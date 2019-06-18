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Нежные поздравления с 39 годовщиной свадьбы на 18 июня

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Нежные поздравления с 39 годовщиной свадьбы на 18 июня
16:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Эта годовщина имеет символичное название – креповая свадьба, и семья действительно напоминает этот необычный материал.

В 39 лет совместной жизни судьбы и души супругов сплелись так же прочно и неразрывно, как нити крепа, и их судьба теперь – как одно полотно.

Креп – особый материал, прочный и надежный, он имеет сложную текстуру и плетение нитей, его добавляют в другие ткани, чтобы получить особую прочность и красивую матовость материала. Вот, какая семья в 39 лет – прочная, самодостаточная и надежная.

Поздравления

Вдвоем 39? А будто недавно:

Красивая свадьба двух юных сердец...

Теперь уж невеста — солидная дама,

И зрелый мужчина уже не юнец.

Вы вместе, и гордость сердца наполняет,

Что вас не пугают огонь и вода.

Как ткани из крепа, любовь остается

Пусть крепкой и прочной у вас навсегда.

Как много лет прожито вместе,

А сколько предстоит еще!

Когда-то, женихом с невестой

Вы этот начали отсчет.

Теперь примите поздравленья,

Уже в тридцать девятый раз.

Вы образец для восхищенья!

Мы собрались поздравить вас!

Судьба свела вас не случайно,

И повстречались вы не зря.

Все 39 лет в согласии

Счастливо провели, любя.

Мы вам желаем дней чудесных,

Спокойствия и доброты,

Чтоб не коснулись вас ненастья,

Осуществились все мечты!

Ну а сегодня, юбиляры,

Скажу я тост для вас такой:

Чтоб через годы мы гуляли

На вашей свадьбе золотой!

А что такое креповая свадьба?

Это 39 лет с любовью, страстью.

Это дом, где детский смех и праздник.

Это верность. И комфорт. И счастье!

Пусть судьба вас радует и впредь,

Дарит счастье, мир и яркий свет,

Пусть здоровья только прибавляет,

А любовь пусть лишь сильней пылает!

Поздравления с днем рождения на 18 июня в стихах и открытках

Ваша жизнь считает числа

Уже тридцать девять лет,

Вы друг другу стали смыслом,

А сильнее смысла нет.

И пускай ваш календарик

В общем жизненном пути

Бесконечно даты дарит,

Чтоб смогли не раз прийти.

Ведь приятно так поздравить

Добрых искренних людей

И слова тепла оставить

Милой паре от друзей.

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