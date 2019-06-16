День отца 2019: трогательные поздравления на украинском языке

День отца – особый, нежный праздник, ведь наши папы любят нас так же сильно, как и мамы.

Поздравить отца можно любым способом: объятиями, нежным поцелуем, нежным словом, смс-приветствием или красивой картинкой. Главное – чтобы ваши действия были от чистого сердца.

Отправьте картинку-поздравление своему папе независимо где он находится и какого он возраста. Пусть ваш отец знает, что вы его очень любите.

Поздравления

Проходять роки, але ти, дорогий наш тато, залишаєшся, як і раніше, таким же молодим, люблячим і добрим! Для нас ти завжди будеш самим улюбленим на світі! Спасибі тобі за все душевне тепло, яке ти нам дарував довгі роки! Бажаємо тобі щастя, здоров'я, благополуччя і пам'ятай - ми завжди з тобою поруч!

Нині з Днем батька рідного тата

Дуже хочеться всім привітати!

Побажання найкращі лунають:

Щастя, сил та наснаги бажають!

Любий тату, здоров’я міцного,

Вірних друзів, та затишку вдома.

Обіймаємо, таточку, любий,

Хай щастить тобі завжди та всюди!

Дорогий татусю, спасибі тобі за тепло, турботу і любов, які ти проявляєш кожен день. Щиро сподіваюся, що ти відчуваєш, наскільки ти дорогий мені. Ти ж – найкращий тато в світі! І я від щирого серця бажаю тобі залишатися таким завжди!

Рідний тато, шлю свої вітання

В цей єдиний неповторний день!

Зичу я удачі та кохання,

Щастя й радості, достатку і натхнень!

Будь міцним ти завжди і здоровим,

Будь веселим. І нехай Господь

Кожен день твій зробить кольоровим.

Мир і злагоду в житті своїм знаходь!

Дорогий і улюблений татусю! Від щирого серця вітаю тебе з цим чудовим святом! Сьогодні якраз той чудовий день, коли ми всі відзначаємо Батьківський День. Я кажу тобі "величезне спасибі" за те, що ти виховав мене, твого сига, справжнім чоловіком, за те, що дав мені життя. Ти найкращий тато на всій Землі! Я бажаю тобі, батьку, терпіння, міцного здоров’я!