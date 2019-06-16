СМС-поздравления с 37 годовщиной свадьбы на 16 июня

Муслин — дорогая ткань, на производство которой в древние времена требовалось много времени, сил и терпения. За столь длительный срок муж и жена должны создать крепкую и качественную семью, в которой царит любовь, уважение и взаимопонимание.
Пышно отмечать эту промежуточную дату необязательно. Муж и жена могут посвятить день друг другу. Супругу рекомендуется подарить любимой ночную сорочку из муслина, а жена может вручить мужу рубашку из этой практичной ткани.
Поздравления
Мы вас поздравляем с вашей датой,
Счастливы за вас мы всей душой.
Целых тридцать сем лет вы женаты
И живёте дружною семьёй.
Молодейте без вина и спорта,
Радуя друг друга вновь и вновь
Чтоб всегда звучали три аккорда —
Вера и надежда, и любовь!
37-мь лет совместного брака,
Вы прошли уже много оврагов,
И печали, и радости были,
Но друг друга вы не разлюбили.
Я желаю, чтобы и дальше
Вы шли вместе на всем пути,
Чтобы не было в жизни фальши,
Не было мыслей уйти.
Символом свадьбы явился муслин,
Значит, для радости много причин!
Крепкий, красивый тот материал.
Браку и прочность, и лоск он придал!
Вас с годовщиной поздравить спешим,
Счастья, добра пожелать вам хотим.
Верим, итак все у вас это есть,
А потому знать семью вашу — честь!
За многие годы Вы стали едины,
Как ниточки в ткани свела Вас судьба,
Пусть брак будет впредь непобедимым,
Удачи и счастья семье навсегда.
В праздник желаю все лучшее вспомнить,
И еще крепче друг друга любить,
День вашей свадьбы подарит здоровье,
Чтобы и дальше легко вместе жить.
37 лет тому назад
Вы создали прекрасную семью.
Сегодня каждый вас поздравить рад —
Вы сберегли любовь свою!
Желаем мира и тепла вам в дом,
Чтобы судьба была счастливой,
Чтобы всегда везло во всем,
Чтобы любовь была красивой!