Нежные поздравления с 39 годовщиной свадьбы на 18 июня

В 39 лет совместной жизни судьбы и души супругов сплелись так же прочно и неразрывно, как нити крепа, и их судьба теперь – как одно полотно.
Креп – особый материал, прочный и надежный, он имеет сложную текстуру и плетение нитей, его добавляют в другие ткани, чтобы получить особую прочность и красивую матовость материала. Вот, какая семья в 39 лет – прочная, самодостаточная и надежная.
Поздравления
Вдвоем 39? А будто недавно:
Красивая свадьба двух юных сердец...
Теперь уж невеста — солидная дама,
И зрелый мужчина уже не юнец.
Вы вместе, и гордость сердца наполняет,
Что вас не пугают огонь и вода.
Как ткани из крепа, любовь остается
Пусть крепкой и прочной у вас навсегда.
Как много лет прожито вместе,
А сколько предстоит еще!
Когда-то, женихом с невестой
Вы этот начали отсчет.
Теперь примите поздравленья,
Уже в тридцать девятый раз.
Вы образец для восхищенья!
Мы собрались поздравить вас!
Судьба свела вас не случайно,
И повстречались вы не зря.
Все 39 лет в согласии
Счастливо провели, любя.
Мы вам желаем дней чудесных,
Спокойствия и доброты,
Чтоб не коснулись вас ненастья,
Осуществились все мечты!
Ну а сегодня, юбиляры,
Скажу я тост для вас такой:
Чтоб через годы мы гуляли
На вашей свадьбе золотой!
А что такое креповая свадьба?
Это 39 лет с любовью, страстью.
Это дом, где детский смех и праздник.
Это верность. И комфорт. И счастье!
Пусть судьба вас радует и впредь,
Дарит счастье, мир и яркий свет,
Пусть здоровья только прибавляет,
А любовь пусть лишь сильней пылает!
Ваша жизнь считает числа
Уже тридцать девять лет,
Вы друг другу стали смыслом,
А сильнее смысла нет.
И пускай ваш календарик
В общем жизненном пути
Бесконечно даты дарит,
Чтоб смогли не раз прийти.
Ведь приятно так поздравить
Добрых искренних людей
И слова тепла оставить
Милой паре от друзей.