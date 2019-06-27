Оригинальные поздравления с 47 годовщиной свадьбы 27 июня в стихах

Ровно через 47 лет со дня регистрации законного брака мужу и жене предстоит отметить Кашемировую свадьбу.

Свое название годовщина получила не просто так - теплый и приятный на ощупь натуральный кашемир уникален тем, что не вызывает аллергию. Так и супруги, прожившие вместе много лет, не могут раздражать друг друга.

Пышные торжества в честь Кашемировой свадьбы не устраивают, но окружить в этот день родителей вниманием и почетом обязательно нужно. Стол за праздничным ужином должен быть накрыт белоснежной скатертью, а виновникам мероприятия рекомендуется облачиться в наряды из кашемира или использовать в своем образе хотя бы маленькие детали из этой ткани.

В качестве небольших, но приятных подарков подойдут шарфы, шали, носки, перчатки из кашемира. Роскошно будет выглядеть кашемировое одеяло, покрывало или красивый плед. если хочется сделать полезный презент и развеселить молодоженов, можно купить огромную упаковку стирального порошка для деликатных тканей.

Поздравления

У вас сегодня свадьбы годовщина,

И в этот светлый день, как будто вновь,

Лишь двое в мире - женщина с мужчиной,

И первая, весенняя любовь!

Союзу сорок семь, но разве важно

Для счастья возраст, время и года?

есть главный день, в который вы однажды

Друг другу под венцом сказали: "Да".

Вы клятву, данную друг другу, не нарушив,

Прожили вместе столько долгих лет!

Пусть ангел ваши согревает души

И дарит вам свой теплый, добрый свет!

Прожив в согласии и счастье,

Даря друг другу теплоту,

Вы повидали боль и радость

На вашем жизненном веку.

Вам шлем сегодня поздравления,

Подарки, тосты и цветы.

Пусть кашемировая свадьба

Исполнит все ваши мечты.

Подарит море вдохновения,

Друзей надежных и подруг.

Чтоб круглый год, как-будто в сказке

Весна цвела для вас вокруг!

Теплом согреты ваши души,

Уютом пахнет ваш родимый дом.

Что на свете может быть лучше,

Чем 47 счастливых лет вдвоем?

Мы вам желаем счастья и надежды,

Пусть путь ваш ангел озаряет,

Любите искренне, как прежде,

От сердца мы вас поздравляем.

Пусть в доме вашем внучки и внучата

Шумят и топчат все подряд,

Пусть будет жизнь улыбками богата,

Держитесь за руки, как много лет назад.

Сорок семь лет мы с тобой семья,

Тебе в нежных чувствах признаюсь я!

Наш союз так долог, нерушим,

Наверное, небесами он храним!

Наследие наше пускай процветает,

В добре и любви нам жить обещает,

Священные пусть хранит узы семьи,

Находит лучшие и светлые пути!

С Кашемировою свадьбой! Пусть повеет теплотой

От такой красивой даты, от чудеснейшей такой!

Вместе вы уже немало, лет промчалось 47,

Молодцы, вот так и надо постараться всюду, всем!

Вам желаем много счастья, пусть живет у вас в дому.

Чтобы вам не расставаться, грустно все же одному.

А семьею как-то легче и приятней дни встречать,

Да и если уж признаться, даже праздник отмечать!

Годовщина свадьбы вашей в кашемире!

Поздравляю с этим торжеством.

Семьи не отыскать ведь лучше в мире,

От вас заботой веет и теплом.

Желаю вам и дальше в жизни

Лишь общим сердцем и душою жить.

Пусть будет каждый день безукоризнен,

Чтоб не могли вы никогда грустить.