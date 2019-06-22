СМС-поздравления с 42 годовщиной свадьбы на 22 июня

Перламутр - символ процветания и благополучия. В Японии перламутр - это символ долголетия. Также это символ прекрасной семьи, сохранившей свою любовь почти полвека.
Через 42 года, прожитых в браке, супруги отмечают перламутровую свадьбу. 42 года, прожитых бок о бок очень похожи на перламутр, ведь Ваш брак стал крепким и стойким к любым внешним раздражителям.
Поздравления
Позабыв о трудностях житейских,
И, отбросив лет нелегкий груз,
Свадьбу с перламутровым оттенком
Отмечает дружный ваш союз.
Вы примите наши поздравленья,
Пусть вам улыбается судьба,
И пускай счастливые мгновенья
Будут живы в памяти всегда!
Вы вместе ровно сорок лет и плюс еще два года,
А свадьбу эту называют перламутровой.
Желаем Вам от всей души богатства и здоровья,
Быть бесконечно преданными, мудрыми.
Хранить добро и уважать друг друга
За эти годы научились виртуозно,
Желаем жить вам без дождей и вьюг,
И отмечать другие даты грандиозные.
Штурмуете пятый десяток,
Это пример для нас, для всех.
В любви друг другу без остатка
Вы отдались — это успех!
Примите наши поздравленья,
Сорок второй примите раз.
Верим, без капельки сомненья,
Что примите еще ни раз!
Сорок две жемчужины из перламутра
Ты подарил мне в это утро...
Такое ожерелье дарил ты много лет назад,
И это был не жемчуг — это звездопад!
Тебе дарю я запонки в футляре;
Пожарила кусочек мяса в кляре —
Сегодня я пораньше встала,
И сонного тебя поцеловала...
Сорок два... А ведь сумели!
Годовщина потрясает!
На крутых своих качелях
До сих пор любовь катает.
Вам обоим так желаем,
Чтобы за руки держась,
Вместе шли, душой пылая,
В танце вальса все кружась!