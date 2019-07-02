Поздравления с 60 годовщиной свадьбы на 2 июля: стихи и открытки

Шестидесятый юбилей назван в честь дорогого и редкого минерала – бриллианта.

Это к тому же очень твердый камень, которым можно резать стекло и даже металл, так что бриллиантовая свадьба подтверждает тот факт, что супругам удалось пройти все препятствие и преодолеть все преграды, а их союз удивительно прочный.

После многолетней огранки алмаз (а переводится это слово с греческого языка как "непобедимый") превращается в настоящий бриллиант, ослепительно сверкающий гранями. Отношения пары гармоничны и чисты, а тот факт, что они уже 60 лет живут под одной крышей вдохновляет и восхищает.

Поздравления

Бриллиантовая свадьба, шесть десятков лет.

Поздравляем вас сегодня. Пусть ваш будет век

Долгим, радостным, приятным и богатым всем,

Тем, что нужно человеку. Пусть же без проблем

Дальше вместе вам живется до скончанья дней.

Пусть же жизнь добрее будет и судьба нежней.

Сегодня необыкновенный день:

Вы рядом вместе шестьдесят!

Нашли поддержки вы слова,

Когда сил не было мечтать.

Не легкий этот жизни путь,

Но были вы всегда вдвоем:

Делили радость, счастье, грусть,

Упорно рядышком держась.

Вот это — суепр-бриллиант:

Такая крепкая семья.

Желаем вам гореть всегда,

Из искры пламя выжигать!

Достойной мудрости пример

И ценный жизненный урок:

Создал семью — будь верен ей,

Поступок этот ценит Бог!

От радости мы еле сдерживаем слезы,

И низко голову пред вами преклоняем!

За то, что столько лет прожили вместе,

Других таких примеров мы не знаем.

Пусть Бог здоровьем щедро наградит вас,

Чтоб рядом были вы как можно дольше!

Нуждаемся в житейской мудрости мы вашей,

И обещаем радовать, как можно больше.

С бриллиантовою свадьбой!

Вы герои, спору нет!

Без труда прожили в браке

Шестьдесят счастливых лет.

Кто умеет веселиться,

Тот не может жить иначе,

Никогда не станет злиться,

И в несчастьи не заплачет.

Забудьте хвори все и беды,

Если круг друзей большой.

Все мы бабушки и деды,

Только молоды душой!

Вашему браку сейчас 60,

Прочен и ценен он, будто брильянт.

Так же сияют и ваши глаза,

Хочется вам очень много сказать!

Вы — молодцы, чтоб смогли сохранить

Счастье в семье, чтобы им дорожить.

Вас поздравляем, желаем и впредь

Чувства беречь и лелеять уметь!