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Поздравления с 38 годовщиной свадьбы на 17 июня: стихи и открытки

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Поздравления с 38 годовщиной свадьбы на 17 июня: стихи и открытки
16:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Тридцать восьмую годовщину свадьбы принято называть ртутной.

Как известно, ртуть – единственный, уникальный жидкий металл. Ведь за такое количество времени супруги уже "растворились" друг в друге, став одним целым.

Ртутную свадьбу не принято отмечать с размахом, но почему не устроить небольшой приятный праздник для себя и своих близких? Если Вы решите праздновать, то оформить торжество и одеться лучше всего в серебристых тонах и надеть серебряные украшения. Серебро в данном случае идеально подойдет и для сервировки стола.

Поздравления

Ртутная сегодня свадьба,

Тридцать восемь славных лет,

Вместе пройдено немало,

Счастья, радостей и бед.

Вам желаю жить счастливо

В понимании, любви,

Отношений свет красивый

Через годы пронести.

Понимания вам терпения,

В детях радости и внуках,

Жить желаю вам активно

И не знать уныния, скуки.

Бурной радости желаем

И уюта, и тепла!

С ртутной свадьбой поздравляем,

Чтоб любовь и впредь цвела!

38 лет вы вместе,

Одолеть вы все смогли,

Словно два куплета в песне

Об успехе и любви!

Нынче удивительная дата.

Вроде свадьба, но зато какая!

Тридцать восемь лет уже женаты,

Свадьбу эту ртутной называют.

Вместе вы прошли огонь и воду,

Преодолевая всё бесстрашно.

Никакие бури и невзгоды

Не страшны, ведь вы не бесшабашны.

Будьте же здоровы и довольны,

Ваша жизнь пусть будет полной чашей.

Пусть течет река любви привольно.

Поздравляем с ртутной свадьбой вашей!

Не зря ваша свадьба ртутной зовется,

Она — вода жизни, она — серебро.

Нет больше различий, кому что дается,

Нет "порознь", есть теперь только "одно".

Проверки все пройдены, накрепко вместе,

Уже 38 лет напополам.

Как в юные годы жених и невеста,

Такой же романтики желаем вам.

Красивые поздравления в прозе с днем рождения на 17 июня

Ртутная свадьба — это не страшно.

Ртутная свадьба — это прекрасно!

Эта дата — лучше всех ваших талантов,

Ценнее всех денег и бриллиантов.

Это 30 плюс 8 — тепла и заботы,

Это долгие дни упорной работы.

Ваша семья — пример для всех нас.

Желаем здоровья на годы в запас!

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