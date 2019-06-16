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Красивые поздравления с Троицей: стихи, открытки и проза

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Красивые поздравления с Троицей: стихи, открытки и проза
14:28 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В воскресенье, 16 июня, православные христиане отмечают один из двенадцати важнейших праздников - Троицу, или Пятидесятницу.

Именно в этот день на святых апостолов, последователей Иисуса Христа, сошел Святой Дух, который и символизирует триединство Бога. С этого дня Бог послал апостолам дар говорить на разных языках. И именно Троица считается Днем рождения Церкви. Неделя после нее называется "Зелеными святками".

Все православные храмы в этот день украшены ветвями березы, сирени, клена – они символизируют обновление души.

Поздравления

Поздравляю с праздником святой Троицы! Желаю, чтобы небесные хранители всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра вам и благополучия!

Сегодня День Святого Духа,

А также Сына и Отца,

И наполняет светлым чувством

Он наши души и сердца!

Желаю вам добра и света

Я в Праздник Троицы Святой.

Пусть радует вас жизнь любовью,

Здоровьем, счастьем, красотой!

Поздравляем Вас с прекрасным святым июньским праздником Троицы, желаем, чтобы Вы и Ваша семья были всегда под защитой Божьей, пусть в Вашем доме будет достаток, уют и покой. Желаем Вам здоровья, благополучия и любви.

Святая Троица на небе: Отец и Сын, и Дух Святой,

Когда ты веришь, уповаешь — они всегда, везде с тобой.

Отца никто еще не видел, Он слишком свят для нас, людей,

С Иисусом-Сыном мы знакомы, Спаситель Он планеты всей.

А Дух Святой стучится в сердце, откройся и поверь Ему,

И кроме Бога, Сына, Духа не доверяйся никому,

Твори добро и верь без меры, будь с Иисусом каждый час,

Придет когда-то Он во славе и заберет на небо нас!

Со светлым праздником Троицы! Желаю тепла в душе, мира, добра, искренней веры. Пусть Господь хранит и благословляет. С праздником!

Троица 2019: поздравления в стихах, прозе и открытках на украинском языке

Дух Святой раскрыл над миром крылья,

Благодать нам в сердце заронил,

Свежим ветром, чистым летним ливнем

Душу от забот и зла омыл.

Доброта, душевность, милосердие

И любовь пусть наполняет нас,

Искры чистой веры, без сомнения,

Нам откроют новых сил запас.

В Троицу пусть яркими цветами

Украшаются и люди, и сады,

Пусть улыбок свет рождает жизни пламя

Сохрани в душе свет Бога ты!

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