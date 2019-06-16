Троица 2019: поздравления в стихах, прозе и открытках

В этот день верующие посещают церковную службу. Храмы и дома украшают цветами, травами, ветками, поэтому в народе Троицу еще называют зелеными праздниками. Православные вспоминают с молитвами сошествие Святого Духа.
В этот день принято собираться всей семьей, часто на Троицу выбираются на природу, на пикники. Раньше незамужние девушки плели венки и надевали их на того, кто им приглянулся. Венки они также бросали в воду - чей венок дальше всех уплывет - та девушка первой выйдет замуж.
Троица - повод увидеть своих родных и близких. А тех, кто далеко, можно порадовать открыткой и поздравлением.
Поздравляю с праздником святой Троицы! Желаю, чтобы небесные хранители всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра вам и благополучия!
Сегодня праздник тихий, светлый —
Святая Троица пришла!
Тебе желаю я в день этот
Здоровья, мира и тепла!
Блестят глаза, сияют лица
Огнем тепла и доброты.
Пускай в день Троицы свершится
Все то, о чем мечтаешь ты!
Утром распахни окно –
Лето в комнату впусти,
Сердце радостью полно:
Троица в пути!
Ворох трав в свой дом внеси,
Исцели от тени дом,
Всех врагов своих прости, -
Слышишь? В церкви – звон!
С троицей тебя, сейчас
Мы хотим поздравить,
В этот чистый светлый час
Господа восславить.
В сердце ты своё впусти
Этот светлый праздник.
Слышишь? Троица в пути!
Так живи и здравствуй!
Будь счастлива, молода,
Радостна, здорова,
Впредь – сегодня и всегда, -
Снова, снова, снова!
В светлый праздник православный,
Поздравления прими.
И от Троицы небесной,
Благость в сердце сохрани.
Святая Троица всегда поможет,
Тебе невзгоды с горем победить.
Господь по звездам путь проложит,
Чтоб мог всегда до истины доплыть.
В День Троицы Святой прольется,
Пьянящий, теплый, благодатный свет.
И твой счастливый путь начнется,
На много-много светлых, добрых лет.
Божья святость, Троица,
Снова к нам пришла,
Жизнь чтобы настроилась,
Чтоб беда ушла.
Праздник, стол, гадание,
В сердце радость кроется,
Милых воздыхания -
Дарит людям Троица.
Грешников раскаянья,
В этот день случаются,
Многие мечтания,
Просто так сбываются.
Пусть Святая Троица
Всех нас бережет!
Жизнь пускай настроится,
Пусть любовь придет!
Пускай в честь Троицы уйдут:
Страданья, боль, все беды.
Пусть в этот день все обретут
Счастливый миг победы.
Пусть всех Господь благословит
В честь праздника святого.
Пускай всех грешников простит:
Скупого, скверного и злого.
Отец наш, Сын и Дух святой,
Пусть Троицу оберегают.
Пусть богачи и люд простой
Сей праздник разом почитают.
Пресветлый праздник – Троица
Стучится в двери к нам.
Пусть лучше жизнь устроится,
Зелёный свет – делам,
Здоровье пусть примножится,
Достаток пусть растёт.
Вас поздравляем с Троицей
Пусть радость в дом придёт!
Желаем счастья светлого,
Чтоб солнышко – с утра,
Чтоб самое заветное –
Сейчас, а не вчера,
Чтобы в душе ромашками
Цвела любовь всегда,
Летят пусть вверх тормашками
Невзгоды и беда!
Со светлой Троицей тебя
Сейчас мы поздравляем!
И, всей душой тебя любя,
Мы искренне желаем:
Пусть Троица благословит
Твою судьбу и душу,
Пусть в доме лишь любовь царит
И радость в сердце кружит,
Будь счастлив и здоров всегда,
Будь верен своей доле,
Чтоб впредь, на долгие года,
Не знал обид и боли.
Пусть в этот великий праздник Дня Святой Троицы к вам вернется все хорошее, что вы для меня сделали, родители мои. Пусть ваша забота вернется вам сторицей. Пусть все ваши желания исполнятся и все ваши мечты воплотятся в жизнь. Спасибо вам за все, я благодарю Бога за то, что вы есть у меня