и необычные вещи, важно не распылять свои силы. Вы откровенны в своих высказы­ваниях, но не поддавайтесь скепсису и не замыкайтесь в себе.

В какой-то момент у вас может появиться интерес к философии или религии, а благодаря своей способности к острой критике, вы сумеете применить свои знания для помощи другим, а не для того, чтобы командовать людьми и унижать их.

В возрасте около 7 лет проблемы без­опасности и домашней жизни станут для вас самыми важными. В это время выходят на первый план ваши эмоциональные потребности и люди, влияющие на ваши чув­ства.

Так продолжается до 37 лет, после чего ваши силы, уверенность в себе и та­ланты возрастают. В 67 лет вы развиваете более аналитичный, прагматичный и взыска­тельный подход к жизни.

От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю много солнечных и светлых дней, верных друзей рядом, новых свершений и прекрасных возможностей, сибирского здоровья, любви, достатка, удачи в любом деле! Счастливых событий, свершения всех планов и мечтаний!

Поздравляю с днем рождения! Искренне желаю самых лучших дней, приносящих с собой радужное настроение, удачу, любовь и бесконечное счастливое время. Пускай здоровье только крепнет, красота души не увядает, а жизнь преподносит чудесные подарки. Пусть живется просто как в сказке.

***

С днем рождения! Желаю круглосуточного счастья и вечной любви, нескучных будней и веселых праздников, успешной работы и хорошего отдыха, попутного ветра и солнечного настроения, неиссякаемого оптимизма и озорного смеха, смелых открытий и новых свершений, всегда хороших новостей и самых преданных друзей!

Поздравляю с днем рождения и от души желаю каждый день своей жизни встречать с улыбкой и невероятным ощущением счастья, всегда верить в себя и наслаждаться каждым мгновением. Пусть мечты твоего сердца исполняются, пусть вдохновение для души дарит любовь и удача.

***

С днем рождения! Желаю солнца, тепла, мира, веселья, денег, успехов во всех начинаниях, любви, благополучия, исполнения самых заветных желаний, здоровья и вдохновения! Пусть жизнь дарит много приятных сюрпризов, друзья всегда окружает тебя, а глаза искрятся от счастья!

Поздравляю с днем рождения! Желаю как можно больше счастливых моментов в жизни, чтобы каждый прожитый миг приносил удовольствие, чтобы близкие люди радовали вас чаще, чем обычно. А также желаю фортуны, повернутой к вам лицом, и чтоб все позитивные мысли, которые вас посещают, сбывались!

***

С днем рождения! Пусть ничто не мешает сбываться твоим мечтам. Пусть всегда будет повод улыбнуться, и это ободряет твой дух. Желаю быть в гармонии с собой, всегда иметь время на любимое занятие и единомышленников, которые поддержат тебя в любых начинаниях, даже в чудачествах. Удачи тебе, успеха и здоровья.

Поздравляю со знаменательной датой — днем рождения! Желаю всего самого наилучшего, наипрекраснейшего, чтобы всё в жизни складывалось легко, удачно и невероятно красиво. Чтобы дом был полной чашей, а семья — счастливейшими людьми. Чтобы все желания и мечты сбывались легко и на одном дыхании. Но самое главное, что просто необходимо пожелать, — это вечного здоровья, ведь без него ничего другого не будет!