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Лучшие поздравления с 46 годовщиной свадьба 26 июня в прозе

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Лучшие поздравления с 46 годовщиной свадьба 26 июня в прозе
15:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Лавандовую свадьбу имеют возможность отпраздновать супруги, прожившие вместе 46 лет.

В этом возрасте уже нет страсти и суеты, но есть спокойствие, взаимопонимание, уважение и нежность.

Лавандовую годовщину необязательно отмечать пышно, достаточно пригасить в дом любимых детей и внуков. На столе должна быть скатерть голубого оттенка и синяя посуда. В этой же гамме рекомендуется одеться и молодоженам. Главный подарок мужа - букет из лаванды - ароматного растения, символизирующего и дарующего спокойствие.

На Лавандовую свадьбу принято дарить подарки для дома. Это может быть посуда, постельное белье, предметы интерьера. Хорошо, если украшением этих вещей будут нежные голубые цветочки. Дополнить презент можно эфирным лавандовым маслом или ароматным саше для белья. Символично будет выглядеть небольшой венок из лаванды или корзиночка с сухими соцветиями приятно пахнущего растения.

Поздравления

Поздравляю вас с лавандовой свадьбой. За зимами семейных праздников, за вёснами вдохновения пролетели ваши 46 лет. И я желаю, чтобы все ваши трудности остались позади, и у вас настал период спокойствия, нежности, отрады, умиротворённости, релакса с приятным ароматом лавандовой любви.

 

Прошли вы вместе путь длиною в 46 лет и, отмечая сегодня свою лавандовую свадьбу, не растеряли ни былой любви, ни взаимного уважения. Так пусть и дальше ваши чувства проходят все проверки, а семейная жизнь будет невероятно счастливой.

 

Поздравляю с 46-летием совместной жизни, совместного счастья и любви, с лавандовой свадьбой вас, дорогие. Желаю вам крепкого благополучия и верности, взаимопонимания и уважения, радости и весёлых семейных праздников. Пусть ваша совместная жизнь будет наполнена прекрасным ароматом лаванды, который укрепит ваше здоровье и улучшит настроение.

 

В вашу лавандовую свадьбу, когда вы отмечаете совместных 46 лет, я от души пожелать хочу приятного аромата вашей жизни и семейного покоя, радужного мира и нежных тонов счастья, крепкой любви и постоянного лада в доме, доброго настроения и верного блага.

 

Трогательные поздравления с 45 годовщиной свадьбы

Дорогие наши "молодожены"! Ровно 46 лет назад вы были трепетными женихом и невестой, а сегодня мы празднуем Лавандовую свадьбу! Ваш семейный союз сейчас и вправду напоминает это необычное растение, ведь лаванда растет в очень сложных условиях, но при этом радует всех нежнейшими цветами и изысканным ароматом. Будьте счастливы и дальше на радость всем нам и самим себе.

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