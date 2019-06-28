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День Конституции Украины 2019: красивые поздравления в открытках 28 июня
День Конституции (главного закона государства), которая была принята 28 июня 1996 года, и является украинским общегосударственным праздником.
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