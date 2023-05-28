Коли Троїцька батьківська субота 2023: дата і що не можна робити в цей особливий день

Це ідеальний день для прощення образ перед померлими близькими

На початку червня 2023 року відзначається Троїцька батьківська субота – день пам’яті померлих, який завжди проводиться у суботу перед святом Святої Трійці.

Цього особливого дня віряни згадують своїх покійних родичів, друзів, знайомих та близьких, які пішли в інший світ. Просять у Господа про спокій їхніх душ. Це можна зробити вдома або приєднатися до церковної служби.

Коли Троїцька батьківська субота у 2023 році

Троїцька субота цього року припадає на 3 червня, оскільки свято Трійці християни східного обряду відзначатимуть 4 червня. Католики святкують Трійцю тижнем раніше — 28 травня.

Троїцька батьківська субота: що можна робити

Важливо не лише покласти квіти на могили покійних родичів, а й зробити добрі справи цього особливого духовного дня. Якщо це можливо, добре також відвідати церкву, особливо якщо у вас нещодавно померли близькі люди.

Ви можете влаштувати поминальну трапезу у себе вдома, щоб разом із родичами віддати данину пам’яті. У Троїцьку суботу важливо згадати лише добрими словами про тих, хто пішов. Це ідеальний момент для прощення власних гріхів та образ перед померлими близькими.

Що не можна робити у Троїцьку батьківську суботу

шити, в’язати

займатися будівництвом

працювати на городі

лихословити і пліткувати

пити алкоголь та палити

згадувати померлих поганими словами

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