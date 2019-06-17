Поздравления с 38 годовщиной свадьбы на 17 июня: стихи и открытки

Как известно, ртуть – единственный, уникальный жидкий металл. Ведь за такое количество времени супруги уже "растворились" друг в друге, став одним целым.
Ртутную свадьбу не принято отмечать с размахом, но почему не устроить небольшой приятный праздник для себя и своих близких? Если Вы решите праздновать, то оформить торжество и одеться лучше всего в серебристых тонах и надеть серебряные украшения. Серебро в данном случае идеально подойдет и для сервировки стола.
Поздравления
Ртутная сегодня свадьба,
Тридцать восемь славных лет,
Вместе пройдено немало,
Счастья, радостей и бед.
Вам желаю жить счастливо
В понимании, любви,
Отношений свет красивый
Через годы пронести.
Понимания вам терпения,
В детях радости и внуках,
Жить желаю вам активно
И не знать уныния, скуки.
Бурной радости желаем
И уюта, и тепла!
С ртутной свадьбой поздравляем,
Чтоб любовь и впредь цвела!
38 лет вы вместе,
Одолеть вы все смогли,
Словно два куплета в песне
Об успехе и любви!
Нынче удивительная дата.
Вроде свадьба, но зато какая!
Тридцать восемь лет уже женаты,
Свадьбу эту ртутной называют.
Вместе вы прошли огонь и воду,
Преодолевая всё бесстрашно.
Никакие бури и невзгоды
Не страшны, ведь вы не бесшабашны.
Будьте же здоровы и довольны,
Ваша жизнь пусть будет полной чашей.
Пусть течет река любви привольно.
Поздравляем с ртутной свадьбой вашей!
Не зря ваша свадьба ртутной зовется,
Она — вода жизни, она — серебро.
Нет больше различий, кому что дается,
Нет "порознь", есть теперь только "одно".
Проверки все пройдены, накрепко вместе,
Уже 38 лет напополам.
Как в юные годы жених и невеста,
Такой же романтики желаем вам.
Ртутная свадьба — это не страшно.
Ртутная свадьба — это прекрасно!
Эта дата — лучше всех ваших талантов,
Ценнее всех денег и бриллиантов.
Это 30 плюс 8 — тепла и заботы,
Это долгие дни упорной работы.
Ваша семья — пример для всех нас.
Желаем здоровья на годы в запас!