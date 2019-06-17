Скачать
Понедельник, 17.06.2019
Накануне заседания ТКГ в Минске оккупанты запустили волну фейков: подробности
Накануне заседания ТКГ в Минске оккупанты запустили волну фейков: подробности
Вместо Администрации президента может появиться музей (Видео)
Вместо Администрации президента может появиться музей (Видео)
Бондаренко во второй раз победил на этапе Бриллиантовой лиги
Бондаренко во второй раз победил на этапе Бриллиантовой лиги
Приметы и обряды на 17 июня - Митрофанов день
Приметы и обряды на 17 июня - Митрофанов день

Красивые поздравления в прозе с днем рождения на 17 июня

Смотрите фото (5)
Красивые поздравления в прозе с днем рождения на 17 июня
09:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

С вашей восприимчивостью и быстрыми реакциями вы способны посто­ять за себя и можете даже получать удоволь­ствие от дружеского соперничества или спо­ра.

Вы — интеллектуальная и энер­гичная личность. Вы понима­ете силу науки и извлекаете из нее личную выгоду. У вас независимый ум и сильный характер, вы любите держать все под контролем. Разви­тая проницательность помогает вам быстро оценивать людей и ситуации.

Вы родились 17 июня, знак зодиака Близнецы. У вас оригинальный подход к жизни, и вы любите быть объективным в своих взглядах. Только будьте осторожны и не допускайте, чтобы ваша беспристрастность выглядела как холодность.

Благодаря откровенности и честности, которые окружающие воспринимают как врожденную уверенность в себе, вы станови­тесь более удачливым. Потребность в защи­щенности и порядке предполагает, что вы любите практичность и финансовую надеж­ность.

Иногда вы можете казаться консер­вативным, а иногда — чуждым условностей. Вы способны проявить терпение и стратегию в долгосрочных вложениях и с помощью упорного труда и дисциплины можете до­биться исключительно высоких результатов.

С 4 до 34 лет в вашей жизни будут преоб­ладать проблемы, связанные с эмоциональ­ными отношениями, безопасностью, домом и семьей.

Следующий поворотный момент приходится на середину седьмого десятка у вас появится более аналитическое, мето­дичное и прагматичное отношение к жизни.

 

Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

СМС-поздравления с днем рождения 

Пусть душа расцветает с каждым днем, пусть сердце питает любовь и радость. Я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого и прочного здоровья, несметного и вечного богатства внутреннего мира, крупной и неизменной удачи на пути, гармонии и самой искренней любви. И пусть каждый миг, каждый день, каждый год приносит только счастье!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!

Искренне поздравляю с днем рождения. Желаю осуществить самые желанные мечты. Уюта в доме, на сердце и в душе. Уверенно шагать к своим целям, никогда не сдаваться, служить опорой для старших и образцом для младших, а самое главное, любви, здоровья и поддержки!

***

С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.

Поздравления с днем рождения

Все, что хочется пожелать в этот день, — это чтобы сбывалось то, о чем мечтается перед сном. Чтобы были здоровы и счастливы самые близкие люди. Чтобы друзья поддерживали в трудную минуту, а радовались вместе — в светлую. Пусть следующий год будет полон улыбок и слез от смеха. Желаю побольше памятных событий!

***

Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!

Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Проза, 17 июня, Короткие стихи, Поздравления в картинках, С Днем рождения, Короткие поздравления с днем рождения, День рождения в прозе, Прикольные поздравления с Днем рождения, Поздравления в прозу, поздравления с днем рождения с приколом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Безудержное веселье: Настя Каменских показала новые кадры с девичника
02 Кравчук рассказал об опасности сосредоточения власти в одних руках
03 Гройсман надеется, что Зеленский "вычистит" правоохранительную систему
04 Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя впервые вышла в свет
05 Гройсман инициирует создание Фонда будущего
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В России журналисту Голунову предоставили защиту
В России журналисту Голунову предоставили защиту
Прогноз погоды на 17 июня: на северо-западе страны пройдут кратковременные дожди
Прогноз погоды на 17 июня
Итоги дня 16 июня: Причина взрыва в Киеве, День отца и и состояние Кольченко
Главные новости 16 июня
Рецепт дня: мясной рулет с клубничной начинкой
Рецепт дня: мясной рулет с клубничной начинкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь