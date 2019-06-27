Самые лучшие поздравления с днем рождения на 27 июня в прозе

Вы родились 27 июня, знак зодиака Рак. Как отзывчивый и чуткий человек вы мо­жете проявлять большое сострадание к тем, кого любите.

Вы наделены сильной интуицией, ярким воображением и чувствительностью. Вы — дружелюбная и творчески одаренная личность. Однако непостоянство и склон­ность поддаваться влиянию настроения мо­гут снизить ваш огромный потенциал.

Вы обладаете мощными духов­ными способностями. Но вам следует осте­регаться склонности к волнениям или нере­шительности и напряженности.

Когда вы чувствуете себя эмоционально уязвимым, то можете казаться окружающим слишком капризным, болтливым или рассе­янным.

Вы общительны и непостоянны, облада­ете ярким интеллектом, который может под­толкнуть вас к исследованию новых областей жизни, но может также и явиться источни­ком волнения, если вы попытаетесь делать слишком много дел сразу.

Хотя вы облада­ете творческими талантами и полны идей, вы только выиграете, если научитесь сосредото­чиваться на одной цели. если вы будете ре­алистичным и решительным, ваши шансы на успех велики.

С помощью литературной или сценичес­кой деятельности, оформительства или ди­зайна вы сможете выразить свои глубокие чувства и оригинальные идеи. Вы общитель­ны и дружелюбны, любите повеселиться и наслаждаетесь радостями жизни.

Иногда вы кажетесь самоуверенным, но твердая уверенность в себе, к которой вы так стремитесь, не появится до 25 лет. Тогда возрастут ваши силы и творческие способ­ности, и вы сможете в большей степени пока­зать свою общительность. После 55 лет вы станете практичнее и аналитичнее, а также разборчивее.

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!

Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

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Пусть душа расцветает с каждым днем, пусть сердце питает любовь и радость. Я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого и прочного здоровья, несметного и вечного богатства внутреннего мира, крупной и неизменной удачи на пути, гармонии и самой искренней любви. И пусть каждый миг, каждый день, каждый год приносит только счастье!

Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!

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Искренне поздравляю с днем рождения. Желаю осуществить самые желанные мечты. Уюта в доме, на сердце и в душе. Уверенно шагать к своим целям, никогда не сдаваться, служить опорой для старших и образцом для младших, а самое главное, любви, здоровья и поддержки!

С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.

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Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!

Все, что хочется пожелать в этот день, — это чтобы сбывалось то, о чем мечтается перед сном. Чтобы были здоровы и счастливы самые близкие люди. Чтобы друзья поддерживали в трудную минуту, а радовались вместе — в светлую. Пусть следующий год будет полон улыбок и слез от смеха. Желаю побольше памятных событий!

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Чудесный, добрый, замечательный и светлый человечек, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы над тобой не висли серые тучи в жизни, чтобы постоянно в городе твоей души было уютно и красиво, чтобы для беспокойства сердца твоего не было ни одной причины. Чтобы те люди, которыми ты дрожишь, в ответ тебя любили и ценили.