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Суббота, 15.06.2019
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День Святой Троицы 2019: оригинальные СМС-поздравления с праздником

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День Святой Троицы 2019: оригинальные СМС-поздравления с праздником
21:54 Сегодня Телеграф www.pinterest.com

Не забудьте поздравить друзей и родственников с этим светлым праздником.

Праздник Троица 2019 приходится на 16 июня, а корнями своими уходит еще в ветхозаветные времена.

Традиционно Троица (День Святой Троицы, Пятидесятница) празднуется через семь недель (в 50-й день) после Пасхи.

В Украине праздник Троицы тесно связан с проводами весны и встречей лета - Зелеными праздниками. Неделя перед Троицей называется "зеленой", "клечальной" или "русальной", а три дня перед Троицей и три дня после нее носят название Зеленой недели.

Выбирайте самые прикольные короткие СМС-поздравления с Троицей 2019 - и отправляй друзьям и родственникам!

Поздравления

От всей души желаем вам

В честь Троицы великой,

Чтобы вас Бог берег, хранил,

Всегда вам был защитой.

 

Здоровья вам на много лет,

Душевного покоя, мира,

Любви, гармонии в семье.

Пусть будет жизнь счастливой!

Святая Троица 2019: что категорически нельзя делать в этот день

С Пресвятою Троицей,

С праздником святым!

Сердце пусть наполнится

Светом золотым.

 

Пусть душа не знает

Ни греха, ни зла.

Пусть благословит вас

Бог на все дела.

Праздник чистый, праздник светлый,

Праздник Троицы Святой!

Пусть исполнятся надежды,

Будет Бог всегда с тобой.

 

Пусть наполнит ликованием

Душу звон колоколов.

Пусть не будет в твоей жизни

Бед, печалей и врагов.

Интересные поздравления с Троицей 2019: проза и открытки

Сегодня День Святого Духа,

А также Сына и Отца,

И наполняет светлым чувством

Он наши души и сердца!

 

Желаю вам добра и света

Я в Праздник Троицы Святой.

Пусть радует вас жизнь любовью,

Здоровьем, счастьем, красотой!

С Троицей вас я поздравляю!

Счастья, радости желаю.

Чтоб здоровье было крепче,

Жизнь пусть станет ваша легче.

 

Пусть Господь благословит,

Все грехи, что есть простит.

Чтоб в душе настал покой

В день поистине святой!

Троицкая родительская суббота: история, приметы и обряды

С Днем Троицы Святой

Спешу поздравить вас!

И будет Божья благодать

Пусть с вами каждый час.

 

Пусть будет мир, покой в душе,

Пусть Ангел бережет

Всех ваших близких и друзей,

А беды - отведет!

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