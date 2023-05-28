Когда Троицкая родительская суббота 2023: дата и что нельзя делать в этот особый день
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Это идеальный день для прощения обид перед умершими близкими
В начале июня 2023 года отмечается Троицкая родительская суббота — день памяти умерших, который всегда проводится в субботу перед праздником Святой Троицы.
В этот особый день верующие вспоминают своих усопших родственников, друзей, знакомых и близких, которые ушли в иной мир. Просят у Господа о покое их душ. Это можно сделать дома или присоединиться к церковной службе.
Когда Троицкая родительская суббота в 2023 году
Троицкая суббота в этом году выпадает на 3 июня, поскольку праздник Троицы христиане восточного обряда будут отмечать 4 июня. Католики празднуют Троицу неделей ранее — 28 мая.
Троицкая родительская суббота: что можно делать
Важно не только возложить цветы на могилы покойных родственников, но и совершить добрые дела в этот особый духовный день. Если это возможно, хорошо бы также посетить церковь, особенно если у вас недавно умерли близкие люди.
Вы можете устроить поминальную трапезу у себя дома, чтобы вместе с родственниками отдать дань памяти ушедшим. В Троицкую субботу важно вспомнить только хорошими словами о тех, кто ушел. Это идеальный момент для прощения собственных грехов и обид перед умершими близкими.
Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу
- шить, вязать
- заниматься строительством
- работать в огороде
- сквернословить и сплетничать
- пить алкоголь и курить
- поминать усопших плохими словами
Напомним, что многие важные церковные праздники полностью перейдут на новый (юлианский) календарь с 1 сентября. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.