Троица 2019: поздравления в стихах, прозе и открытках на украинском языке

Троицу принято отмечать торжественно и пышно. Главный символ праздника — зелень. Храмы украшают свежими травами и зелеными веточками деревьев. В церквях проходят праздничные песнопения и читают особенные молитвы.
Также на праздник молодые девушки гадают. Говорят, что все собранные в этот день травы обладают необычной силой. Их можно использовать в целебных целях — например, добавлять в чай.
Поздравления на украинском языке
У свято Трійці бажаю Багато радості, добра, Море сонця нехай подарує Ця літня пора. Думати тільки про хороше, Добрі справи творити. У день дощовий і погожий Життя за все дякувати. Світлий ангел поглядом ніжним Шлях твій буде опромінювати, Добротою своєї безмежної Від біди оберігати.
Зелена неділя у батьковій хаті,
І повно рай-цвіту, і ласки з теплом.
Які ми з правіку любов’ю багаті.
Зелена неділя у нас за столом.
Церковні подзвони і поля освята.
З любистку-барвінку горять три свічі.
І хата свята, і освячена м’ята,
І стіл, і на ньому пухкі калачі.
Сидять довкола і діти, і внуки,
А з ними козацькі й чумацькі пісні.
На вишитій скатерці — батькові руки,
І мамині руки — два дива святі.
І вікна в любистку, і стіни в уборах,
І гладить маленький Ісусик ягня.
В зелену неділю, неначе в Соборах,
— Довкола любові Вкраїнська рідня..
Свята Трійця - велике свято, коли потрібно забути всі старі образи і впустити в серце стільки любові і добра, скільки можете. Вибачте всіх, хто заподіяв вам біль. Нехай ваш дім наповниться благополуччям і щастям. Вітаю зі святою Трійцею.
Вітаємо зі світлим православним святом – Трійцею! Розкрийте вікно, впустіть літо і святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають вашу родину, приносячи в будинок лише душевний спокій, міцне здоров'я та віру в кращ
Вітаю з Трійцею та в цей чудовий свято хочу побажати миру і щастя в житті, добра і злагоди в сім’ї, любові і спокою на серці, натхнення та відради на душі, добрих сподівань і світлих почуттів у кожному дні.
У свято Трійці бажаю
Багато радості, добра,
Море сонця нехай подарує
Ця літня пора.
Думати тільки про хороше,
Добрі справи творити.
У день дощовий і погожий
Життя за все дякувати.
Світлий ангел поглядом ніжним
Шлях твій буде опромінювати,
Добротою своєї безмежної
Від біди оберігати.
Прийшла Трійця, свято сподівань, таємної любові і беззастережної віри. Нехай летять твої бажання в захмарну височінь, щоб через час здійснитися і принести в життя казкову радість і чарівне щастя.
В Трійцю бажаю, щоб всі дні твої були світлі від надій, обласкані добротою і любов’ю. Хай віра в себе і Всевишнього дає щоденну енергію для управління всіма життєвими справами.