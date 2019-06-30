Лучшие поздравления с 50 годовщиной свадьбы на 30 июня: стихи и открытки

Золотая свадьба - это пятидесятилетие брака.

Символом данного юбилея является один из самых ценных и дорогих металлов - золото. Золото олицетворяет что-то достигнутое нелегким трудом.

Пятидесятилетний брак - это большая ценность, которая формировалась годами посредством нелегкого труда. Люди, прожившие вместе полвека, доказали взаимную любовь, уважение, доверие и преданность. У них уже есть взрослые дети и внуки. Они многое пережили вместе и многое сделали. В знак этих теплых чувств, в день золотой свадьбы супруги обмениваются золотыми украшениями.

Поздравления

Пусть ваша свадьба золотая

Будет наполнена любовью!

Вам всей душой сейчас желаю

Достатка, мира и здоровья!

Пусть будут ваши отношения

Теплом и нежностью согреты!

Пусть дарит каждое мгновение

Вам море радости и света!

50 — щебечут птицы,

50 — звенят ручьи,

Юбилей в ваш дом стучится,

Годовщина у семьи.

Это свадьба золотая,

В унисон стучат сердца,

Всей душой вас поздравляю,

Смех пусть льётся без конца!

Дети пусть и ваши внуки

Наполняют счастьем дом,

И всю жизнь, держась за руки,

Вы минуете вдвоем!

С веселой свадьбой Золотой!

Гордимся вашей мы семьей.

Ведь вы умеете любить,

Ценить, заботиться, дружить!

Желаем много долгих лет

Прожить, не зная вовсе бед,

Быть только вместе в час любой,

Храня привязанность, любовь!

Полвека вместе... Много? Мало?

Один листок иль полжурнала?

За пятьдесят прекрасных лет

Душой вы сблизились, и нет

Родней людей на целом свете.

А жить всегда в любви, в совете —

Ведь это трудная задача,

Она для счастья много значит.

Красивой свадьбы золотой

... и искренности вам большой,

Рядом стараться быть, любить,

Уметь в душе свет сохранить.

Золотые у вас руки,

Сердце сделано из злата,

Золотые дети, внуки,

Золотая у вас дата.

Не сломили вас невзгоды —

Все стерпели, все снесли.

И любовь сквозь эти годы

Вы друг к дружке пронесли.

Поздравляем вас сердечно

С этой свадьбой золотой.

Пусть продлится брак ваш вечно,

Душа будет молодой!