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Нежные поздравления со свадьбой на 8 июля в прозе и открытках

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Нежные поздравления со свадьбой на 8 июля в прозе и открытках
16:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Какие слова сказать молодоженам в день их свадьбы?

Мы подобрали для вас самые нежные поздравления молодоженам в день их свадьбы.

Поздравления

Дорогие мои молодожены! Хочу от всего сердца поздравить вас с этим прекрасным и знаменательным событием — созданием новой семьи. Желаю вам, чтобы ваши семейные узы были неразрывны на протяжении всей жизни. Будьте счастливы, всегда любите друг друга, цените и берегите ваши чувства. Пусть ваше семейное счастье будет красочным, наполненным любовью, нежностью и страстью. Будьте терпеливы друг к другу, понимайте и прощайте друг друга. А еще я хочу пожелать вам самого главного — чтобы ваш дом в ближайшем будущем был наполнен детским радостным смехом.

Поздравляю вас, мои дорогие! Теперь вы не просто красивая пара, теперь вы — молодая семья. Желаю вам гармонии и понимания, бесконечной любви и процветания. Балуйте, заботьтесь, уважайте, цените и не переставайте удивлять друг друга. С днем вашей свадьбы!

От всего сердца хочу поздравить вас с самым неповторимым и чудесным днем в вашей жизни — с днем свадьбы. Сегодня день, когда вы соединяете две ваши судьбы в одну. Желаю вам пронести через всю жизнь искренние чувства и уважение друг к другу. От души хочу пожелать, чтобы в вашей семье всегда оставались тепло, доверие и поддержка. Чтобы и в день вашей золотой свадьбы вы с такой же нежностью смотрели друг на друга.

Поздравляю со свадьбой! Желаю прекрасного, счастливого и светлого совместного будущего! Берегите друг друга, цените даже незначительные мелочи и запаситесь терпением, чтобы все трудности вместе преодолевались легко!

Трогательные поздравления с днем свадьбы 7 июля: стихи и открытки

Дорогие молодожены, примите поздравления в этот радостный и трогательный день! Желаем вам всегда идти рука об руку по жизни, делить все радости и печали, понимать друг друга, оберегать, ценить. Помогайте друг другу, выручайте, прислушивайтесь и поменьше солите, а побольше подслащайте. Пускай в ваш дом поскорей прилетят аисты с пополнением, будьте для ваших деток опорой и гордостью. Любви вам, нежности, и бесконечной радости от того, что вы есть друг у друга!

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