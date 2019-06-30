Лучшие поздравления с 50 годовщиной свадьбы на 30 июня: стихи и открытки

Символом данного юбилея является один из самых ценных и дорогих металлов - золото. Золото олицетворяет что-то достигнутое нелегким трудом.
Пятидесятилетний брак - это большая ценность, которая формировалась годами посредством нелегкого труда. Люди, прожившие вместе полвека, доказали взаимную любовь, уважение, доверие и преданность. У них уже есть взрослые дети и внуки. Они многое пережили вместе и многое сделали. В знак этих теплых чувств, в день золотой свадьбы супруги обмениваются золотыми украшениями.
Поздравления
Пусть ваша свадьба золотая
Будет наполнена любовью!
Вам всей душой сейчас желаю
Достатка, мира и здоровья!
Пусть будут ваши отношения
Теплом и нежностью согреты!
Пусть дарит каждое мгновение
Вам море радости и света!
50 — щебечут птицы,
50 — звенят ручьи,
Юбилей в ваш дом стучится,
Годовщина у семьи.
Это свадьба золотая,
В унисон стучат сердца,
Всей душой вас поздравляю,
Смех пусть льётся без конца!
Дети пусть и ваши внуки
Наполняют счастьем дом,
И всю жизнь, держась за руки,
Вы минуете вдвоем!
С веселой свадьбой Золотой!
Гордимся вашей мы семьей.
Ведь вы умеете любить,
Ценить, заботиться, дружить!
Желаем много долгих лет
Прожить, не зная вовсе бед,
Быть только вместе в час любой,
Храня привязанность, любовь!
Полвека вместе... Много? Мало?
Один листок иль полжурнала?
За пятьдесят прекрасных лет
Душой вы сблизились, и нет
Родней людей на целом свете.
А жить всегда в любви, в совете —
Ведь это трудная задача,
Она для счастья много значит.
Красивой свадьбы золотой
... и искренности вам большой,
Рядом стараться быть, любить,
Уметь в душе свет сохранить.
Золотые у вас руки,
Сердце сделано из злата,
Золотые дети, внуки,
Золотая у вас дата.
Не сломили вас невзгоды —
Все стерпели, все снесли.
И любовь сквозь эти годы
Вы друг к дружке пронесли.
Поздравляем вас сердечно
С этой свадьбой золотой.
Пусть продлится брак ваш вечно,
Душа будет молодой!