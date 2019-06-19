Лучшие поздравления с 40 годовщиной свадьбы 19 июня: проза и открытки

Рубиновой свадьбой считаются 40 лет в браке.

Символ рубиновой свадьбы - рубин, который является камнем любви, огня и вечно пылающего чувства, которое не угаснет никогда, так как уже проверено временем. еще одним объяснением такого символа юбилея является то, что рубин имеет цвет крови. Это значит, что супруги уже за 40 лет жизни в браке стали друг для друга почти кровными родственниками.

На рубиновую свадьбу жена дарит мужу рубин, а муж преподносит жене замечательное кольцо с небольшим рубином. На данный юбилей свадьбы приглашаются родственники, близкие друзья, обязательно дети и внуки. Они приносят в качестве подарков изделия с рубином. Также на рубиновую свадьбу нужно дарить дорогие подарки, включая мебель, бытовую технику и прочие объемные предметы, которые могли бы быть полезны в доме. Желательно, чтобы подарки были цвета рубина. Супруги в ответ на дорогие подарки не должны скупиться на угощения. Праздничный стол должен быть максимально богатым. Этим самым супруги подчеркивают свою щедрость и надежду на будущую богатую жизнь.

Поздравления

От всей души я поздравляю вас с рубиновой годовщиной. Вашему браку сегодня 40 лет и мне бы хотелось пожелать вам оставаться такой же крепкой, сильной, веселой, сверкающей парой, как самый красивый рубин на свете. Пусть хватает сил и здоровья для всех затей и стремлений, пусть приятно удивляют и всегда радуют и дети, и внуки, и соседи, и друзья. Пусть это десятилетие будет доброй и счастливой дорогой к вашей золотой свадьбе!

От всей души поздравляю с 40-летием вашей семьи, с рубиновой свадьбой. Будьте здоровы и полны сил, по-прежнему друг другом крепко любимы и жизнерадостны. Желаю вашей семье понимания, достатка, блага и добра, а вашему дому - уюта, тепла, счастья и веселых праздников.

Сорок лет назад вы соединили свои судьбы, поклялись в любви и верности. Все годы, вы сплоченно шли рука об руку, строя вместе семейный храм любви. Вам есть чем гордиться, у вас есть заботливые дети, подрастают изумительные внуки. И сегодня, отмечая рубиновую свадьбу, вас по праву можно назвать безупречной парой. Вы пронесли свою любовь через годы, через лишения и невзгоды, оставаясь нежными и преданными своим чувствам. Пусть же рубин, этот ярко-красный камень любви подарит вам новую искорку в отношениях, и сохранит ваши чувства до конца ваших дней. С годовщиной вас!

Поздравляю от души с 40-летием семейной жизни, с прекрасной рубиновой свадьбой. Пусть прожитые совместные годы станут для вас рубиновой гордостью, пусть дальнейшая ваша жизнь будет светла и благополучна. Желаю вам крепкого здравия, дружной и веселой семьи, домашнего уюта и тепла сердец.

Дорогие мои! Поздравляю вас с рубиновой свадьбой! Пусть этот драгоценный камень принесет в вашу жизнь еще больше любви, ласки и искренности. Будьте друг-другу верными друзьями, родными душами и надежными партнерами. Счастья безграничного, крепкого здоровья и благополучия!

Поздравляю с великолепной датой вашей семейной жизни, с 40-ой годовщиной. В день рубиновой вашей свадьбы желаю крепкого здоровья семье и благополучия, светлых надежд и радостных праздников, теплых слов и счастливых эмоций, понимания в доме и чудесной погоды за окном.

От души поздравляю с рубиновой свадьбой. Ваши прожитые вместе счастливых 40 лет - это новый рассвет вашей любви. И вам хватило сил, терпения, нежности, желаний, стремлений, чтобы дорасти до этой даты, сделать крепкой свою семью. А теперь я вам желаю душевного спокойствия и гармонии, светлого уюта и благополучия, отрады сердец и красивой песни еще долгой совместной жизни.

Вот и рубины посыпались в изобилии на ваш союз - крепкий, нерушимый, теплый и живой, как любовь! Поздравляем вас с рубиновой свадьбой. С тем, что вы 40 лет любите, уважаете, цените друг друга! Живите в радости и согласии до ста лет. Доказывайте молодежи, что есть она на свете - настоящая любовь, что она жива и требует к себе внимания, уважения и терпения! Пусть ваши дети, внуки и правнуки любят вас сердечно и гордятся вашим союзом, следуют по вашим стопам! Здоровья вам крепчайшего, мудрости глубочайшей, а любви - красивой и бесконечной!

Поздравляю с отметкой 40 в совместной жизни, с рубиновой годовщиной. Пусть ваша жизнь сверкает также ярко, как этот кристалл, пусть в вашей семье царит здравие, счастье и лад, пусть сердца ваши бьются в один такт, пусть ваши прожитые вместе годы станут для вас гордостью и прекрасным воспоминанием. Добра вашей семье и долгих лет жизни.

В рубиновую вашу годовщину от чистого сердца желаю таких же крепких сил, такой же крепкой любви и такого же прочного счастья, как рубин. Пусть вашу семью стороной обходят невзгоды, пусть в вашем доме постоянно живет праздник.