Оригинальные поздравления с 47 годовщиной свадьбы 27 июня в стихах

Свое название годовщина получила не просто так - теплый и приятный на ощупь натуральный кашемир уникален тем, что не вызывает аллергию. Так и супруги, прожившие вместе много лет, не могут раздражать друг друга.
Пышные торжества в честь Кашемировой свадьбы не устраивают, но окружить в этот день родителей вниманием и почетом обязательно нужно. Стол за праздничным ужином должен быть накрыт белоснежной скатертью, а виновникам мероприятия рекомендуется облачиться в наряды из кашемира или использовать в своем образе хотя бы маленькие детали из этой ткани.
В качестве небольших, но приятных подарков подойдут шарфы, шали, носки, перчатки из кашемира. Роскошно будет выглядеть кашемировое одеяло, покрывало или красивый плед. если хочется сделать полезный презент и развеселить молодоженов, можно купить огромную упаковку стирального порошка для деликатных тканей.
Поздравления
У вас сегодня свадьбы годовщина,
И в этот светлый день, как будто вновь,
Лишь двое в мире - женщина с мужчиной,
И первая, весенняя любовь!
Союзу сорок семь, но разве важно
Для счастья возраст, время и года?
есть главный день, в который вы однажды
Друг другу под венцом сказали: "Да".
Вы клятву, данную друг другу, не нарушив,
Прожили вместе столько долгих лет!
Пусть ангел ваши согревает души
И дарит вам свой теплый, добрый свет!
Прожив в согласии и счастье,
Даря друг другу теплоту,
Вы повидали боль и радость
На вашем жизненном веку.
Вам шлем сегодня поздравления,
Подарки, тосты и цветы.
Пусть кашемировая свадьба
Исполнит все ваши мечты.
Подарит море вдохновения,
Друзей надежных и подруг.
Чтоб круглый год, как-будто в сказке
Весна цвела для вас вокруг!
Теплом согреты ваши души,
Уютом пахнет ваш родимый дом.
Что на свете может быть лучше,
Чем 47 счастливых лет вдвоем?
Мы вам желаем счастья и надежды,
Пусть путь ваш ангел озаряет,
Любите искренне, как прежде,
От сердца мы вас поздравляем.
Пусть в доме вашем внучки и внучата
Шумят и топчат все подряд,
Пусть будет жизнь улыбками богата,
Держитесь за руки, как много лет назад.
Сорок семь лет мы с тобой семья,
Тебе в нежных чувствах признаюсь я!
Наш союз так долог, нерушим,
Наверное, небесами он храним!
Наследие наше пускай процветает,
В добре и любви нам жить обещает,
Священные пусть хранит узы семьи,
Находит лучшие и светлые пути!
С Кашемировою свадьбой! Пусть повеет теплотой
От такой красивой даты, от чудеснейшей такой!
Вместе вы уже немало, лет промчалось 47,
Молодцы, вот так и надо постараться всюду, всем!
Вам желаем много счастья, пусть живет у вас в дому.
Чтобы вам не расставаться, грустно все же одному.
А семьею как-то легче и приятней дни встречать,
Да и если уж признаться, даже праздник отмечать!
Годовщина свадьбы вашей в кашемире!
Поздравляю с этим торжеством.
Семьи не отыскать ведь лучше в мире,
От вас заботой веет и теплом.
Желаю вам и дальше в жизни
Лишь общим сердцем и душою жить.
Пусть будет каждый день безукоризнен,
Чтоб не могли вы никогда грустить.