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Лучшие поздравления с 70 годовщиной свадьбы 4 июля в прозе

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Лучшие поздравления с 70 годовщиной свадьбы 4 июля в прозе
16:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Благодатная свадьба – явление очень и очень редкое.

Но все-таки данный 70-летний юбилей доказывает, что существует настоящая любовь, что люди способны дарить самые светлые чувства друг другу на протяжении долгого времени.

Данный юбилей отмечается в кругу детей, внуков и даже правнуков, которые самостоятельно организовывают праздник для своих родителей. В отличие от других годовщин свадьбы, на благодатную свадьбу абсолютно не важны подарки. Главное - это атмосфера любви и доброты в доме. При желании гости могут подарить любые подарки и презенты, но это совсем не обязательно.

Супруги должны знать, что вырастили хороших детей, поэтому стоит в этот день окружить их особой любовью. Также необходимо говорить самые теплые слова в адрес супругов и желать еще долгих лет брака.

Настоящая любовь существует. Люди, прожившие вместе такой достаточно долгий срок, доказывают это. Это так замечательно, прожить всю жизнь с человеком, который тебя любит, поддержит в любой момент и никогда не предаст. Такие браки создаются на небесах.

Поздравления

Поздравляю с величайшим праздником - с благодатной свадьбой. Вы прожили 70 лет в мире, согласии и любви, так пускай же и далее ваша любовь греет ваши сердца, дарит вам силы и хорошее настроение. Пусть в доме всегда царит счастье, понимание, крепкое здоровье и достаток, пусть семья ваша будет благодатной.

Сквозь бури жизни и ливни судьбы вы смогли пройти и пронести свет своей любви. Теперь настало время для мира и благодати в вашей жизни. Поздравляю с благодатной свадьбой, с 70-ым порогом на лестнице вашего счастья. От всей души желаю крепкого здоровья, гармонии души и тёплых улыбок близких людей.

Благодатная свадьба - божественный дар. Вы прошли долгий путь вместе и поддерживали друг друга в различных жизненных ситуациях. Пережили взлеты и падения, но сохранили те теплые чувства, которые еще 70 лет назад связали вашу семью. Так пусть же в этот знаменательный день все ваши родные будут рядом с вами, здоровье будет отменным, а впереди вас ждет еще долгая и счастливая жизнь.

Сегодня мы поздравляем вас с редким юбилеем - Благодатной свадьбой. Целых 70 лет длится ваш союз, скрепленный любовью и верностью, терпением и преданностью. Ваш брак - это снизошедшая благодать и настоящее чудо. Вот уже выросли дети внуки, позади остались многие хлопоты. Радуйтесь каждому мгновению вместе и цените свой редкий дар.

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От всей души поздравляю с чудесной датой, с прекрасным праздником вашей семьи, с 70-летием супружеской жизни. В благодатную годовщину и пожелать хочется вам всем благ жизни и истинного блаженства души. Желаю, чтобы ваша любовь по-прежнему сверкала искорками счастья, чтобы крепким было здоровье и добрым каждый ваш день.

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