Скачать
Пятница, 12.07.2019
У Зеленского изучат возможность сокращения количества нардепов
У Зеленского изучат возможность сокращения количества нардепов
Порошенко раскритиковал "новую люстрацию" Зеленского
Порошенко раскритиковал "новую люстрацию" Зеленского
Отдохнувший Зинченко прибыл в расположение Манчестери Сити (Видео)
Отдохнувший Зинченко прибыл в расположение Манчестери Сити (Видео)
Джастин Бибер признался, что мечтает о дочери
Джастин Бибер признался, что мечтает о дочери

Прикольные поздравления в стихах с днем свадьбы 12 июля

Смотрите фото (6)
Прикольные поздравления в стихах с днем свадьбы 12 июля
15:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Предлагаем вам готовые поздравления в стихах в случае свадьбы ваших близких или друзей.

Как поздравить молодоженов, но при этом без старых и безликих стихов, которые слышны на каждой свадьбе? Первое, что приходит в голову - сочинить стих самостоятельно. Стоит лишь подобрать красивые, а главное искренние, душевные слова - это будет поздравление на свадьбу до слез, и запомнится оно навсегда. Как правильно выбрать, что сказать, как не ошибиться и не обидеть молодоженов, как незабываемо преподнести поздравление - об этом в нашей статье.

Эпоха одинаковых, шаблонных поздравлений давно прошла: сейчас ценится искренность и внимание. Самостоятельно составленное стихотворение, проза или тост будут самыми приятными словами. Но если же вы хотите добавить торжеству нотку колорита, предлагаем вам такие стильные и прикольные поздравления жениху и невесте на свадьбу.

Поздравления

Все, ребята, вы попали,

Ведь женой и мужем стали.

И для мужа: нет гулянкам,

Редким, но веселым пьянкам,

 

Начинай копить заначку,

Позабудь крутую тачку.

Что хотел себе ты много лет -

Все, прости, на это денег нет.

 

Для жены: борщи и мясо,

Летом - на зиму запасы.

И весь год - носки, носки...

(Чтоб не умереть с тоски).

 

Что такое? Не боитесь?

И сильней еще сплотитесь?

Значит, вы нашли друг друга,

Лучшие супруг с супругой.

 

Будет светлым дом семейный,

Между вами - лад отменный,

Будет главный ваш успех -

Громкий, звонкий детский смех.

Поздравления с днем свадьбы 

Сегодня гость на свадьбе я,

Сегодня женятся друзья.

Я не любитель "красных фраз",

Конкретным будет мой наказ.

 

Жених, невесту береги.

Купи на зиму сапоги,

На лето - яркий сарафан...

Ну, в общем, список знаешь сам.

 

Не возражай своей жене -

Все лишь ухудшится вдвойне.

ей возраженья - трын-трава.

Жена - она всегда права.

 

Поменьше надо обещать,

А то придется выполнять.

Не забывай про комплименты

И про "особые" моменты.

 

Теперь скажу тебе, невеста.

С любимым вместе вам не тесно.

Клянись терпеть его всегда,

Хоть будет сложно иногда.

 

Готовь с любовью вкусный ужин,

К вам буду приходить покушать!

Шучу! Конечно же, для мужа.

Он сытый более послушный.

 

И запасись терпеньем, мать,

Носки по дому собирать,

А если выпьет больше нормы,

По адресам не посылать.

 

Таков он будет, мой совет,

Хотя в любви советов нет.

И если ссоритесь - миритесь.

Лишь помирившись, спать ложитесь.

 

И пусть вперед летят года.

Женились? Значит, навсегда.

Слов получилось много сколько!

Какого не хватает? Горько!

Вот и все: прощай, свобода!

Окольцованы теперь,

Теперь общие доходы,

Потолок и стол, и дверь.

 

Я желаю вам, супруги:

Будьте счастливы всегда,

Чтоб скучали друг по другу,

Ну а вместе - никогда.

 

Чтоб любовь преобладала,

Жизнь была - сплошной сироп,

Все решалось без скандала,

Без приема "скалкой в лоб"!

СМС-поздравления с днем свадьбы

Наш наказ сегодня прост:

Первое и главное -

Пусть любовь в семье царит,

Нежная и славная.

 

А второе - пусть жена

Бицепсы качает

И от длинноногих дам

Мужа защищает.

 

Третье: мужу мы желаем

Достижений личных,

Чтобы мамонтов домой

Приносил приличных.

 

Чтобы было что поесть

С черною икрою,

Чтобы гости приходили

Дружною толпою.

 

Ну и деток вам желаем,

Крепких и желанных.

Да! Колечко чтоб дружило

С пальцем безымянным.

В этот день счастливый, светлый,

Мы хотим вам пожелать,

Жизнь прожить семьею крепкой,

Раз решились уж создать!

 

Чтобы в радости, не в горе,

Все вы пополам делили,

Чтоб не в бедности - в богатстве

Вы друг друга бы любили!

 

И со временем по дому

Стали шлепать чьи-то ножки,

И счастливо щебетали

Две, а лучше больше, крошки.

 

Чтоб и в праздники, и в будни

Рядом быть вам в радость было,

Чтобы все, о чем мечтали

Вместе - непременно сбылось,

 

Чтобы было все в порядке

И с деньгами, и не только,

Чтоб всегда вам было сладко,

Ну, а вот сегодня - горько!

Трогательные поздравления с днем свадьбы

Вот вы и нашли друг друга,

Стали мужем и женой.

Будьте счастливы супруги

И совет примите мой.

 

Будь жених во всем послушен,

Никогда не спорь с женой.

Ведь мужчина в доме нужен

Сильный, крепкий, деловой.

 

Ты невеста будь спокойной,

Чтоб без ругани и драк.

Сексуальной будь и стройной,

Чтобы крепким был ваш брак!

 

Никогда вы не сдавайтесь,

Рука об руку идите.

Развлекайтесь, развивайтесь

И семью вы берегите!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Открытки, День свадьбы, 12 июля, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Прикольные поздравления, Поздравления своими словами, Открытки с поздравлениями, Поздравления с днем свадьбы, Открытки с днем свадьбы, День свадьбы 12 июля, Свадьба 12 июля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с днем Петра и Павла в стихах
02 Погода на 12 июля: прохладная погода сохранится, местами пройдут дожди
03 День Петра и Павла 2019: лучшие поздравления в прозе и стихах
04 Гороскоп на сегодня, 12 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Сегодня день Петра и Павла: история и традиции праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НАТО обратило внимание ВРУ на 5 приоритетных законопроектов
НАТО обратило внимание ВРУ на 5 приоритетных законопроектов
Открыт конкурс на главу Госгеокадастра
Открыт конкурс на главу Госгеокадастра
Мост или отставка: Зеленский договорился с мэром Днепра
Мост или отставка: Зеленский договорился с мэром Днепра
Знаменитый украинский дизайнер ждет первенца: нежное фото
Знаменитый украинский дизайнер ждет первенца: нежное фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь