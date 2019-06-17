Красивые поздравления в прозе с днем рождения на 17 июня

С вашей восприимчивостью и быстрыми реакциями вы способны посто­ять за себя и можете даже получать удоволь­ствие от дружеского соперничества или спо­ра.

Вы — интеллектуальная и энер­гичная личность. Вы понима­ете силу науки и извлекаете из нее личную выгоду. У вас независимый ум и сильный характер, вы любите держать все под контролем. Разви­тая проницательность помогает вам быстро оценивать людей и ситуации.

Вы родились 17 июня, знак зодиака Близнецы. У вас оригинальный подход к жизни, и вы любите быть объективным в своих взглядах. Только будьте осторожны и не допускайте, чтобы ваша беспристрастность выглядела как холодность.

Благодаря откровенности и честности, которые окружающие воспринимают как врожденную уверенность в себе, вы станови­тесь более удачливым. Потребность в защи­щенности и порядке предполагает, что вы любите практичность и финансовую надеж­ность.

Иногда вы можете казаться консер­вативным, а иногда — чуждым условностей. Вы способны проявить терпение и стратегию в долгосрочных вложениях и с помощью упорного труда и дисциплины можете до­биться исключительно высоких результатов.

С 4 до 34 лет в вашей жизни будут преоб­ладать проблемы, связанные с эмоциональ­ными отношениями, безопасностью, домом и семьей.

Следующий поворотный момент приходится на середину седьмого десятка у вас появится более аналитическое, мето­дичное и прагматичное отношение к жизни.

Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

Пусть душа расцветает с каждым днем, пусть сердце питает любовь и радость. Я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого и прочного здоровья, несметного и вечного богатства внутреннего мира, крупной и неизменной удачи на пути, гармонии и самой искренней любви. И пусть каждый миг, каждый день, каждый год приносит только счастье!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!

Искренне поздравляю с днем рождения. Желаю осуществить самые желанные мечты. Уюта в доме, на сердце и в душе. Уверенно шагать к своим целям, никогда не сдаваться, служить опорой для старших и образцом для младших, а самое главное, любви, здоровья и поддержки!

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С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.

Все, что хочется пожелать в этот день, — это чтобы сбывалось то, о чем мечтается перед сном. Чтобы были здоровы и счастливы самые близкие люди. Чтобы друзья поддерживали в трудную минуту, а радовались вместе — в светлую. Пусть следующий год будет полон улыбок и слез от смеха. Желаю побольше памятных событий!

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Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!

Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!