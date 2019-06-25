Трогательные поздравления с 45 годовщиной свадьбы на 25 июня

Сапфир – это красивый и очень твердый камень, символизирующий честный дух и преданное сердце. Его история восходит к библейским временам. По легенде, таблички, содержащие десять заповедей, были сделаны из сапфира.
Также древние персы считали, что Земля покоится на огромном куске сапфира, который в свою очередь, отражает свет солнца и дарует небу свой голубоватый цвет. Такое кольцо символизирует верность и искренность. Сапфировая бижутерия является альтернативой традиционным обручальным золотым кольцам.
Поздравления
Все в мире не случайно
Вы вместе — сорок пять!
Раскройте вашу тайну —
Как счастье сохранять?
Мы вам желаем мира
И счастье не спугнуть.
Пусть яркий цвет сапфира
Вам освещает путь.
Вместе целых сорок пять,
Брак ваш — ягодка опять!
Да и вы еще красивы,
Так мудры, так терпеливы.
Сколько было в жизни вашей!
Шли вы прямо и бесстрашно,
Вы детей растили, внуков,
Было вовсе не до скуки!
Пусть здоровья Бог дает
И под ручку вас ведет!
Мы вас любим, поздравляем,
Поздравок наш вам вручаем!
Со свадьбой Сапфировой! В счастье живите.
Мгновения радости светлой цените.
Да что вас учить, только время терять.
Вы все-таки вместе годков 45!
И все уж умеете, знаете сами,
Все очень гордятся такими друзьями,
Родные вас ценят, поверьте, всегда.
Любви и энергии вам на года!
Сапфировая свадьба! Нам снова сорок пять!
Как говорят в народе: мы ягодки опять.
Душой мы вечно юны, и возраст — не предел.
Еще поют нам струны, еще так много дел!
В сапфировой палитре — вся радуга тонов:
И розовых, и синих, и солнечных цветов.
За сорок пять лет брака мы поняли одно, —
Не жить нам друг без друга. Да здравствует любовь!
Благородный сапфир стал для вас талисман
И окрасил ваш брак синевой.
И пускай бесконечно ваш длится роман —
Сорок пять лет муж рядом с женой.
Пожелать мы хотим, вам, лишь только добра.
Радость пусть не покинет ваш дом.
И здоровье конечно пускай навсегда,
Остается жить с вами втроем.