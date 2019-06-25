Трогательные поздравления с 45 годовщиной свадьбы на 25 июня

Сорок пятая годовщина свадьбы называется "сапфировой".

Сапфир – это красивый и очень твердый камень, символизирующий честный дух и преданное сердце. Его история восходит к библейским временам. По легенде, таблички, содержащие десять заповедей, были сделаны из сапфира.

Также древние персы считали, что Земля покоится на огромном куске сапфира, который в свою очередь, отражает свет солнца и дарует небу свой голубоватый цвет. Такое кольцо символизирует верность и искренность. Сапфировая бижутерия является альтернативой традиционным обручальным золотым кольцам.

Поздравления

Все в мире не случайно

Вы вместе — сорок пять!

Раскройте вашу тайну —

Как счастье сохранять?

Мы вам желаем мира

И счастье не спугнуть.

Пусть яркий цвет сапфира

Вам освещает путь.

Вместе целых сорок пять,

Брак ваш — ягодка опять!

Да и вы еще красивы,

Так мудры, так терпеливы.

Сколько было в жизни вашей!

Шли вы прямо и бесстрашно,

Вы детей растили, внуков,

Было вовсе не до скуки!

Пусть здоровья Бог дает

И под ручку вас ведет!

Мы вас любим, поздравляем,

Поздравок наш вам вручаем!

Со свадьбой Сапфировой! В счастье живите.

Мгновения радости светлой цените.

Да что вас учить, только время терять.

Вы все-таки вместе годков 45!

И все уж умеете, знаете сами,

Все очень гордятся такими друзьями,

Родные вас ценят, поверьте, всегда.

Любви и энергии вам на года!

Сапфировая свадьба! Нам снова сорок пять!

Как говорят в народе: мы ягодки опять.

Душой мы вечно юны, и возраст — не предел.

Еще поют нам струны, еще так много дел!

В сапфировой палитре — вся радуга тонов:

И розовых, и синих, и солнечных цветов.

За сорок пять лет брака мы поняли одно, —

Не жить нам друг без друга. Да здравствует любовь!

Благородный сапфир стал для вас талисман

И окрасил ваш брак синевой.

И пускай бесконечно ваш длится роман —

Сорок пять лет муж рядом с женой.

Пожелать мы хотим, вам, лишь только добра.

Радость пусть не покинет ваш дом.

И здоровье конечно пускай навсегда,

Остается жить с вами втроем.