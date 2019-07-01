Трогательные поздравления с 55 годовщиной свадьбы на 1 июля

Изумрудная свадьба — 55 лет жизни в браке, когда уже преодолен рубеж в полвека.

На эту годовщину супруги уже не молодые. Поэтому празднование этой годовщины полностью в руках детей. Они должны устроить праздник для своих любимых и единственных родителей и подарить им украшения с изумрудом. Сами же супруги на изумрудную свадьбу любуются на результаты своих стараний — своих любимых детей, которые стараются для них и суетятся, устраивая праздник.

Не каждому посчастливиться отпраздновать пятидесятипятилетнюю годовщину свадьбы, потому что это немалый срок.

Поздравления

Отшумела свадьба золотая

И на смену изумрудная пришла!

Хоть бы пара ваша устали не зная

До дубовой, в добром здравии, жила!

Пусть в глазах сияют прежние желания

И любовь растёт с годами всё сильней.

Мира, теплоты и процветания,

Вам желаем в изумрудный юбилей!

Браво жениху, невесте!

Столько лет прожили вместе!

Поздравляем с датой чудной —

С вашей свадьбой изумрудной!

Вы, как прежде, молодые,

Бодрые и удалые.

Проживите же без бед

Еще много-много лет!

Улыбайтесь, не грустите,

Только в радости живите.

Вы едины, вас года

Не разлучат никогда!

Две пятерки, вот так дата,

На двоих — не многовато!

Есть еще, куда расти,

Жить, творить, любить, цвести.

Вместе быть всегда и всюду,

За немытую посуду

Не ругать, и всё принять,

Всё же вместе — пять + пять!

Дети радуют пусть, внуки,

Не печалят пусть разлуки.

И обиды — не беда.

Пусть же долгие года

Жить вам дружно, только рядом.

Что еще для счастья надо?

Вместе больше полувека...

Ах, какой огромный стаж!

Два влюблённых человека,

Носят мудрости багаж.

Вашу свадьбу называют

Изумрудной почему-то,

Видно, столько лет совместных, —

Это очень-очень круто!

Поздравляем с этой датой

И желаем от души,

Чтоб ещё сто лет прожили

Без упрёков и без лжи,

В понимании, в заботе,

С чувством нежности, любви.

Будьте счастливы, здоровы,

Пусть вас Бог благословит!

У Вас сегодня изумрудный праздник —

Вместе вы уж 55 лет.

И никакой шалун-проказник

Не поборет ваш иммунитет от разных бед.

Будьте счастливы, здоровы.

Любите вы ещё сильней,

И пусть на двери несчастий засовы

Сегодня станут ещё мощней.