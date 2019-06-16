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Троица 2019: поздравления в стихах, прозе и открытках

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Троица 2019: поздравления в стихах, прозе и открытках
09:32 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 16 июня, православные отмечают Троицу, которая завершает пасхальный праздничный цикл.

В этот день верующие посещают церковную службу. Храмы и дома украшают цветами, травами, ветками, поэтому в народе Троицу еще называют зелеными праздниками. Православные вспоминают с молитвами сошествие Святого Духа.

В этот день принято собираться всей семьей, часто на Троицу выбираются на природу, на пикники. Раньше незамужние девушки плели венки и надевали их на того, кто им приглянулся. Венки они также бросали в воду - чей венок дальше всех уплывет - та девушка первой выйдет замуж.

Троица - повод увидеть своих родных и близких. А тех, кто далеко, можно порадовать открыткой и поздравлением.

Поздравляю с праздником святой Троицы! Желаю, чтобы небесные хранители всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра вам и благополучия!

Сегодня праздник тихий, светлый —

Святая Троица пришла!

Тебе желаю я в день этот

Здоровья, мира и тепла!

Блестят глаза, сияют лица

Огнем тепла и доброты.

Пускай в день Троицы свершится

Все то, о чем мечтаешь ты!

Утром распахни окно –

Лето в комнату впусти,

Сердце радостью полно:

Троица в пути!

Ворох трав в свой дом внеси,

Исцели от тени дом,

Всех врагов своих прости, -

Слышишь? В церкви – звон!

С троицей тебя, сейчас

Мы хотим поздравить,

В этот чистый светлый час

Господа восславить.

В сердце ты своё впусти

Этот светлый праздник.

Слышишь? Троица в пути!

Так живи и здравствуй!

Будь счастлива, молода,

Радостна, здорова,

Впредь – сегодня и всегда, -

Снова, снова, снова!

Троица 2019: интересные поздравления, открытки и смс

 В светлый праздник православный,

Поздравления прими.

И от Троицы небесной,

Благость в сердце сохрани.

Святая Троица всегда поможет,

Тебе невзгоды с горем победить.

Господь по звездам путь проложит,

Чтоб мог всегда до истины доплыть.

В День Троицы Святой прольется,

Пьянящий, теплый, благодатный свет.

И твой счастливый путь начнется,

На много-много светлых, добрых лет.

Божья святость, Троица,

Снова к нам пришла,

Жизнь чтобы настроилась,

Чтоб беда ушла.

Праздник, стол, гадание,

В сердце радость кроется,

Милых воздыхания -

Дарит людям Троица.

Грешников раскаянья,

В этот день случаются,

Многие мечтания,

Просто так сбываются.

Пусть Святая Троица

Всех нас бережет!

Жизнь пускай настроится,

Пусть любовь придет!

Пускай в честь Троицы уйдут:

Страданья, боль, все беды.

Пусть в этот день все обретут

Счастливый миг победы.

Пусть всех Господь благословит

В честь праздника святого.

Пускай всех грешников простит:

Скупого, скверного и злого.

Отец наш, Сын и Дух святой,

Пусть Троицу оберегают.

Пусть богачи и люд простой

Сей праздник разом почитают.

Пресветлый праздник – Троица

Стучится в двери к нам.

Пусть лучше жизнь устроится,

Зелёный свет – делам,

Здоровье пусть примножится,

Достаток пусть растёт.

Вас поздравляем с Троицей

Пусть радость в дом придёт!

Желаем счастья светлого,

Чтоб солнышко – с утра,

Чтоб самое заветное –

Сейчас, а не вчера,

Чтобы в душе ромашками

Цвела любовь всегда,

Летят пусть вверх тормашками

Невзгоды и беда!

Со светлой Троицей тебя

Сейчас мы поздравляем!

И, всей душой тебя любя,

Мы искренне желаем:

Пусть Троица благословит

Твою судьбу и душу,

Пусть в доме лишь любовь царит

И радость в сердце кружит,

Будь счастлив и здоров всегда,

Будь верен своей доле,

Чтоб впредь, на долгие года,

Не знал обид и боли.

Интересные поздравления с Троицей 2019: проза и открытки

Пусть в этот великий праздник Дня Святой Троицы к вам вернется все хорошее, что вы для меня сделали, родители мои. Пусть ваша забота вернется вам сторицей. Пусть все ваши желания исполнятся и все ваши мечты воплотятся в жизнь. Спасибо вам за все, я благодарю Бога за то, что вы есть у меня

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