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Поздравления с 43 годовщиной свадьбы на 23 июня: в стихах, прозе и открытках

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Поздравления с 43 годовщиной свадьбы на 23 июня: в стихах, прозе и открытках
18:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Прожив в семейном статусе 43 года, супруги отмечают Фланелевую свадьбу.

Что может быть крепче взаимной любви? Что может быть теплее отношений, сложившихся между супругами за 43 совместно прожитых года и 43 годовщины свадьбы? Фланель, которая является символом фланелевой свадьбы, сберегает тепло, мягкая, приятная на ощупь.

Именно такие свойства за многие годы приобретают отношения супругов. Вы знаете все друг о друге, Ваша любовь приятно согревает вторую половинку, даря приятные ощущения уверенности, легкости и мягкости.

В народе эту годовщину назвали так в честь мягкой и теплой ткани, способной защитить и сохранить тепло в холодную погоду. Следуя народным традициям, супруги должны подарить друг другу изделия из фланели. Это могут быть пижамы, ночные сорочки, рубашки, халаты.

Поздравления

43 года, в это трудно поверить,

А кажется, будто вчера,

На свадьбе у вас я плясала,

Как же быстро пролетают года.

И в годовщину вам счастья, достатка,

Впереди топазовая свадьба ждет,

Пусть все будет у вас в порядке,

Все плохое мигом уйдет!

Поздравляю с великолепной датой, с 43-летием совместной жизни, с фланелевой свадьбой. Желаю вам, чтобы жизнь ваша была такой же тёплой, мягкой и надёжной, как ткань под названием фланель. Пусть в доме всегда царит счастье, понимание, любовь, благополучие и радость. Крепкого здравия вашей семье и удачи.

С фланелевою свадьбой вас!

Пусть блеск не покидает ваших глаз,

И остается пусть рука в руке,

И пусть покой царит в семье.

Любовь очаг семейный разжигает,

Здоровье ваше пусть крепчает.

И исполняются пусть общие желанья,

И освещает пусть собою пониманье.

Лучшие поздравления с днем рождения на 23 июня: стихи и открытки

Вот уж 43 года как носите вы обручальные кольца на пальцах, а любовь в сердцах. Так позвольте пожелать вам на годовщину оставаться всегда молодыми, не терять задора и радовать друг друга бурей чувств как в свой медовый месяц.

Вы столько лет по жизни вместе.

Сумели многое пройти,

Но, несмотря на злые бури,

Не потеряли вы любви.

Желаем не встречать ненастья.

Жизни вам сладкой, как зефир.

Чтобы судьба дарила счастье —

Огромное, как целый мир.

Все, что задумали, сбывалось,

Здоровья чтоб не убавлялось,

Чтоб вы по жизни вместе шли

И вечность прожили в любви.

Поздравляю с вашей фланелевой свадьбой. Вы в браке уже 43 года, это далеко не финиш, но и немало лет. Поэтому в честь такой совместной заслуги я искренне желаю вам благополучия в семье, гармонии, достатка, мира и отрады. Пусть ваш дальнейший путь будет таким же лёгким, как фланель, пусть каждый день вам дарит радость и приятную встречу с родными. Желаю, чтобы ваша любовь никогда не утратила своей силы и нежности.

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