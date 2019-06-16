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СМС-поздравления с 37 годовщиной свадьбы на 16 июня

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СМС-поздравления с 37 годовщиной свадьбы на 16 июня
16:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Эта некруглая дата супружеской жизни имеет свое название – муслиновая свадьба.

Муслин — дорогая ткань, на производство которой в древние времена требовалось много времени, сил и терпения. За столь длительный срок муж и жена должны создать крепкую и качественную семью, в которой царит любовь, уважение и взаимопонимание.

Пышно отмечать эту промежуточную дату необязательно. Муж и жена могут посвятить день друг другу. Супругу рекомендуется подарить любимой ночную сорочку из муслина, а жена может вручить мужу рубашку из этой практичной ткани.

Поздравления

Мы вас поздравляем с вашей датой,

Счастливы за вас мы всей душой.

Целых тридцать сем лет вы женаты

И живёте дружною семьёй.

Молодейте без вина и спорта,

Радуя друг друга вновь и вновь

Чтоб всегда звучали три аккорда —

Вера и надежда, и любовь!

37-мь лет совместного брака,

Вы прошли уже много оврагов,

И печали, и радости были,

Но друг друга вы не разлюбили.

Я желаю, чтобы и дальше

Вы шли вместе на всем пути,

Чтобы не было в жизни фальши,

Не было мыслей уйти.

Символом свадьбы явился муслин,

Значит, для радости много причин!

Крепкий, красивый тот материал.

Браку и прочность, и лоск он придал!

Вас с годовщиной поздравить спешим,

Счастья, добра пожелать вам хотим.

Верим, итак все у вас это есть,

А потому знать семью вашу — честь!

За многие годы Вы стали едины,

Как ниточки в ткани свела Вас судьба,

Пусть брак будет впредь непобедимым,

Удачи и счастья семье навсегда.

В праздник желаю все лучшее вспомнить,

И еще крепче друг друга любить,

День вашей свадьбы подарит здоровье,

Чтобы и дальше легко вместе жить.

Поздравления с днем рождения на 16 июня в стихах, прозе и открытках

37 лет тому назад

Вы создали прекрасную семью.

Сегодня каждый вас поздравить рад —

Вы сберегли любовь свою!

Желаем мира и тепла вам в дом,

Чтобы судьба была счастливой,

Чтобы всегда везло во всем,

Чтобы любовь была красивой!

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