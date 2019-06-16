Скачать
Воскресенье, 16.06.2019
День отца 2019: красивые поздравления в открытках (Фото)
1 / 13

День отца 2019: красивые поздравления в открытках (Фото)

День отца пришел к нам из Соединенных Штатов Америки. Впервые его отпраздновали в 1910 году ближе к концу июня, 19 числа. Инициировала этот праздник некая миссис Додд из штата Вашингтона. Это было своеобразным выражением признательности всем отцам в Америке, и ее родному в том числе. Он отличился тем, что после смерти жены смог самостоятельно воспитать 6 детей. Поздравления с Днем отца как с официальным национальным праздником можно было увидеть в США уже в 1966 году. На остальные страны традиция распространилась позже. В Россию и вовсе пришла лишь с началом второго тысячелетия и до сих пор не получила официального статуса.
Фото: pixabay
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Праздник, Отец, Стихи, Папа, Поздравления, Пожелания, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Проза, Красивые поздравления, Поздравления с Днем отца, День отца 2019, Поздравления с днем отца в прозе.
10:39 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь