СМС-поздравления с 49 годовщиной свадьбы на 29 июня

Прожив в любви и согласии 49 лет, супруги демонстрируют окружающим свое умение подстраиваться друг под друга и вместе решать сложные проблемы. Свое название годовщина получила по имени выносливого и благородного кедра — дерева, живущего несколько сотен лет.
Кедровую свадьбу не принято отмечать пышно, за столом собираются лишь самые близкие родственники и друзья семьи. На столе обязательно должны быть кедровые орешки, а для создания праздничной атмосферы можно использовать ароматическое масло.
Поздравления
Не за горами Золотая свадьба, ну а сегодня вашей семье 49! Олицетворяет вашу годовщину кедр — символ долголетия и прочности отношений. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно, а в отношениях царит гармония, взаимопонимание, забота и поддержка. Ваша мудрость и опыт — пример для молодых поколений!
Пол века без одного года
Прожито вами будто миг.
Было и счастье и невзгоды,
Но ваш союз словно гранит.
Крепчает и любовь и счастье,
Ваша семья как монолит.
Он не подвластен всем ненастьям,
И нам как вы он быть велит!
С годовщиной, с кедровой свадьбой, которая означает, что вы вместе уже сорок девять лет. Пусть же ваши чувства год от года растут все выше и выше, становятся более глубокими и прекрасными. С праздником.
Очень мощное дерево — кедр,
И лечебная сила сильна.
Пусть продлится любовь километр,
И теплом согревает она!
Пусть же символ сегодняшней даты
Очень-очень поможет в судьбе.
Чтоб защиту он дал, как бушлаты,
В неустанной союзу хвальбе!
Поздравляю с кедровой свадьбой. Совсем скоро все будут гулять на вашей свадьбе золотой, а пока пусть в вашем кедровом бору будет мир и благодать, пусть дом наполнен будет уютом, радостью и светом счастья. Желаю крепкого здоровья всей семье, чудесной погоды за окном и неугасаемого огня любви в ваших сердцах.