Лучшие поздравления с Днем Конституции Украины 2019 в стихах

В пятницу, 28 мая, в Украине отмечают День Конституции, в которой недавно закрепили курс страны на членство в Евросоюзе и НАТО.

Предлагаем вашему вниманию поздравления с Днем Конституции, который является единственным праздником, закрепленным в самом Основном Законе.

День Конституции сегодня,

Я поздравляю нас друзья.

Пускай в стране стабильность будет,

Чтобы в достатке жила каждая семья.

Чтоб были мы здоровы, душой чисты,

Чтоб гордо украинцами звались.

Чтобы над нами счастье и успех нависли,

Чтоб песни без конца лились.

Для украинцев важный праздник,

День Конституции страны,

Его отметим разнообразней,

Ведь нам проблемы не страшны,

В стране сейчас, конечно, кризис,

Но наш народ не пропадет,

Затянем пояса, поднимем бизнес,

Удача, может, снизойдет,

Желаем мира всем, здоровья,

Не унывать и не страдать,

Сердца наполнятся пускай любовью,

Мы будем жить и процветать!

Оставь дела ты и заботы

И остальные все причины,

День Конституции сегодня

Страны великой Украины.

Сегодня весь народ ликует

И повсеместно веселится.

Закон сегодня торжествует.

Кругом улыбчивые лица.

Тебе желаю процветания,

Гордиться Родиной большою.

Пускай все беды и печали

Тебя обходят стороною.

С Днем Конституции сегодня

Вас поздравляю от души.

Пусть наши правила, свободы

Достойны будут, хороши.

Пускай всегда нас защищает

Важнейший этот документ,

Ты вспомни свод сей правил главных

В ответственный всегда момент.

Пусть Родина живет и процветает,

О ней все наши и стихи и песни.

За главный праздник — каждый так считает —

День Конституции — ведь это всем известно;

Родной стране, любимой Украине,

А для неё всё лучшее готовим!

Вот Основной Закон — для всех единый,

Он нам гарантия уклада и устоев!

Когда народ един в своём желании

... шагнуть в грядущее и с верой и с надеждой,

Реально строя все по жизни планы.

У всех есть идеалы, как и прежде!

С Днем Конституции сегодня

Я поздравляю Украины,

Желаю, чтобы процветали,

Счастливы были и едины.

Добра стране, народу — силы,

Новых побед и достижений,

Ведет пускай народ держава

К большим и значимым свершениям.

Сегодня праздник очень важный,

Ведь Конституция была стране дана,

Желаю, чтобы жизнь была столь интересной,

Чтобы сбылась заветная мечта!

Еще желаю я удачи и терпенья,

Всех благ родной твоей стране,

Чтобы хорошее лишь настроение,

Процветания Украине и тебе!