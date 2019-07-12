Красивые поздравления с Днем Петра и Павла 2019 на украинском языке

Данный праздник почитался ранними христианами. Его отмечали в Римской империи. День Петра и Павла знаменует окончание Апостольского (также его называют Петровским) поста, который начинается спустя неделю после Святой троицы.
В народе праздник Петра называют праздником Солнца. Также Петр считается покровителем рыбного ремесла.
Поздравления
Вітаємо із величним і престольним святом Петра і Павла. Щиро здоровим Вас, бажаємо божої опіки та добра у Ваших родинах, нехай Ваше слово срібними дзвонами будить в людях бажання жити за Заповідями Божими, бути милосердними та любити ближнього свого, як того вимагає син Божий.
Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!
Бажаєм добра і звичайно же миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш! Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
Вітаю зі святом первоверховних апостолів! Бажаю за молитвами святих апостолів Петра і Павла зміцнення віри і бадьорості духу. Щоб головною нашою мотивацією в житті, було служіння Богу і ближньому!
Вітаємо, милий Павло,
Ми тебе від усієї душі!
Багато різних побажань
Ми сказати тобі поспішаємо.
Нехай тебе супроводжують
Щастя, радість і успіх,
Нехай любов не покидає,
Ти по життю краще за всіх!
Вітаю зі святом первоверховних апостолів! Бажаю за молитвами святих апостолів Петра і Павла зміцнення віри і бадьорості духу. Щоб головною нашою мотивацією в житті, було служіння Богу і ближньому!