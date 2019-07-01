Скачать
Понедельник, 01.07.2019
Итоги 30 июня: "Sea Breeze-2019", Украина третья на Европейских играх, назначение топ-чиновников ЕС, встреча Трампа и Ким Чен Ына
Итоги 30 июня: "Sea Breeze-2019", Украина третья на Европейских играх, назначение топ-чиновников ЕС, встреча Трампа и Ким Чен Ына
Погода на 2 июля: большую часть Украины накроют дожди с грозами
Погода на 2 июля: большую часть Украины накроют дожди с грозами
Тренер Гассиева оценил перспективы Усика в хэвивейте
Тренер Гассиева оценил перспективы Усика в хэвивейте
Приметы и обряды на 1 июля - Ярилин день
Приметы и обряды на 1 июля - Ярилин день

Самые лучшие поздравления с Днем рождения на 1 июля в прозе

Смотрите фото (5)
Самые лучшие поздравления с Днем рождения на 1 июля в прозе
09:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вы родились 1 июля, знак зодиака Рак. Вы впечатлительны, интуитивны и тру­долюбивы, отзывчивы и заботливы, можете стать любящим родителем и преданным дру­гом; тем не менее, иногда вы бываете мрач­ным, властным или беспокойным из-за про­тиворечивых эмоций.

Непоколебимая решительность, чувствительность и интуиция указывают, что, хотя вы застенчивы и скромны, за вашей нежной улыбкой скрывается твердый харак­тер.

Следует избегать склонности к депрессии и самобичеванию. Тем не менее, ваши сдержанность и стой­кость служат стимулом для преодоления больших испытаний. Эта способность начи­нать все "с нуля", затевая новые проекты и идеи, является одним из ваших лучших качеств.

Хотя вы честолюбивы и независимы, вы нуждаетесь в личной жизни и спокойствии. Несмотря на общительность, вы пытаетесь скрывать свои некоторые поступки и воз­ражаете против любого вмешательства по­сторонних.

Способности к лидерству и потребность в действии предполагают, что вы долго не унываете.

Если вас ограничивают, вы твердо стоите на своем, проявляя свою непокорность. Вы идеалист и, когда вы воодушевлены, то представля­ете собой силу, с которой приходится счи­таться.

После 21 года у вас возникает много воз­можностей для развития силы, творческих способностей и самовыражения.

В возрасте около 51 года вы переключите внимание на более практичное и рациональное желание приносить пользу людям.

 

Поздравляю с днем рождения! Желаю алмазного здоровья, светлых и солнечных дней, успехов во всех начинаниях и делах, финансовой стабильности и независимости, семейного уюта и тепла, мира в душе и любви в сердце.

В качестве своего пожелания хочу сказать: никогда не меняйся! Ты — это луч света, волна позитива, яркость и экстравагантность. Не теряй этого! Эти качества золотые и не каждому даны. Я не желаю тебе удачи, так как это простая банальность. Я желаю тебе душевности, легкости, умиротворенности и гармонии во всех начинаниях. С твоим днем! С днем рождения!

***

С днем рождения! Желаю, чтобы мечты исполнялись моментально, словно по взмаху волшебной палочки, а праздничное настроение сопровождало круглый год. Успехов во всех начинаниях, новых открытий и возможностей! Пусть всё в жизни сложится так красиво, как в сказке!

Трогательные поздравления с Днем рождения

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы с этого дня началась бесконечная белая полоса в жизни! Вдохновения и желания, силы и мудрости, здоровья и гармонии, энергии и улыбок, радости и веселья, достатка и успеха, любви и верности. Жить каждый день так ярко и насыщено, чтобы затмевать звезды своим сиянием от счастья!

***

Поздравляю с днем рождения! Хочется вопреки сложившимся традициям, кроме счастья, здоровья и всего наилучшего, пожелать тебе удачи во всех твоих начинаниях и скорого свершения самых заветных твоих желаний, а вокруг были только любимые и значимые для тебя люди. Чтобы фортуна никогда не обходила тебя стороной!

От всего сердца горячо поздравляю тебя с днем рождения. Искренне желаю, чтобы удача и успех всегда были твоими верными спутниками на длинном жизненном пути. Пусть здоровье будет крепким, мысли — ясными, а радость — нескончаемой. Хочу, чтобы чувство светлого счастья всегда теплилось в твоей душе.

***

С днем рождения! Радости в сердце и огня в глазах, дорогих людей внимания, пусть сегодня много на долгие года скажут искренних пожеланий! Здоровья, счастья, вдохновения, добрых дел и людей в близком окружении, благополучия, удачи, богатства и достатка, любви, тепла, солнца в душе, и пусть все будет ладно!

Красивые поздравления с днем рождения

В день рождения желаю исполнения всех желаний! Желаю быть магнитом для привлечения здоровья, удачи, карьерного роста, добрых людей на пути, верных и преданных друзей, любви во всех ее проявлениях, достатка и процветания, увлекательных путешествий и ярких впечатлений!

***

Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, неземного счастья, крепкой и страстной любви. Верных друзей тебе и незабываемых ощущений не только в этот день, а с каждым новым днем еще больше. Пусть во всех начинаниях тебе всегда сопутствует успех, а семейный очаг пусть всегда горит неугасаемым пламенем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, 1 июля, Проза, Короткие стихи, Поздравления в картинках, С Днем рождения, Короткие поздравления с днем рождения, День рождения в прозе, Прикольные поздравления с Днем рождения, Поздравления в прозу, поздравления с днем рождения с приколом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Xiaomi ищет пользователей для тестирования Android Q
02 Вакарчук считает, что пленных моряков нельзя возвращать на родину как преступников
03 Дерзкий образ: Настя Каменских решила кардинально сменить имидж
04 Порошенко: Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики
05 Обновление Samsung Galaxy A50: что нового
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп разрешил продавать продукцию Huawei в США
Трамп разрешил продавать продукцию Huawei в США
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
Рецепт дня: запеканка из кабачков с плавленым сыром
Рецепт дня: запеканка из кабачков с плавленым сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь