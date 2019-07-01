Самые лучшие поздравления с Днем рождения на 1 июля в прозе

Вы родились 1 июля, знак зодиака Рак. Вы впечатлительны, интуитивны и тру­долюбивы, отзывчивы и заботливы, можете стать любящим родителем и преданным дру­гом; тем не менее, иногда вы бываете мрач­ным, властным или беспокойным из-за про­тиворечивых эмоций.

Непоколебимая решительность, чувствительность и интуиция указывают, что, хотя вы застенчивы и скромны, за вашей нежной улыбкой скрывается твердый харак­тер.

Следует избегать склонности к депрессии и самобичеванию. Тем не менее, ваши сдержанность и стой­кость служат стимулом для преодоления больших испытаний. Эта способность начи­нать все "с нуля", затевая новые проекты и идеи, является одним из ваших лучших качеств.

Хотя вы честолюбивы и независимы, вы нуждаетесь в личной жизни и спокойствии. Несмотря на общительность, вы пытаетесь скрывать свои некоторые поступки и воз­ражаете против любого вмешательства по­сторонних.

Способности к лидерству и потребность в действии предполагают, что вы долго не унываете.

Если вас ограничивают, вы твердо стоите на своем, проявляя свою непокорность. Вы идеалист и, когда вы воодушевлены, то представля­ете собой силу, с которой приходится счи­таться.

После 21 года у вас возникает много воз­можностей для развития силы, творческих способностей и самовыражения.

В возрасте около 51 года вы переключите внимание на более практичное и рациональное желание приносить пользу людям.

Поздравляю с днем рождения! Желаю алмазного здоровья, светлых и солнечных дней, успехов во всех начинаниях и делах, финансовой стабильности и независимости, семейного уюта и тепла, мира в душе и любви в сердце.

В качестве своего пожелания хочу сказать: никогда не меняйся! Ты — это луч света, волна позитива, яркость и экстравагантность. Не теряй этого! Эти качества золотые и не каждому даны. Я не желаю тебе удачи, так как это простая банальность. Я желаю тебе душевности, легкости, умиротворенности и гармонии во всех начинаниях. С твоим днем! С днем рождения!

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С днем рождения! Желаю, чтобы мечты исполнялись моментально, словно по взмаху волшебной палочки, а праздничное настроение сопровождало круглый год. Успехов во всех начинаниях, новых открытий и возможностей! Пусть всё в жизни сложится так красиво, как в сказке!

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы с этого дня началась бесконечная белая полоса в жизни! Вдохновения и желания, силы и мудрости, здоровья и гармонии, энергии и улыбок, радости и веселья, достатка и успеха, любви и верности. Жить каждый день так ярко и насыщено, чтобы затмевать звезды своим сиянием от счастья!

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Поздравляю с днем рождения! Хочется вопреки сложившимся традициям, кроме счастья, здоровья и всего наилучшего, пожелать тебе удачи во всех твоих начинаниях и скорого свершения самых заветных твоих желаний, а вокруг были только любимые и значимые для тебя люди. Чтобы фортуна никогда не обходила тебя стороной!

От всего сердца горячо поздравляю тебя с днем рождения. Искренне желаю, чтобы удача и успех всегда были твоими верными спутниками на длинном жизненном пути. Пусть здоровье будет крепким, мысли — ясными, а радость — нескончаемой. Хочу, чтобы чувство светлого счастья всегда теплилось в твоей душе.

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С днем рождения! Радости в сердце и огня в глазах, дорогих людей внимания, пусть сегодня много на долгие года скажут искренних пожеланий! Здоровья, счастья, вдохновения, добрых дел и людей в близком окружении, благополучия, удачи, богатства и достатка, любви, тепла, солнца в душе, и пусть все будет ладно!

В день рождения желаю исполнения всех желаний! Желаю быть магнитом для привлечения здоровья, удачи, карьерного роста, добрых людей на пути, верных и преданных друзей, любви во всех ее проявлениях, достатка и процветания, увлекательных путешествий и ярких впечатлений!

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Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, неземного счастья, крепкой и страстной любви. Верных друзей тебе и незабываемых ощущений не только в этот день, а с каждым новым днем еще больше. Пусть во всех начинаниях тебе всегда сопутствует успех, а семейный очаг пусть всегда горит неугасаемым пламенем.