Красивые поздравления с Троицей: стихи, открытки и проза

Именно в этот день на святых апостолов, последователей Иисуса Христа, сошел Святой Дух, который и символизирует триединство Бога. С этого дня Бог послал апостолам дар говорить на разных языках. И именно Троица считается Днем рождения Церкви. Неделя после нее называется "Зелеными святками".
Все православные храмы в этот день украшены ветвями березы, сирени, клена – они символизируют обновление души.
Поздравления
Поздравляю с праздником святой Троицы! Желаю, чтобы небесные хранители всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра вам и благополучия!
Сегодня День Святого Духа,
А также Сына и Отца,
И наполняет светлым чувством
Он наши души и сердца!
Желаю вам добра и света
Я в Праздник Троицы Святой.
Пусть радует вас жизнь любовью,
Здоровьем, счастьем, красотой!
Поздравляем Вас с прекрасным святым июньским праздником Троицы, желаем, чтобы Вы и Ваша семья были всегда под защитой Божьей, пусть в Вашем доме будет достаток, уют и покой. Желаем Вам здоровья, благополучия и любви.
Святая Троица на небе: Отец и Сын, и Дух Святой,
Когда ты веришь, уповаешь — они всегда, везде с тобой.
Отца никто еще не видел, Он слишком свят для нас, людей,
С Иисусом-Сыном мы знакомы, Спаситель Он планеты всей.
А Дух Святой стучится в сердце, откройся и поверь Ему,
И кроме Бога, Сына, Духа не доверяйся никому,
Твори добро и верь без меры, будь с Иисусом каждый час,
Придет когда-то Он во славе и заберет на небо нас!
Со светлым праздником Троицы! Желаю тепла в душе, мира, добра, искренней веры. Пусть Господь хранит и благословляет. С праздником!
Дух Святой раскрыл над миром крылья,
Благодать нам в сердце заронил,
Свежим ветром, чистым летним ливнем
Душу от забот и зла омыл.
Доброта, душевность, милосердие
И любовь пусть наполняет нас,
Искры чистой веры, без сомнения,
Нам откроют новых сил запас.
В Троицу пусть яркими цветами
Украшаются и люди, и сады,
Пусть улыбок свет рождает жизни пламя
Сохрани в душе свет Бога ты!