Скачать
Вторник, 02.07.2019
Зеленский встретился с главой МИД Канады
Зеленский встретился с главой МИД Канады
ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом на выборы в Верховную раду
ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом на выборы в Верховную раду
Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
Верка Сердючка впервые за многие годы сменила имидж
Верка Сердючка впервые за многие годы сменила имидж

Поздравления с 60 годовщиной свадьбы на 2 июля: стихи и открытки

Смотрите фото (5)
Поздравления с 60 годовщиной свадьбы на 2 июля: стихи и открытки
16:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Шестидесятый юбилей назван в честь дорогого и редкого минерала – бриллианта.

Это к тому же очень твердый камень, которым можно резать стекло и даже металл, так что бриллиантовая свадьба подтверждает тот факт, что супругам удалось пройти все препятствие и преодолеть все преграды, а их союз удивительно прочный.

После многолетней огранки алмаз (а переводится это слово с греческого языка как "непобедимый") превращается в настоящий бриллиант, ослепительно сверкающий гранями. Отношения пары гармоничны и чисты, а тот факт, что они уже 60 лет живут под одной крышей вдохновляет и восхищает.

Поздравления

Бриллиантовая свадьба, шесть десятков лет.

Поздравляем вас сегодня. Пусть ваш будет век

Долгим, радостным, приятным и богатым всем,

Тем, что нужно человеку. Пусть же без проблем

Дальше вместе вам живется до скончанья дней.

Пусть же жизнь добрее будет и судьба нежней.

Сегодня необыкновенный день:

Вы рядом вместе шестьдесят!

Нашли поддержки вы слова,

Когда сил не было мечтать.

Не легкий этот жизни путь,

Но были вы всегда вдвоем:

Делили радость, счастье, грусть,

Упорно рядышком держась.

Вот это — суепр-бриллиант:

Такая крепкая семья.

Желаем вам гореть всегда,

Из искры пламя выжигать!

Достойной мудрости пример

И ценный жизненный урок:

Создал семью — будь верен ей,

Поступок этот ценит Бог!

От радости мы еле сдерживаем слезы,

И низко голову пред вами преклоняем!

За то, что столько лет прожили вместе,

Других таких примеров мы не знаем.

Пусть Бог здоровьем щедро наградит вас,

Чтоб рядом были вы как можно дольше!

Нуждаемся в житейской мудрости мы вашей,

И обещаем радовать, как можно больше.

С бриллиантовою свадьбой!

Вы герои, спору нет!

Без труда прожили в браке

Шестьдесят счастливых лет.

Кто умеет веселиться,

Тот не может жить иначе,

Никогда не станет злиться,

И в несчастьи не заплачет.

Забудьте хвори все и беды,

Если круг друзей большой.

Все мы бабушки и деды,

Только молоды душой!

Оригинальные поздравления с Днем рождения на 2 июля в стихах

Вашему браку сейчас 60,

Прочен и ценен он, будто брильянт.

Так же сияют и ваши глаза,

Хочется вам очень много сказать!

Вы — молодцы, чтоб смогли сохранить

Счастье в семье, чтобы им дорожить.

Вас поздравляем, желаем и впредь

Чувства беречь и лелеять уметь!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Свадьба, Поздравления, Годовщина свадьбы, 2 июля, Поздравления с годовщиной свадьбы, Изумрудная свадьба, Поздравления с 60 годовщиной свадьбы, Поздравления с 60 годовщиной свадьбы в открытках, Поздравления с 60 годовщиной свадьбы в прозе, Поздравления с 60 годовщиной свадьбы своими словами.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 2 июля - День Зосима
02 Гороскоп на сегодня, 2 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном
04 Польза воды с лимоном натощак: развенчиваем мифы
05 Antutu составил рейтинг самых мощных Android-смартфонов июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гройсман готов стать премьером при Раде нового созыва
Гройсман готов стать премьером при Раде нового созыва
С начала июля в Украине можно строить автоматизированные паркинги
Теперь в Украине можно строить автоматизированные паркинги
Компания &quot;IKEA&quot; зайдет на украинский рынок в конце 2019 года
"IKEA" зайдет в Украину до конца 2019 года
Найдена еще одна звезда, которая необъяснимо меняет свою яркость
Найдена еще одна звезда, которая необъяснимо меняет свою яркость
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь