День отца 2019: красивые поздравления в открытках (Фото) День отца пришел к нам из Соединенных Штатов Америки. Впервые его отпраздновали в 1910 году ближе к концу июня, 19 числа. Инициировала этот праздник некая миссис Додд из штата Вашингтона. Это было своеобразным выражением признательности всем отцам в Америке, и ее родному в том числе. Он отличился тем, что после смерти жены смог самостоятельно воспитать 6 детей. Поздравления с Днем отца как с официальным национальным праздником можно было увидеть в США уже в 1966 году. На остальные страны традиция распространилась позже. В Россию и вовсе пришла лишь с началом второго тысячелетия и до сих пор не получила официального статуса.