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Нежные поздравления с 41 годовщиной свадьбы на 21 июня: проза и открытки

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Нежные поздравления с 41 годовщиной свадьбы на 21 июня: проза и открытки
16:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Прошел сороковой юбилей свадьбы супругов, отгремело широкое торжество, и незаметно пролетел целый год.

Наступила новая веха в совместной жизни. Многие не празднуют 41 год свадьбы, но, если задуматься, в этом возрасте супруги должны ценить каждый год совместной жизни, и каждая годовщина имеет большое значение, ведь сколько их осталось – никому неведомо.

Земля – основа всего, от нее рождается все живое, она кормит всех живых существ и дает возможность жизни. Это древняя, могучая стихия, бесконечная и ценная.

Вот какая теперь семья – за 41 год совместной жизни она стала основой основ, дала жизнь детям и внукам, и без этой "земли" невозможно существовать. Супружеская чета – основа всей большой семьи, но ее воспринимают как данность, как нечто само собой разумеющееся – именно так люди воспринимают мать-землю.

Поздравления

Сегодня вы празднуете годовщину вашей свадьбы - 41 год! Отмечая этот праздник, вы своим примером показываете всем окружающим и подрастающей молодежи, что настоящие чувства живут вечно и не теряют своей остроты даже спустя такой немалый срок. Так пусть же будет на вашей улице всегда весна, счастье не покидает вашего дома, а здоровье остается крепким на долгие-долгие годы!

Поздравляю с 41-летием вашей семейной жизни, с железной годовщиной! Пусть быть счастливыми, здоровыми супругами будет вашим железным правилом. Пусть частыми гостями на пороге будут дети, внуки, правнуки! Пусть для любви вашей не существует никаких преград! Достатка, добрых благ и мира вам, дорогие!

Поздравляю с 41-й годовщиной свадьбы и от чистого сердца хочу пожелать всегда оставаться прекрасной и счастливой супружеской парой, никогда не унывать и с каждым днем укреплять свою семью своей любовью! Желаю вам достатка, взаимопонимания, огромного счастья на двоих!

Дорогие наши! Желаю чтобы огонь любви продолжал гореть в ваших сердцах, чтобы дом был полон уюта, достатка, взаимопонимания, веселья, радостного детского смеха! Пусть впереди будет еще много-много таких годовщин!

Красивые СМС поздравления с днем рождения на 21 июня

С земляной годовщиной свадьбы! Приятно видеть, что вы по прежнему смотрите друг на друга с теплом и любовью! Вы пережили вместе много радостных и не очень событий, и стали еще ближе друг другу. Желаем вам и в дальнейшем жить в любви и согласии, ценить и понимать друг друга, поддерживать в любой ситуации, доверять друг другу! Любви и благополучия!

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