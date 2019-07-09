Красивые поздравления с днем рождения на 9 июля в прозе

Вы родились 9 июля, знак зодиака Рак. Когда вы защищаете свои идеалы и боретесь за других, вы демонстрируете свою сострадательную и благожелательную натуру.

Вы общительны, обаятельны и легко можете заводить друзей. Обычно вы дружелюбны, но обладаете чувствительной душой и сильными эмоциями. Отличаясь проницательностью, интуицией и сильным чувством справедливости, вы любите прямо высказывать свое мнение и отстаивать свои твердые убеждения.

Вы чутки и остро нуждаетесь в гармоничном окружении. Иногда вы чувствуете потребность пожертвовать чем-то важным, чтобы угодить друзьям или родным.

Если вы не будете таить злобу, то скоро обнаружите, что добрые дела вознаграждаются сторицей. Остерегайтесь склонности молча страдать: это вызывает эмоциональные взрывы. Важно создать хорошую основу в жизни, настойчиво продвигаясь вперед.

Вы наделены богатым воображением и можете извлечь выгоду, направив свои мысли на созидательные проекты и не позволяя им перейти в беспокойство или тревоги.

После 13 лет вы начинаете ценить себя и приобретете большую уверенность в демонстрации своих талантов и мастерства.

В 43 года в вашей жизни снова происходит смена ценностей: вы, вероятно, становитесь разборчивее и практичнее и начинаете стремиться к совершенству. В 73 года дружба и родственные отношения начинают играть для вас более важную роль.

С днем рождения! Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

Прими мои поздравления с днем рождения! В твой лучший день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь!

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С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!

Поздравляю с Днём рождения! Желаю тебе хорошего настроения, огромного счастья, бесконечной любви, достатка в семье, карьерного роста, хороших друзей и, конечно же, здоровья тебе и всем, кто тебе дорог. Пусть мечты никогда не покидают тебя и превращаются в реальность.

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Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы вся жизнь была полна радости, счастья, здоровья, улыбок, любви и приятных сюрпризов. Пусть удача станет неотъемлемым спутником, а во всех начинаниях всегда сопутствует только успех. Больше силы, чувств и смелости, чтобы сбывались даже самые необычные желания!

Поздравляю с днем рождения! Желаю безмерного счастья, крепкого здоровья, настоящей любви, удачи, достатка, исполнения желаний! Пусть жизнь будет наполнена положительными эмоциями, верными друзьями, радостными днями. Ярких, светлых, счастливых тебе событий!

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Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

Поздравляю с днем рождения! Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается и деньги прибавляются! Счастья, радости и душевной гармонии, блистательных удач, незабываемых впечатлений и головокружительных успехов, настоящей любви, верных друзей и яркой радуги эмоций!