Троица 2019: поздравления в стихах, прозе и открытках на украинском языке

День святой Троицы в Украине в 2019 году отмечают в воскресенье, 16 июня.

Троицу принято отмечать торжественно и пышно. Главный символ праздника — зелень. Храмы украшают свежими травами и зелеными веточками деревьев. В церквях проходят праздничные песнопения и читают особенные молитвы.

Также на праздник молодые девушки гадают. Говорят, что все собранные в этот день травы обладают необычной силой. Их можно использовать в целебных целях — например, добавлять в чай.

Поздравления на украинском языке

У свято Трійці бажаю Багато радості, добра, Море сонця нехай подарує Ця літня пора. Думати тільки про хороше, Добрі справи творити. У день дощовий і погожий Життя за все дякувати. Світлий ангел поглядом ніжним Шлях твій буде опромінювати, Добротою своєї безмежної Від біди оберігати.

Зелена неділя у батьковій хаті,

І повно рай-цвіту, і ласки з теплом.

Які ми з правіку любов’ю багаті.

Зелена неділя у нас за столом.

Церковні подзвони і поля освята.

З любистку-барвінку горять три свічі.

І хата свята, і освячена м’ята,

І стіл, і на ньому пухкі калачі.

Сидять довкола і діти, і внуки,

А з ними козацькі й чумацькі пісні.

На вишитій скатерці — батькові руки,

І мамині руки — два дива святі.

І вікна в любистку, і стіни в уборах,

І гладить маленький Ісусик ягня.

В зелену неділю, неначе в Соборах,

— Довкола любові Вкраїнська рідня..

Свята Трійця - велике свято, коли потрібно забути всі старі образи і впустити в серце стільки любові і добра, скільки можете. Вибачте всіх, хто заподіяв вам біль. Нехай ваш дім наповниться благополуччям і щастям. Вітаю зі святою Трійцею.

Вітаємо зі світлим православним святом – Трійцею! Розкрийте вікно, впустіть літо і святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають вашу родину, приносячи в будинок лише душевний спокій, міцне здоров'я та віру в кращ

Вітаю з Трійцею та в цей чудовий свято хочу побажати миру і щастя в житті, добра і злагоди в сім’ї, любові і спокою на серці, натхнення та відради на душі, добрих сподівань і світлих почуттів у кожному дні.

У свято Трійці бажаю

Багато радості, добра,

Море сонця нехай подарує

Ця літня пора.

Думати тільки про хороше,

Добрі справи творити.

У день дощовий і погожий

Життя за все дякувати.

Світлий ангел поглядом ніжним

Шлях твій буде опромінювати,

Добротою своєї безмежної

Від біди оберігати.

Прийшла Трійця, свято сподівань, таємної любові і беззастережної віри. Нехай летять твої бажання в захмарну височінь, щоб через час здійснитися і принести в життя казкову радість і чарівне щастя.

В Трійцю бажаю, щоб всі дні твої були світлі від надій, обласкані добротою і любов’ю. Хай віра в себе і Всевишнього дає щоденну енергію для управління всіма життєвими справами.