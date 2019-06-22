СМС-поздравления с 42 годовщиной свадьбы на 22 июня

Годовщина свадьбы – это трепетное, красивое событие, которое с каждым годом становится все трогательнее, а семья, что празднует очередной юбилей – все крепче.

Перламутр - символ процветания и благополучия. В Японии перламутр - это символ долголетия. Также это символ прекрасной семьи, сохранившей свою любовь почти полвека.

Через 42 года, прожитых в браке, супруги отмечают перламутровую свадьбу. 42 года, прожитых бок о бок очень похожи на перламутр, ведь Ваш брак стал крепким и стойким к любым внешним раздражителям.

Поздравления

Позабыв о трудностях житейских,

И, отбросив лет нелегкий груз,

Свадьбу с перламутровым оттенком

Отмечает дружный ваш союз.

Вы примите наши поздравленья,

Пусть вам улыбается судьба,

И пускай счастливые мгновенья

Будут живы в памяти всегда!

Вы вместе ровно сорок лет и плюс еще два года,

А свадьбу эту называют перламутровой.

Желаем Вам от всей души богатства и здоровья,

Быть бесконечно преданными, мудрыми.

Хранить добро и уважать друг друга

За эти годы научились виртуозно,

Желаем жить вам без дождей и вьюг,

И отмечать другие даты грандиозные.

Штурмуете пятый десяток,

Это пример для нас, для всех.

В любви друг другу без остатка

Вы отдались — это успех!

Примите наши поздравленья,

Сорок второй примите раз.

Верим, без капельки сомненья,

Что примите еще ни раз!

Сорок две жемчужины из перламутра

Ты подарил мне в это утро...

Такое ожерелье дарил ты много лет назад,

И это был не жемчуг — это звездопад!

Тебе дарю я запонки в футляре;

Пожарила кусочек мяса в кляре —

Сегодня я пораньше встала,

И сонного тебя поцеловала...

Сорок два... А ведь сумели!

Годовщина потрясает!

На крутых своих качелях

До сих пор любовь катает.

Вам обоим так желаем,

Чтобы за руки держась,

Вместе шли, душой пылая,

В танце вальса все кружась!