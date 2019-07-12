Прикольные поздравления в стихах с днем свадьбы 12 июля

Предлагаем вам готовые поздравления в стихах в случае свадьбы ваших близких или друзей.

Как поздравить молодоженов, но при этом без старых и безликих стихов, которые слышны на каждой свадьбе? Первое, что приходит в голову - сочинить стих самостоятельно. Стоит лишь подобрать красивые, а главное искренние, душевные слова - это будет поздравление на свадьбу до слез, и запомнится оно навсегда. Как правильно выбрать, что сказать, как не ошибиться и не обидеть молодоженов, как незабываемо преподнести поздравление - об этом в нашей статье.

Эпоха одинаковых, шаблонных поздравлений давно прошла: сейчас ценится искренность и внимание. Самостоятельно составленное стихотворение, проза или тост будут самыми приятными словами. Но если же вы хотите добавить торжеству нотку колорита, предлагаем вам такие стильные и прикольные поздравления жениху и невесте на свадьбу.

Поздравления

Все, ребята, вы попали,

Ведь женой и мужем стали.

И для мужа: нет гулянкам,

Редким, но веселым пьянкам,

Начинай копить заначку,

Позабудь крутую тачку.

Что хотел себе ты много лет -

Все, прости, на это денег нет.

Для жены: борщи и мясо,

Летом - на зиму запасы.

И весь год - носки, носки...

(Чтоб не умереть с тоски).

Что такое? Не боитесь?

И сильней еще сплотитесь?

Значит, вы нашли друг друга,

Лучшие супруг с супругой.

Будет светлым дом семейный,

Между вами - лад отменный,

Будет главный ваш успех -

Громкий, звонкий детский смех.

Сегодня гость на свадьбе я,

Сегодня женятся друзья.

Я не любитель "красных фраз",

Конкретным будет мой наказ.

Жених, невесту береги.

Купи на зиму сапоги,

На лето - яркий сарафан...

Ну, в общем, список знаешь сам.

Не возражай своей жене -

Все лишь ухудшится вдвойне.

ей возраженья - трын-трава.

Жена - она всегда права.

Поменьше надо обещать,

А то придется выполнять.

Не забывай про комплименты

И про "особые" моменты.

Теперь скажу тебе, невеста.

С любимым вместе вам не тесно.

Клянись терпеть его всегда,

Хоть будет сложно иногда.

Готовь с любовью вкусный ужин,

К вам буду приходить покушать!

Шучу! Конечно же, для мужа.

Он сытый более послушный.

И запасись терпеньем, мать,

Носки по дому собирать,

А если выпьет больше нормы,

По адресам не посылать.

Таков он будет, мой совет,

Хотя в любви советов нет.

И если ссоритесь - миритесь.

Лишь помирившись, спать ложитесь.

И пусть вперед летят года.

Женились? Значит, навсегда.

Слов получилось много сколько!

Какого не хватает? Горько!

Вот и все: прощай, свобода!

Окольцованы теперь,

Теперь общие доходы,

Потолок и стол, и дверь.

Я желаю вам, супруги:

Будьте счастливы всегда,

Чтоб скучали друг по другу,

Ну а вместе - никогда.

Чтоб любовь преобладала,

Жизнь была - сплошной сироп,

Все решалось без скандала,

Без приема "скалкой в лоб"!

Наш наказ сегодня прост:

Первое и главное -

Пусть любовь в семье царит,

Нежная и славная.

А второе - пусть жена

Бицепсы качает

И от длинноногих дам

Мужа защищает.

Третье: мужу мы желаем

Достижений личных,

Чтобы мамонтов домой

Приносил приличных.

Чтобы было что поесть

С черною икрою,

Чтобы гости приходили

Дружною толпою.

Ну и деток вам желаем,

Крепких и желанных.

Да! Колечко чтоб дружило

С пальцем безымянным.

В этот день счастливый, светлый,

Мы хотим вам пожелать,

Жизнь прожить семьею крепкой,

Раз решились уж создать!

Чтобы в радости, не в горе,

Все вы пополам делили,

Чтоб не в бедности - в богатстве

Вы друг друга бы любили!

И со временем по дому

Стали шлепать чьи-то ножки,

И счастливо щебетали

Две, а лучше больше, крошки.

Чтоб и в праздники, и в будни

Рядом быть вам в радость было,

Чтобы все, о чем мечтали

Вместе - непременно сбылось,

Чтобы было все в порядке

И с деньгами, и не только,

Чтоб всегда вам было сладко,

Ну, а вот сегодня - горько!

Вот вы и нашли друг друга,

Стали мужем и женой.

Будьте счастливы супруги

И совет примите мой.

Будь жених во всем послушен,

Никогда не спорь с женой.

Ведь мужчина в доме нужен

Сильный, крепкий, деловой.

Ты невеста будь спокойной,

Чтоб без ругани и драк.

Сексуальной будь и стройной,

Чтобы крепким был ваш брак!

Никогда вы не сдавайтесь,

Рука об руку идите.

Развлекайтесь, развивайтесь

И семью вы берегите!