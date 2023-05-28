Рус

Коли Троїцька батьківська субота 2023: дата і що не можна робити в цей особливий день

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Троїцька батьківська субота відзначається перед Святою Трійцею Новина оновлена 28 травня 2023, 12:22
Троїцька батьківська субота відзначається перед Святою Трійцею. Фото pixabay.com

Це ідеальний день для прощення образ перед померлими близькими

На початку червня 2023 року відзначається Троїцька батьківська субота – день пам’яті померлих, який завжди проводиться у суботу перед святом Святої Трійці.

Цього особливого дня віряни згадують своїх покійних родичів, друзів, знайомих та близьких, які пішли в інший світ. Просять у Господа про спокій їхніх душ. Це можна зробити вдома або приєднатися до церковної служби.

Коли Троїцька батьківська субота у 2023 році

Троїцька субота цього року припадає на 3 червня, оскільки свято Трійці християни східного обряду відзначатимуть 4 червня. Католики святкують Трійцю тижнем раніше — 28 травня.

Троїцька батьківська субота: що можна робити

Важливо не лише покласти квіти на могили покійних родичів, а й зробити добрі справи цього особливого духовного дня. Якщо це можливо, добре також відвідати церкву, особливо якщо у вас нещодавно померли близькі люди.

Ви можете влаштувати поминальну трапезу у себе вдома, щоб разом із родичами віддати данину пам’яті. У Троїцьку суботу важливо згадати лише добрими словами про тих, хто пішов. Це ідеальний момент для прощення власних гріхів та образ перед померлими близькими.

Що не можна робити у Троїцьку батьківську суботу

  • шити, в’язати
  • займатися будівництвом
  • працювати на городі
  • лихословити і пліткувати
  • пити алкоголь та палити
  • згадувати померлих поганими словами
Церковний календар із важливими православними святами
Церковний календар із важливими православними святами — нові дати

Нагадаємо, що багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новий (юліанський) календар з 1 вересня. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Трійця #Троїцька поминальна субота.