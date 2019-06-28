Лучшие поздравления с Днем Конституции Украины 2019 в стихах

Предлагаем вашему вниманию поздравления с Днем Конституции, который является единственным праздником, закрепленным в самом Основном Законе.
День Конституции сегодня,
Я поздравляю нас друзья.
Пускай в стране стабильность будет,
Чтобы в достатке жила каждая семья.
Чтоб были мы здоровы, душой чисты,
Чтоб гордо украинцами звались.
Чтобы над нами счастье и успех нависли,
Чтоб песни без конца лились.
Для украинцев важный праздник,
День Конституции страны,
Его отметим разнообразней,
Ведь нам проблемы не страшны,
В стране сейчас, конечно, кризис,
Но наш народ не пропадет,
Затянем пояса, поднимем бизнес,
Удача, может, снизойдет,
Желаем мира всем, здоровья,
Не унывать и не страдать,
Сердца наполнятся пускай любовью,
Мы будем жить и процветать!
Оставь дела ты и заботы
И остальные все причины,
День Конституции сегодня
Страны великой Украины.
Сегодня весь народ ликует
И повсеместно веселится.
Закон сегодня торжествует.
Кругом улыбчивые лица.
Тебе желаю процветания,
Гордиться Родиной большою.
Пускай все беды и печали
Тебя обходят стороною.
С Днем Конституции сегодня
Вас поздравляю от души.
Пусть наши правила, свободы
Достойны будут, хороши.
Пускай всегда нас защищает
Важнейший этот документ,
Ты вспомни свод сей правил главных
В ответственный всегда момент.
Пусть Родина живет и процветает,
О ней все наши и стихи и песни.
За главный праздник — каждый так считает —
День Конституции — ведь это всем известно;
Родной стране, любимой Украине,
А для неё всё лучшее готовим!
Вот Основной Закон — для всех единый,
Он нам гарантия уклада и устоев!
Когда народ един в своём желании
... шагнуть в грядущее и с верой и с надеждой,
Реально строя все по жизни планы.
У всех есть идеалы, как и прежде!
С Днем Конституции сегодня
Я поздравляю Украины,
Желаю, чтобы процветали,
Счастливы были и едины.
Добра стране, народу — силы,
Новых побед и достижений,
Ведет пускай народ держава
К большим и значимым свершениям.
Сегодня праздник очень важный,
Ведь Конституция была стране дана,
Желаю, чтобы жизнь была столь интересной,
Чтобы сбылась заветная мечта!
Еще желаю я удачи и терпенья,
Всех благ родной твоей стране,
Чтобы хорошее лишь настроение,
Процветания Украине и тебе!