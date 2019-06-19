Самые лучшие СМС поздравления с днем рождения в прозе на 19 июня

Вы родились 19 июня, знак зодиака Близнецы. Вы всегда в движении, любите действо­вать и часто берете на себя больше того, с чем можете справиться.

Вы наделены веселым обаянием и недюжинным умом, владее­те массой знаний и имеете чудесную способность переда­вать их другим в устной или письменной форме. Вы — специалист в области общения и умеете выражать свои идеи с естественной легкостью и воодушевлением.

В вас силен дух свободного предпринимательства, вы мыс­лите большими категориями и, возможно, должны бороться и пропагандировать свои убеждения.

Вы оригинальны, изобретательны, рассу­дительны и разумны. Так как иногда вы беспокойны и делаете поспешные решения, вам важно научиться самодисциплине и по­вышать свою квалификацию.

Честолюбие и творческий взгляд на жизнь подчеркивают необходимость за­ниматься делом, в котором вы находите, в первую очередь, эмоциональное и умст­венное удовлетворение, а уже затем — ма­териальное вознаграждение.

Поставив пе­ред собой цель, вы охотно вкладываете си­лы и проявляете свой талант и решитель­ность.

До 31 года для вас будут важны про­блемы, касающиеся ваших эмоциональных потребностей, безопасности и семьи. В 32 года вы вступаете в период большего само­выражения и творчества с растущей уверен­ностью в себе и настойчивостью.

В 62 года наступает очередной решающий момент в вашей жизни. Появляется желание стать более методичным и последовательным, а также предлагать свою практическую по­мощь другим.

Поздравляю с днем рождения! Но желать тебе здоровья и счастья, думаю, не стоит, так как все уже давно этого пожелали, и это обязательно будет! Я пожелаю тебе, чтобы у тебя было то, что именно тебе нужно. То, чего хочешь ты и только ты! Ведь только ты знаешь, что тебе нужно для самого главного — для счастья. С днем рождения!

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю каждый день просыпаться с ощущением счастья и в самом лучшем настроении. Пусть здоровье и деньги по умолчанию только множатся, а мечты и желания исполняются как можно чаще, позволяя радоваться новым победам и всегда улыбаться.

Хочу тебя поздравить с днем рождения, пожелать ярких эмоций и красок, побольше позитивных мгновений, сказочных воспоминаний, чтобы в твоем окружении были только те люди, которые тебя принимают и понимают. Чаще улыбайся жизни, и пускай она улыбается тебе в ответ.

***

Поздравляем с днем рожденья! От всей души желаем много-много счастья, бодрости, здоровья, любви, красоты рассветов и закатов, вечной молодости в душе и всех благ! Пусть рядом всегда будут верные друзья, в кошельке пусть множатся деньги, а в доме цветут уют, радость, тепло и достаток!

С днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных и радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра твоему дому. И пусть тебе улыбнется удача!

***

С праздником тебя! Этот день только твой. Желаю нескончаемого счастья, удачи, крепкого здоровья, любви, взрывных эмоций. Пусть у тебя всегда будет сила воли и энергия для выполнения любого задания. Любви тебе и уважения со стороны близких, друзей, окружения. Хочу, чтобы в твоей жизни происходила много прекрасных, ярких, огненных событий. С днем рождения!

Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе много улыбок, от которых становится тепло на душе, побольше замечательных людей, которые не дадут тебе скучать и унывать (а ведь чем больше улыбок — тем больше тепла) и ярких дней, которые будут наполнены положительными эмоциями и счастьем!

***

Поздравляю с днем рождения! Искренне желаю самых лучших дней, приносящих с собой радужное настроение, удачу, любовь и бесконечное счастливое время. Пускай здоровье только крепнет, красота души не увядает, а жизнь преподносит чудесные подарки. Пусть живется просто как в сказке.