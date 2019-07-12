Прикольные поздравления в стихах с днем свадьбы 12 июля

Как поздравить молодоженов, но при этом без старых и безликих стихов, которые слышны на каждой свадьбе? Первое, что приходит в голову - сочинить стих самостоятельно. Стоит лишь подобрать красивые, а главное искренние, душевные слова - это будет поздравление на свадьбу до слез, и запомнится оно навсегда. Как правильно выбрать, что сказать, как не ошибиться и не обидеть молодоженов, как незабываемо преподнести поздравление - об этом в нашей статье.
Эпоха одинаковых, шаблонных поздравлений давно прошла: сейчас ценится искренность и внимание. Самостоятельно составленное стихотворение, проза или тост будут самыми приятными словами. Но если же вы хотите добавить торжеству нотку колорита, предлагаем вам такие стильные и прикольные поздравления жениху и невесте на свадьбу.
Поздравления
Все, ребята, вы попали,
Ведь женой и мужем стали.
И для мужа: нет гулянкам,
Редким, но веселым пьянкам,
Начинай копить заначку,
Позабудь крутую тачку.
Что хотел себе ты много лет -
Все, прости, на это денег нет.
Для жены: борщи и мясо,
Летом - на зиму запасы.
И весь год - носки, носки...
(Чтоб не умереть с тоски).
Что такое? Не боитесь?
И сильней еще сплотитесь?
Значит, вы нашли друг друга,
Лучшие супруг с супругой.
Будет светлым дом семейный,
Между вами - лад отменный,
Будет главный ваш успех -
Громкий, звонкий детский смех.
Сегодня гость на свадьбе я,
Сегодня женятся друзья.
Я не любитель "красных фраз",
Конкретным будет мой наказ.
Жених, невесту береги.
Купи на зиму сапоги,
На лето - яркий сарафан...
Ну, в общем, список знаешь сам.
Не возражай своей жене -
Все лишь ухудшится вдвойне.
ей возраженья - трын-трава.
Жена - она всегда права.
Поменьше надо обещать,
А то придется выполнять.
Не забывай про комплименты
И про "особые" моменты.
Теперь скажу тебе, невеста.
С любимым вместе вам не тесно.
Клянись терпеть его всегда,
Хоть будет сложно иногда.
Готовь с любовью вкусный ужин,
К вам буду приходить покушать!
Шучу! Конечно же, для мужа.
Он сытый более послушный.
И запасись терпеньем, мать,
Носки по дому собирать,
А если выпьет больше нормы,
По адресам не посылать.
Таков он будет, мой совет,
Хотя в любви советов нет.
И если ссоритесь - миритесь.
Лишь помирившись, спать ложитесь.
И пусть вперед летят года.
Женились? Значит, навсегда.
Слов получилось много сколько!
Какого не хватает? Горько!
Вот и все: прощай, свобода!
Окольцованы теперь,
Теперь общие доходы,
Потолок и стол, и дверь.
Я желаю вам, супруги:
Будьте счастливы всегда,
Чтоб скучали друг по другу,
Ну а вместе - никогда.
Чтоб любовь преобладала,
Жизнь была - сплошной сироп,
Все решалось без скандала,
Без приема "скалкой в лоб"!
Наш наказ сегодня прост:
Первое и главное -
Пусть любовь в семье царит,
Нежная и славная.
А второе - пусть жена
Бицепсы качает
И от длинноногих дам
Мужа защищает.
Третье: мужу мы желаем
Достижений личных,
Чтобы мамонтов домой
Приносил приличных.
Чтобы было что поесть
С черною икрою,
Чтобы гости приходили
Дружною толпою.
Ну и деток вам желаем,
Крепких и желанных.
Да! Колечко чтоб дружило
С пальцем безымянным.
В этот день счастливый, светлый,
Мы хотим вам пожелать,
Жизнь прожить семьею крепкой,
Раз решились уж создать!
Чтобы в радости, не в горе,
Все вы пополам делили,
Чтоб не в бедности - в богатстве
Вы друг друга бы любили!
И со временем по дому
Стали шлепать чьи-то ножки,
И счастливо щебетали
Две, а лучше больше, крошки.
Чтоб и в праздники, и в будни
Рядом быть вам в радость было,
Чтобы все, о чем мечтали
Вместе - непременно сбылось,
Чтобы было все в порядке
И с деньгами, и не только,
Чтоб всегда вам было сладко,
Ну, а вот сегодня - горько!
Вот вы и нашли друг друга,
Стали мужем и женой.
Будьте счастливы супруги
И совет примите мой.
Будь жених во всем послушен,
Никогда не спорь с женой.
Ведь мужчина в доме нужен
Сильный, крепкий, деловой.
Ты невеста будь спокойной,
Чтоб без ругани и драк.
Сексуальной будь и стройной,
Чтобы крепким был ваш брак!
Никогда вы не сдавайтесь,
Рука об руку идите.
Развлекайтесь, развивайтесь
И семью вы берегите!