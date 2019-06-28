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Нежные поздравления с 48 годовщиной свадьбы на 28 июня

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Нежные поздравления с 48 годовщиной свадьбы на 28 июня
16:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Аметистовую свадьбу отмечают супруги, сумевшие прожить вместе 48 лет.

Леонардо да Винчи писал, что аметист обладает силой, способной развеивать плохие мысли и оттачивать интеллект.

Также считается, что аметист стимулирует творческий потенциал и посылает вещие сны. Волшебный это камень или нет – несущественно, а вот день, который он символизирует, действительно необыкновенный и достоин праздника.

Поздравления

Аметистовая свадьба,

Скоро пол века как вдвоем,

Живете счастливо, богато.

Сказав все это, не соврем,

Что ваш союз пример для многих,

Вы ведь для нас живой пример.

Еще пройдете вы дороги,

Возьмете не один барьер!

Свадьба аметистовая, 48 лет,

Пронесли любовь вы

Сквозь горнило бед.

Единым стали целым

Две ваши половины,

Небесами связаны

Судьбы воедино.

Свадьба золотая

Уже не за горами,

Я вам столетней, красной

Сегодня пожелаю.

Сорок восемь супружеских лет,

Вы прожили в любви и доверии,

И желанны любовь да совет

Не один раз, наверно, измерили.

В аметистов день свадьбы рождения

От души вам хотим пожелать,

Жить в удаче, любви, наслаждении,

И к желаньям преград вам не знать!

Сорок восемь лет Вы шли по жизни рука об руку,

Вместе преодолевали трудности в пути.

Сегодня пожелать Вам хочется всего понемногу,

Всех благ земных, ну, и немного материальных ценностей.

Трогательные поздравления с Днем рождения на 28 июня

Сорок седьмая годовщина —

Очередной этап совместной жизни для супругов.

Все годы эти женщина с мужчиной

Хранили верность и любовь друг к другу.

Как символ этой даты — камень аметист

Изменчив цветом, но всегда прозрачен,

Пусть будет ваш союз душою чист,

В семье царит любовь, в делах — удача!

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