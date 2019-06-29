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СМС-поздравления с 49 годовщиной свадьбы на 29 июня

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СМС-поздравления с 49 годовщиной свадьбы на 29 июня
16:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Ровно за год до Золотого юбилея муж и жена отмечают Кедровую свадьбу.

Прожив в любви и согласии 49 лет, супруги демонстрируют окружающим свое умение подстраиваться друг под друга и вместе решать сложные проблемы. Свое название годовщина получила по имени выносливого и благородного кедра — дерева, живущего несколько сотен лет.

Кедровую свадьбу не принято отмечать пышно, за столом собираются лишь самые близкие родственники и друзья семьи. На столе обязательно должны быть кедровые орешки, а для создания праздничной атмосферы можно использовать ароматическое масло.

Поздравления

Не за горами Золотая свадьба, ну а сегодня вашей семье 49! Олицетворяет вашу годовщину кедр — символ долголетия и прочности отношений. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно, а в отношениях царит гармония, взаимопонимание, забота и поддержка. Ваша мудрость и опыт — пример для молодых поколений!

Пол века без одного года

Прожито вами будто миг.

Было и счастье и невзгоды,

Но ваш союз словно гранит.

Крепчает и любовь и счастье,

Ваша семья как монолит.

Он не подвластен всем ненастьям,

И нам как вы он быть велит!

С годовщиной, с кедровой свадьбой, которая означает, что вы вместе уже сорок девять лет. Пусть же ваши чувства год от года растут все выше и выше, становятся более глубокими и прекрасными. С праздником.

Очень мощное дерево — кедр,

И лечебная сила сильна.

Пусть продлится любовь километр,

И теплом согревает она!

Пусть же символ сегодняшней даты

Очень-очень поможет в судьбе.

Чтоб защиту он дал, как бушлаты,

В неустанной союзу хвальбе!

Поздравления с Днем рождения на 29 июня в прозе

Поздравляю с кедровой свадьбой. Совсем скоро все будут гулять на вашей свадьбе золотой, а пока пусть в вашем кедровом бору будет мир и благодать, пусть дом наполнен будет уютом, радостью и светом счастья. Желаю крепкого здоровья всей семье, чудесной погоды за окном и неугасаемого огня любви в ваших сердцах.

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